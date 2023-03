As geladeiras e máquinas de lavar inteligentes da Hisense recebem a certificação ETSI EN 303 645 da TÜV Rheinland

Eles se tornaram os primeiros do mundo a receber a ETSI EN 303 645 emitida pela TÜV Rheinland em sua categoria.

QINGDAO, China, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A TÜV Rheinland Greater China concedeu a certificação padrão de segurança cibernética e proteção à privacidade ETSI EN 303 645 para geladeiras e máquinas de lavar inteligentes da Hisense. A Hisense se tornou a primeira marca mundial de geladeiras e máquinas de lavar a receber a certificação ETSI EN 303 645 emitida pela TÜV Rheinland para esta categoria.

Foto de grupo da TÜV Rheinland e da Hisense (PRNewsfoto/Hisense) A TÜV Rheinland emite certificação ETSI EN 303 645 para a Hisense (PRNewsfoto/Hisense)

O Dr. Chen Weikang, Vice-presidente de Serviços Industriais de Fluxo de Negócios e Segurança Cibernética da TÜV Rheinland Greater China e engenheiro sênior, disse: "A TÜV Rheinland e a Hisense têm cooperado na área de segurança cibernética e proteção da privacidade desde 2017. A emissão de certificados de hoje é outro marco em nossa cooperação. Não só testemunha a extensão de nossa cooperação, de smart TVs até eletrodomésticos inteligentes, mas também destaca a ênfase da Hisense na proteção da privacidade do consumidor e nos esforços incessantes em segurança cibernética".

Nesta certificação, a TÜV Rheinland avaliou e testou os refrigeradores e máquinas de lavar inteligentes da Hisense de acordo com os casos de teste definidos no ETSI TS 103 701, que fornece uma metodologia de avaliação de conformidade para dispositivos IoT de consumo dentro do escopo do ETSI EN 303 645.

A Hisense e a TÜV Rheinland continuarão trabalhando juntas no campo da segurança cibernética para ajudar a Hisense a buscar padrões de qualidade mais elevados e aumentar sua competitividade no mercado global.

Sobre a Hisense

A Hisense está sediada em Qingdao, China. Nos últimos 54 anos, a Hisense sempre aderiu aos valores centrais de "Integridade, Inovação, Foco no Cliente e Sustentabilidade" e à estratégia de desenvolvimento de "Base Tecnológica Sólida e Operação Robusta". O negócio abrange áreas como multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e setores de serviços modernos. Com o rápido desenvolvimento nos últimos anos, os negócios da Hisense expandiram-se a mais de 160 países e regiões. A smart TV, que é o centro dos negócios da Hisense B2C, sempre esteve na vanguarda do setor global. Além do B2C, a Hisense também ocupa a liderança global nas indústrias B2B, incluindo Transporte Inteligente, Medicina de Precisão e Comunicações Ópticas.

FONTE Hisense

