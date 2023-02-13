HL Group, Türkiye'deki deprem için 300.000 ABD Doları Yardım Bağışı Yaptı

HL Mando ve HL Holdings sırasıyla 200.000 ABD Doları ve 100.000 ABD Doları bağışta bulundu

SEUL, Güney Kore, 13 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- HL Group (Başkan: Chung Mong-won) 10 Şubat tarihinde şirketin eşi benzeri görülmemiş depremden etkilenen Türk halkına yardım etmek için 300.000 ABD Doları yardım bağışlayacağını duyurdu. HL Mando ve HL Holdings, sırasıyla 200.000 ABD Doları ve 100.000 ABD Doları değerinde yardım fonu göndermeye söz verdi ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerini sundu. Grup 26 yıldır Türkiye ile yakın bir ilişki sürdürüyor. 300.000 ABD doları yardım fonundan 600,000 TRY, HL Mando Türkiye'nin ortak girişimi olan Mysan Mando aracılığıyla yerel bir yardım kuruluşuna teslim edilecek.

"Bu deprem nedeniyle sevdiklerini ve evlerini kaybeden Türkiye halkına en derin sempatimi ifade ediyorum. HL Group olarak Türkiye'deki iki yerel şirketimizle onlara yardım etmek için hiçbir destekten kaçınmayacağız." dedi Chung Mong-won.

HL Group'un iki yerel iştiraki bulunuyor: Grubun 1997 yılında Türkiye'nin Çukurova Grubu ile kurduğu ortak girişimi olan Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş. ve HL Holdings'in bir Avrupa alt kuruluşu olan Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parça San. Tic. A.Ş.

SOURCE HL Group