HL Robotics von HL Holdings erwirbt „Stanley Robotics"

- Mit dem weltweit ersten Unternehmen, das „Parkroboter für den Außenbereich kommerzialisiert hat", schreitet HL Robotics voran, um die Führung auf dem globalen Markt zu übernehmen.

SEOUL, Südkorea, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- HL Robotics, eine am 6. September gegründete Tochtergesellschaft der HL Holdings, unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme von „Stanley Robotics", dem weltweit ersten Unternehmen, das Parkroboter für den Außenbereich vermarktet. Die Übernahme soll noch vor Jahresende und nach Zustimmung der Behörden abgeschlossen werden können. Das schnelle Handeln von HL Robotics hat Aufmerksamkeit erregt und wird voraussichtlich einen Markt von 6,7 Mrd. USD erobern. Der Schlüssel liegt in der „Popularisierung", der Kern ist die „autonome Fahrtechnologie", die Herausforderung lautet „globale Expansion" – und Stanley Robotics ist ein Unternehmen für automatische Parkroboter, das all diese Kriterien erfüllt. Mit dieser Übernahme will HL Robotics „die Führung auf dem globalen Markt für Parkroboter übernehmen" und die Weiterentwicklung der globalen autonomen Parkrobotertechnologie anführen, um so einen neuen Wachstumsmotor für die HL Group zu schaffen.

Stan, Stanley Robotics' outdoor autonomous valet parking robot, in service

Stanley Robotics ist auf die Kommerzialisierung von automatischen Parkrobotern spezialisiert. Nach der erfolgreichen Kommerzialisierung von Parkrobotern am Flughafen Lyon-Saint-Exupéry in Frankreich im Jahr 2018 unterzeichnete Stanley Robotics einen Abonnementvertrag für Parkroboter mit einem kanadischen Logistikunternehmen für Fertigfahrzeuge und startete im September dieses Jahres das robotergestützte Verbundmanagement in der Automobil-Logistik. Dies ist das erste kommerzielle Modell in Nordamerika mit einem umfassenden Paket, das auch Wartungsdienste beinhaltet. Auch die Erwartungen für zusätzliche Aufträge sind hoch, wobei sich die Fahrzeuge auf bestimmte Bereiche konzentrieren, darunter Eisenbahnlogistikunternehmen und Flughäfen in ganz Nordamerika und Europa, die als potenzielle Kunden in Frage kommen. Das Vorzeigeprodukt von Stanley Robotics, „Stan", wird mit großer Spannung erwartet. Stan ist ein autonomer Parkroboter, der sich ohne zeitliche oder räumliche Einschränkungen auf Parkplätzen zurechtfindet und damit eine Schlüsselrolle bei der Kommerzialisierung von Parkrobotern spielt. Dieser Erfolg wurde durch das Flottenmanagementsystem (FMS) ermöglicht. Das FMS, das die Technologie des digitalen Zwillings nutzt, überwacht Stan nicht nur, sondern ermöglicht auch die Fernsteuerung in Echtzeit von einer zentralen Stelle aus. Die Bedenken des Marktes hinsichtlich möglicher Probleme beim Abschalten des Geräts wurden durch die in Stan eingebaute „intelligente automatische Ladefunktion" ausgeräumt.

Der Markt für autonome Parkroboter ist weit geöffnet. Experten gehen davon aus, dass der Weltmarkt, der jährlich mit zweistelligen Raten wächst, bis 2030 ein Volumen von 6,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dieses Wachstum wird durch den Platzmangel, das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Bevölkerungsdichte in den Großstädten weltweit angetrieben. Diese Faktoren haben die HL Group dazu veranlasst, in das weltweite Geschäft mit autonomen Parkrobotern zu investieren. HL plant, sein Geschäftsportfolio über Parkroboter hinaus auf ein breiteres Spektrum von Roboterlösungen für den Alltagsgebrauch zu erweitern.

Informationen zu HL Robotics

HL Robotics, eine neu gegründete Tochtergesellschaft von HL Holdings, hat sich zum Ziel gesetzt, „die Führung auf dem globalen Markt für Parkroboter zu übernehmen" und die Weiterentwicklung der globalen autonomen Parkrobotertechnologie voranzutreiben, um sie als neuen Wachstumsmotor für die HL Group zu positionieren. Unterstützt durch die umfassende globale Präsenz der HL Group und ihre umfassende Branchenerfahrung treibt HL Robotics die Zukunft der Automatisierung in den Bereichen Parken und Logistik voran.

