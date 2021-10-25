Hisense -- официальный спонсор ЧМ-2022 в Катаре
Oct 25, 2021, 14:56 ET
Международная федерация футбола (ФИФА) и компания Hisense сделали совместное заявление: Hisense становится официальным спонсором Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году
ЦИНДАО (Китай), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 20 октября президент ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino) объявил о том, что компания Hisense, мировой лидер в сфере разработки технологий, станет официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Г-н Инфантино сказал следующее: «С помощью продукции премиум-класса и передовых технологий компании Hisense мы надеемся подарить болельщикам из разных стран мира незабываемые впечатления от просмотра футбола». Уже четыре года подряд Hisense является партнером чемпионатов Европы и мира, оставаясь единственной китайской компанией, которая спонсирует мероприятия мирового уровня.
Крупные международные спортивные соревнования — это беспрецедентная возможность для демонстрации и продвижения революционных технологий отображения информации и телевещания. Компания Hisense стала партнером ФИФА в апреле 2017 года. Международная федерация футбола передала Hisense права на прямую трансляцию спортивных событий и доверила разработку новых решений для отображения информации. Футбольные фанаты из разных стран мира смогли получить качественно новые впечатления от просмотра. Компания Hisense выпустила World Cup TV — устройство для просмотра футбола с использованием ряда передовых технологий: алгоритма оценки и компенсации движения Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC), спортивного режима, режима распознавания лиц для идентификации футболистов, а также интерактивного поиска изображений на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ). «ФИФА и компания Hisense объединяют усилия, чтобы сделать просмотр футбола незабываемым с помощью технологий и инноваций», — заявил г-н Инфантино.
ФИФА и Hisense уже работали вместе во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Сотрудничество продолжится в ходе ЧМ-2022 — партнеры собираются задействовать еще больше устройств и привлечь новых участников. «ФИФА видит, какое большое значение компания Hisense придает энергосбережению, защите окружающей среды и экологически безопасной переработке отходов. Компания ответственно относится к своим обязательствам, что находит отражение в ее исследованиях и разработках, производственных процессах, продажах и переработке продукции. Поэтому ФИФА заинтересована в продолжении сотрудничества», — отметил г-н Инфантино. «Лазерный телевизор, разработанный компанией Hisense, потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем традиционный ЖК-телевизор. Этот фактор окажет существенное влияние на решения покупателей.
«До ЧМ-2022 в Катаре осталось меньше года. Это мероприятие подарит незабываемые впечатления как принимающей стране, так и футбольным болельщикам по всему миру», — добавил г-н Инфантино. Футбол всегда объединял людей, и ФИФА стремится использовать эту особенность в интересах развития науки и технологий. При поддержке компании Hisense ЧМ-2022 в Катаре станет настоящим визуальным праздником, культовым спортивным событием.
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