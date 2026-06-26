HiTHIUM et Turbo Energy déploient une plateforme d'infrastructures énergétiques basée sur l'IA dans 15 sites industriels en Europe

Ce déploiement industriel de 366 MWh associe la plateforme d'optimisation par IA de Turbo Energy aux systèmes avancés de stockage par batterie de HiTHIUM, créant ainsi l'un des écosystèmes énergétiques industriels définis par logiciel les plus avancés d'Europe.

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- HiTHIUM, leader mondial des technologies de stockage d'énergie par batterie, annonce aujourd'hui le premier projet issu de son partenariat stratégique avec Turbo Energy, S.A. (Nasdaq : TURB), un intégrateur mondial de solutions solaires et de stockage d'énergie basées sur l'IA, ainsi que de systèmes intelligents de gestion de l'énergie. Le projet a été dévoilé lors d'une présentation conjointe à l'Intersolar Europe. HiTHIUM et Turbo Energy collaborent à un déploiement à grande échelle de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), dont la capacité totale s'élève à 366 MWh répartis sur 15 sites industriels appartenant à un grand groupe industriel européen. À ce jour, 21 conteneurs HiTHIUM, d'une capacité de 6,25 MWh chacun, ont été livrés. Alimentés par les batteries LFP de 1 175 Ah à autonomie de quatre heures de HiTHIUM, ces conteneurs intègrent la plateforme d'optimisation basée sur l'IA de Turbo Energy, intégrée pour la première fois dans les systèmes de batteries.

HiTHIUM x Turbo Energy Signing Ceremony

L'intégration du logiciel de gestion énergétique et de l'expertise en intelligence artificielle de Turbo Energy dans les produits BESS de pointe de HiTHIUM constitue un élément clé du partenariat stratégique entre les deux entreprises, lancé en 2025. Leur collaboration permet aux grands projets commerciaux et industriels de déployer une infrastructure de stockage d'énergie intelligente et définie par logiciel.

Un nouveau modèle énergétique global offre davantage d'efficacité et de stabilité aux industries à forte consommation d'électricité

Cette intégration avancée et évolutive entre les BESS, l'IA et l'architecture d'optimisation EMS, d'une part, et les systèmes de production d'énergie propre, d'autre part, apporte une réponse aux défis urgents auxquels sont confrontées les industries européennes à forte consommation d'électricité. Compte tenu de facteurs tels que la hausse des coûts d'exploitation, la volatilité des prix de l'énergie et l'instabilité du réseau, les grandes entreprises commerciales et industrielles européennes ont besoin de modèles énergétiques plus efficaces, offrant des capacités d'exécution intégrées couvrant l'ensemble des composants matériels et logiciels de leurs systèmes énergétiques.

Comme le montre ce nouveau projet industriel comprenant 15 sites, Turbo Energy et HiTHIUM sont désormais en mesure de proposer des solutions solaires et de stockage d'énergie de bout en bout entièrement optimisées, adaptées aux environnements commerciaux et industriels complexes. Le logiciel de Turbo Energy transforme les systèmes de batteries de HiTHIUM en actifs énergétiques adaptatifs et optimisés, capables d'améliorer le rendement, de réduire l'exposition à la volatilité des prix de l'énergie et de renforcer la résilience opérationnelle.

« Notre partenariat avec Turbo Energy témoigne de l'engagement de HiTHIUM à fournir des solutions de stockage d'énergie intelligentes et hautement performantes, adaptées aux besoins des grandes entreprises européennes des secteurs commerciaux et industriels », déclare Kelson Li, vice-président de HiTHIUM Europe. « Alors que les grands consommateurs d'énergie du secteur commercial et industriel sont confrontés à une pression croissante due à la volatilité des coûts énergétiques, aux contraintes du réseau et aux objectifs de décarbonisation, la combinaison d'un système avancé de stockage par batterie à longue durée et d'une gestion de l'énergie pilotée par l'IA devient de plus en plus essentielle. En associant la technologie éprouvée de stockage par batterie de HiTHIUM aux capacités d'optimisation de Turbo Energy, nous permettons aux grands clients des secteurs C&I de déployer des infrastructures énergétiques plus résilientes, plus efficaces et plus rentables. Ce projet montre comment le stockage d'énergie défini par logiciel peut apporter une valeur ajoutée opérationnelle et financière tangible aux entreprises grandes consommatrices d'énergie, tout en contribuant à un avenir énergétique industriel plus durable. »

Mariano Soria, CEO de Turbo Energy, ajoute : « Ce projet montre à quel point les infrastructures énergétiques industrielles évoluent au-delà du simple matériel. La prochaine génération de systèmes énergétiques se caractérisera par l'intelligence, l'optimisation et la prise de décision en temps réel. En associant la technologie de stockage de pointe de HiTHIUM à la plateforme basée sur l'IA de Turbo Energy, nous transformons les systèmes de batteries en actifs énergétiques intelligents, capables de s'adapter aux conditions d'exploitation industrielles, d'améliorer l'efficacité et de soutenir la compétitivité à long terme. Nous sommes convaincus que les infrastructures énergétiques définies par logiciel deviendront un pilier essentiel de l'avenir de l'électrification industrielle ».

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