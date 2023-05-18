Hisense представила новейшие телевизоры U8 и ULED X в Южно-Африканской Республике

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Hisense

18 May, 2023, 15:11 ET

ЦИНДАО, Китай, 18 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, бренд потребительских технологий, объявил о выпуске совершенно новых телевизоров ULED X и U8 на рынке Южно-Африканской Республики.

В 2022 году компания Hisense заняла 2-е место по мировым поставкам телевизоров, а по состоянию на апрель этого года объем продаж телевизоров Hisense на южноафриканском рынке занял первое место в отрасли.

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Hisense shows new U8 and ULED X TV products at the press conference.
Hisense shows new U8 and ULED X TV products at the press conference.
Jerry Li, Vice President of Hisense International, shares Hisense Globalization Strategy and CSR efforts in South Africa.
Jerry Li, Vice President of Hisense International, shares Hisense Globalization Strategy and CSR efforts in South Africa.

110-дюймовая модель ULED X от Hisense, впервые представленная на выставке потребительской электроники CES в этом году, имеет передовые оптические системы, необычайную обработку изображений и ведущие в отрасли технологии дисплеев.  Новая линейка телевизоров U8 точно так же обещает обеспечивать улучшенные визуальные и звуковые впечатления южноафриканским потребителям по всей стране.

Компания Hisense также стремится инвестировать на местном уровне, предоставляя профессиональную подготовку для местных жителей в Южно-Африканском индустриальном парке. Это позволяет им переезжать из бедных районов и становиться квалифицированными работниками промышленных профессий. В настоящее время компания Hisense создала для местного населения в Южно-Африканской Республике более 1000 прямых рабочих мест и более 5000 косвенных рабочих мест.

Выступая на пресс-конференции в Йоханнесбурге, вице-президент Hisense International Джерри Лю (Jerry Liu) заявил следующее: «С момента выхода на рынок Южной Африки 20 лет назад компания неуклонно растет и расширяет свое присутствие по всей стране. По состоянию на 2022 год в рамках узнаваемости бренда на этом рынке мы достигли показателя в 98%, увеличив капитал нашего бренда со 125 до 236. Отчасти этому способствует уделение особого внимания ESG-принципам. Мы стремимся к развитию экологически чистого, здорового, низкоэнергетического потребления и защите окружающей среды, что гарантирует, что Hisense остается заботливым предприятием».

Он продолжил: «Компания Hisense уже давно занимается вопросами общественного благосостояния в Южной Африке, постоянно выступая за идею общественных благ. Проект южноафриканского индустриального парка Hisense был выбран УСЮЮ ООН в качестве демонстрационного примера сотрудничества Юг-Юг. В 2022 году компания Hisense в партнерстве с ФИФА организовала благотворительную акцию «Исчезающее поле», чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению и оказать практическую помощь сообществу. Мы обещаем и впредь содействовать развитию будущих поколений, используя потенциал науки и технологий для улучшения качества жизни каждого человека».

О компании Hisense 

Hisense — ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники. Деятельность компании Hisense охватывает разработку мультимедийных продуктов (с акцентом на телевизоры Smart TV), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

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SOURCE Hisense

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