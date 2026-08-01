HIZENERGY rejoint l'élite mondiale en figurant dans la liste « Tier 1 » de BloombergNEF

HEFEI, Chine, 1er août 2026 /PRNewswire/ -- Le 31 juillet 2026, BloombergNEF (BNEF), le premier institut de recherche mondial dans le domaine de l'énergie, a publié sa liste des fabricants de premier rang dans le secteur du stockage d'énergie pour le troisième trimestre 2026. Fondée il y a à peine quatre ans en Chine, HIZENERGY s'est taillé une place dans ce classement prestigieux, rejoignant ainsi l'élite mondiale des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie et s'imposant comme un spécialiste de premier plan dans le domaine du stockage d'énergie à usage commercial et industriel (C&I). Cette distinction marquante souligne l'excellence technologique de l'entreprise, de niveau mondial, ainsi que sa capacité à assurer des livraisons fiables à l'échelle internationale.

BloombergNEF Tier 1 List

La liste Tier 1 du troisième trimestre 2026 comprend 68 constructeurs, pour la plupart des géants bien établis du secteur comptant plus d'une décennie d'activité. Fondée en juin 2022, HIZENERGY se distingue en tant que jeune entreprise : elle a réussi l'évaluation de niveau 1 dès sa première candidature, remettant ainsi en cause le consensus de longue date dans le secteur selon lequel les nouvelles start-ups ont besoin de 5 à 8 ans pour répondre aux critères de niveau 1.

La R&D indépendante constitue l'atout concurrentiel majeur de HIZENERGY. Plus de la moitié de ses effectifs est composée d'ingénieurs de recherche, qui détiennent plus de 120 brevets liés aux technologies de stockage d'énergie. En 2026, l'entreprise a lancé à l'échelle mondiale son système de conversion de puissance (PCS) haute puissance à refroidissement liquide de 300 kW/460 kW, développé en interne, comblant ainsi une lacune technique majeure du secteur. Ce matériel innovant résout les problèmes récurrents des systèmes de stockage C&I traditionnels, notamment leur encombrement excessif, les pertes élevées liées au fonctionnement en parallèle et les coûts prohibitifs d'extension de capacité, établissant ainsi une barrière technique différenciée sans équivalent.

Une solide expérience dans la réalisation de projets commerciaux constitue le pilier de la qualification « Tier 1 » d'HIZENERGY. À la mi-2026, la capacité cumulée de stockage d'énergie installée par l'entreprise dépassait 1,8 GWh, avec plus de 6 000 armoires de stockage d'énergie déployées dans tout le pays. La capacité de déploiement parallèle à l'échelle mondiale répond en outre aux critères d'évaluation mondiaux de BNEF : HIZENERGY a mis en place des équipes locales à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et a mené à bien la mise en service de projets opérationnels en Belgique, en Allemagne et dans d'autres territoires d'outre-mer.

L'obtention du statut « Tier 1 » de BNEF marque pour HIZENERGY un nouveau point de départ plutôt qu'une ligne d'arrivée. À l'avenir, l'entreprise tirera parti de cette accréditation de niveau mondial pour approfondir ses activités de R&D, perfectionner ses systèmes de stockage haute puissance à refroidissement liquide et développer ses logiciels de gestion intelligente de l'énergie. Elle étendra ses réseaux de services localisés à travers l'Europe et l'Asie du Sud-Est, diversifiera les cas d'utilisation du stockage d'énergie et se consacrera pleinement au secteur mondial du stockage pour les entreprises et les industries. Engagée à proposer des solutions de stockage d'énergie haut de gamme et fiables, HIZENERGY a pour objectif de fournir une énergie propre, stable et rentable aux entreprises industrielles et commerciales du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://en.hizenergy-ess.com/

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