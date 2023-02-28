Hisense получил сертификацию ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland

Интеллектуальные холодильники и стиральные машины Hisense получили сертификат ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland

Они первыми в мире получили ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland в своей категории.

ЦИНДАО, Китай, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ - TÜV Rheinland Greater Китай предоставил сертификат соответствия требованиям стандарта кибербезопасности и защиты персональных данных ETSI EN 303 645 потребительского Интернета вещей (IoT Device Cybersecurity and Privacy Protection) моделям интеллектуальных холодильников и умных стиральных машин Hisense. Hisense стал первым в мире брендом холодильников и стиральных машин, получившим сертификат ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland этой категории.

Group photo of TÜV Rheinland and Hisense TÜV Rheinland issues ETSI EN 303 645 certification to Hisense

Д-р Вице-президент компании TÜV Rheinland Greater China по промышленным услугам и кибербезопасности компании Чэнь Вейкан заявил следующее: «TÜV Rheinland и Hisense сотрудничают в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности с момента своего основания в 2017 году. Сегодняшнее оформление сертификатов является очередным этапом нашего сотрудничества. Мы не только являемся свидетелями расширения нашего сотрудничества, начиная с умных телевизоров и заканчивая интеллектуальной бытовой технике, но и подчеркиваем акцент Hisense на защите конфиденциальности потребителей и неустанных усилиях в области кибербезопасности».

В рамках этой сертификации компания TÜV Rheinland оценила и протестировала интеллектуальные холодильники и стиральные машины Hisense в соответствии с тестовыми сценариями, определенными в ETSI TS 103 701, которая обеспечивает методологию оценки соответствия потребительским устройствам Интернета вещей (IoT) в рамках ETSI EN 303 645.

Hisense и TÜV Rheinland продолжат совместную работу в области кибербезопасности, помогая Hisense придерживаться более высоких стандартов качества и повышать свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Информация о компании Hisense

Штаб-квартира компании Hisense находится в Циндао (Китай). За последние 54 года Hisense всегда придерживался основных ценностей «целостности, инноваций, фокуса клиентов и устойчивости» и стратегии развития «Sound Technological Foundation (звуковой технологической основы) и надежной работы». Деятельность компании охватывает такие сферы, как мультимедийное оборудование, бытовая техника, интеллектуальная информация и современные сферы услуг. С учетом быстрого развития в последние годы деятельность Hisense распространяется более чем на 160 стран и регионов. Smart TV, который является ядром бизнеса Hisense B2C, всегда был в авангарде глобальной отрасли. Помимо B2C, Hisense также находится на мировом лидере в B2B Industries, включая интеллектуальную транспортировку, точную медицину и оптическую связь.

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