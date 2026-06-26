HiTHIUM und Turbo Energy implementieren eine KI-gestützte Energieinfrastruktur-Plattform an 15 Industriestandorten in Europa

Bei diesem Industrieprojekt mit einer Kapazität von 366 MWh wird die KI-Optimierungsplattform von Turbo Energy mit den fortschrittlichen Batteriespeichersystemen von HiTHIUM kombiniert; so entsteht eines der modernsten softwaredefinierten industriellen Energie-Ökosysteme Europas

MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- HiTHIUM, ein weltweit führender Anbieter von Batterie-Energiespeichertechnologie, gab heute das erste Projekt im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit Turbo Energy, S.A. (Nasdaq: TURB) bekannt, einem globalen Integrator von KI-gesteuerten Solar- und Energiespeicherlösungen sowie intelligenten Energiemanagementsystemen. Das Projekt wurde im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation auf der Fachmesse Intersolar Europe vorgestellt. HiTHIUM und Turbo Energy arbeiten gemeinsam an der großflächigen Einführung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Gesamtkapazität von 366 MWh in 15 Industrieanlagen eines großen europäischen Industriekonzerns. Bislang wurden 21 HiTHIUM-Container mit einer Kapazität von jeweils 6,25 MWh ausgeliefert. Die Container werden von HiTHIUMs 4-Stunden-LFP-Batterien mit 1.175 Ah angetrieben und verfügen über die KI-gesteuerte Optimierungsplattform von Turbo Energy, die erstmals in die Batteriesysteme integriert wurde.

HiTHIUM x Turbo Energy Signing Ceremony

Die Einbindung der Energiemanagement-Software und des KI-Know-hows von Turbo Energy in die fortschrittlichen BESS-Produkte von HiTHIUM ist ein Schlüsselelement der strategischen Partnerschaft beider Unternehmen, 2025 ins Leben gerufen wurde. Ihre Zusammenarbeit ermöglicht es großen gewerblichen und industriellen Projekten, eine intelligente, softwaredefinierte Energiespeicherinfrastruktur einzusetzen.

Neues, ganzheitliches Energiemodell bietet elektrointensiven Branchen mehr Effizienz und Stabilität

Diese fortschrittliche, skalierbare Integration von BESS, KI und EMS-Optimierungsarchitektur mit der sauberen Stromerzeugung begegnet dem dringenden Druck, dem elektrointensive Branchen in Europa ausgesetzt sind. Angesichts von Faktoren wie steigenden Betriebskosten, Energiepreisschwankungen und Netzinstabilität benötigen große Gewerbe- und Industrieunternehmen in Europa effizientere Energiemodelle, die integrierte Ausführungsfunktionen über die gesamte Hardware und Software ihrer Energiesysteme hinweg ermöglichen.

Wie dieses neue Industrieprojekt mit 15 Standorten zeigt, können Turbo Energy und HiTHIUM nun vollständig optimierte, durchgängige Solar- und Energiespeicherlösungen liefern, die auf komplexe Gewerbe- und Industrieumgebungen zugeschnitten sind. Die Software von Turbo Energy verwandelt die Batteriesysteme von HiTHIUM in adaptive, optimierte Energieanlagen, die in der Lage sind, die Effizienz zu steigern, die Anfälligkeit gegenüber Energiepreisschwankungen zu verringern und die Betriebsresilienz zu verbessern.

„Unsere Partnerschaft mit Turbo Energy spiegelt das Engagement von HiTHIUM wider, intelligente, leistungsstarke Energiespeicherlösungen bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der großen C&I-Unternehmen (Commercial & Industrial) in Europa zugeschnitten sind", sagte Kelson Li, Vizepräsident von HiTHIUM Europe. „Da große gewerbliche und industrielle Energieverbraucher zunehmendem Druck durch schwankende Energiekosten, Netzengpässe und Dekarbonisierungsziele ausgesetzt sind, wird die Kombination aus fortschrittlicher Langzeit-Batteriespeicherung und KI-gestütztem Energiemanagement immer wichtiger. Durch die Integration der bewährten Batteriespeichertechnologie von HiTHIUM mit den Optimierungsfunktionen von Turbo Energy ermöglichen wir großen C&I-Kunden den Einsatz widerstandsfähigerer, effizienterer und wirtschaftlich optimierter Energieinfrastrukturen. Dieses Projekt zeigt, wie softwaredefinierte Energiespeicher energieintensiven Unternehmen messbaren betrieblichen und finanziellen Nutzen bieten und gleichzeitig eine nachhaltigere industrielle Energiezukunft unterstützen können."

Mariano Soria, CEO von Turbo Energy, fügte hinzu: „Dieses Projekt verdeutlicht, wie sich die industrielle Energieinfrastruktur über die reine Hardware hinaus weiterentwickelt. Die nächste Generation von Energiesystemen wird durch Intelligenz, Optimierung und Entscheidungsfindung in Echtzeit geprägt sein. Durch die Kombination der fortschrittlichen Speichertechnologie von HiTHIUM mit der KI-gesteuerten Plattform von Turbo Energy verwandeln wir Batteriesysteme in intelligente Energieanlagen, die sich an industrielle Betriebsbedingungen anpassen, die Effizienz verbessern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Wir sind davon überzeugt, dass softwaredefinierte Energieinfrastruktur zu einer entscheidenden Grundlage für die Zukunft der industriellen Elektrifizierung werden wird."

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