Hisense представила новейшие телевизоры U8 и ULED X в Южно-Африканской Республике

ЦИНДАО, Китай, 18 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, бренд потребительских технологий, объявил о выпуске совершенно новых телевизоров ULED X и U8 на рынке Южно-Африканской Республики.

В 2022 году компания Hisense заняла 2-е место по мировым поставкам телевизоров, а по состоянию на апрель этого года объем продаж телевизоров Hisense на южноафриканском рынке занял первое место в отрасли.

Hisense shows new U8 and ULED X TV products at the press conference. Jerry Li, Vice President of Hisense International, shares Hisense Globalization Strategy and CSR efforts in South Africa.

110-дюймовая модель ULED X от Hisense, впервые представленная на выставке потребительской электроники CES в этом году, имеет передовые оптические системы, необычайную обработку изображений и ведущие в отрасли технологии дисплеев. Новая линейка телевизоров U8 точно так же обещает обеспечивать улучшенные визуальные и звуковые впечатления южноафриканским потребителям по всей стране.

Компания Hisense также стремится инвестировать на местном уровне, предоставляя профессиональную подготовку для местных жителей в Южно-Африканском индустриальном парке. Это позволяет им переезжать из бедных районов и становиться квалифицированными работниками промышленных профессий. В настоящее время компания Hisense создала для местного населения в Южно-Африканской Республике более 1000 прямых рабочих мест и более 5000 косвенных рабочих мест.

Выступая на пресс-конференции в Йоханнесбурге, вице-президент Hisense International Джерри Лю (Jerry Liu) заявил следующее: «С момента выхода на рынок Южной Африки 20 лет назад компания неуклонно растет и расширяет свое присутствие по всей стране. По состоянию на 2022 год в рамках узнаваемости бренда на этом рынке мы достигли показателя в 98%, увеличив капитал нашего бренда со 125 до 236. Отчасти этому способствует уделение особого внимания ESG-принципам. Мы стремимся к развитию экологически чистого, здорового, низкоэнергетического потребления и защите окружающей среды, что гарантирует, что Hisense остается заботливым предприятием».

Он продолжил: «Компания Hisense уже давно занимается вопросами общественного благосостояния в Южной Африке, постоянно выступая за идею общественных благ. Проект южноафриканского индустриального парка Hisense был выбран УСЮЮ ООН в качестве демонстрационного примера сотрудничества Юг-Юг. В 2022 году компания Hisense в партнерстве с ФИФА организовала благотворительную акцию «Исчезающее поле», чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению и оказать практическую помощь сообществу. Мы обещаем и впредь содействовать развитию будущих поколений, используя потенциал науки и технологий для улучшения качества жизни каждого человека».

О компании Hisense

Hisense — ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники. Деятельность компании Hisense охватывает разработку мультимедийных продуктов (с акцентом на телевизоры Smart TV), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

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