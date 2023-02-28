Hisense получил сертификацию ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland

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Hisense

Feb 28, 2023, 23:16 ET

Интеллектуальные холодильники и стиральные машины Hisense получили сертификат ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland 

Они первыми в мире получили ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland в своей категории.

ЦИНДАО, Китай, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ - TÜV Rheinland Greater Китай предоставил сертификат соответствия требованиям стандарта кибербезопасности и защиты персональных данных ETSI EN 303 645 потребительского Интернета вещей (IoT Device Cybersecurity and Privacy Protection) моделям интеллектуальных холодильников и умных стиральных машин Hisense. Hisense стал первым в мире брендом холодильников и стиральных машин, получившим сертификат ETSI EN 303 645 от TÜV Rheinland этой категории.

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Group photo of TÜV Rheinland and Hisense
Group photo of TÜV Rheinland and Hisense
TÜV Rheinland issues ETSI EN 303 645 certification to Hisense
TÜV Rheinland issues ETSI EN 303 645 certification to Hisense

Д-р Вице-президент компании TÜV Rheinland Greater China по промышленным услугам и кибербезопасности компании Чэнь Вейкан заявил следующее: «TÜV Rheinland и Hisense сотрудничают в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности с момента своего основания в 2017 году. Сегодняшнее оформление сертификатов является очередным этапом нашего сотрудничества. Мы не только являемся свидетелями расширения нашего сотрудничества, начиная с умных телевизоров и заканчивая интеллектуальной бытовой технике, но и подчеркиваем акцент Hisense на защите конфиденциальности потребителей и неустанных усилиях в области кибербезопасности».

В рамках этой сертификации компания TÜV Rheinland оценила и протестировала интеллектуальные холодильники и стиральные машины Hisense в соответствии с тестовыми сценариями, определенными в ETSI TS 103 701, которая обеспечивает методологию оценки соответствия потребительским устройствам Интернета вещей (IoT) в рамках ETSI EN 303 645.

Hisense и TÜV Rheinland продолжат совместную работу в области кибербезопасности, помогая Hisense придерживаться более высоких стандартов качества и повышать свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Информация о компании Hisense

Штаб-квартира компании Hisense находится в Циндао (Китай). За последние 54 года Hisense всегда придерживался основных ценностей «целостности, инноваций, фокуса клиентов и устойчивости» и стратегии развития «Sound Technological Foundation (звуковой технологической основы) и надежной работы». Деятельность компании охватывает такие сферы, как мультимедийное оборудование, бытовая техника, интеллектуальная информация и современные сферы услуг. С учетом быстрого развития в последние годы деятельность Hisense распространяется более чем на 160 стран и регионов. Smart TV, который является ядром бизнеса Hisense B2C, всегда был в авангарде глобальной отрасли. Помимо B2C, Hisense также находится на мировом лидере в B2B Industries, включая интеллектуальную транспортировку, точную медицину и оптическую связь.  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2011628/image_1.jpg
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SOURCE Hisense

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