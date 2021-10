FIFA i Hisense wydają wspólne oświadczenie: Hisense zostanie oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA w Katarze w 2022 roku

Największe międzynarodowe wydarzenia sportowe zawsze stanowiły bezprecedensową okazję do demonstracji i promocji przełomowych technologii wyświetlaczy i transmisji. W kwietniu 2017 roku, po raz pierwszy, Hisense i FIFA nawiązały partnerstwo, w ramach którego FIFA wyznaczyła Hisense do transmitowania wydarzeń sportowych na żywo i rozwijania zaawansowanych produktów związanych z wyświetlaczami. Wrażenia z odbioru rozgrywek zostały znacząco wzbogacone dla fanów piłki nożnej na całym świecie dzięki wprowadzeniu na rynek oficjalnego telewizora Hisense na Mistrzostwa Świata, który został odpowiednio zmodyfikowany poprzez zastosowanie szeregu zaawansowanych technologii, w tym estymacji ruchu i kompensacji ruchu (MEMC), trybu sportowego, rozpoznawania twarzy w celu identyfikacji piłkarzy oraz interaktywnego wyszukiwania obrazów, opartego na sztucznej inteligencji (SI). „FIFA oraz Hisense połączą siły, aby dzięki technologii i nowatorstwu stworzyć jeszcze bogatsze wrażenia z kibicowania dla fanów na całym świecie" – stwierdził Infantino.

FIFA i Hisense współpracowały już podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Ich współpraca będzie jeszcze bliższa podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku, co będzie wymagało zaangażowania większej liczby produktów i interesariuszy niż miało to miejsce podczas imprezy w Rosji. „Kontynuując pogłębianie współpracy, FIFA doskonale rozumie, że koncern Hisense zawsze przywiązywał szczególną wagę do kwestii oszczędzania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego recyklingu, co jest stałym zobowiązaniem, które znajduje pełne odzwierciedlenie w badaniach i rozwoju, produkcji, sprzedaży i recyklingu produktów – zaznaczył przewodniczący Infantino. - Laserowy telewizor opracowany przez Hisense pozwala zmniejszyć zużycie energii o ponad 50 procent w porównaniu z tradycyjnymi telewizorami LCD, co będzie miało znaczący wpływ na decyzje zakupowe konsumentów".

„Pozostał nam rok do rozegrania Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku, wydarzenia, które z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń zarówno krajowi - gospodarzowi, jak i fanom piłki nożnej na całym świecie" – dodał Infantino. FIFA od lat angażuje się w promowanie postępu nauki i technologii poprzez siłę piłki nożnej, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. Dzięki wsparciu ze strony Hisense, Mistrzostwa Świata w Katarze mają szansę wykreować wizualną ucztę, która zostanie zapamiętana jako prawdziwie legendarne wydarzenie sportowe.

