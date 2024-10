HL Robotics, filiale de HL Holdings, acquiert « Stanley Robotics »

- Avec la première entreprise au monde qui a « commercialisé des robots-voituriers d'extérieur », HL Robotics progresse pour prendre la tête du marché mondial -

SÉOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- HL Robotics, une filiale de HL Holdings créée le 6 septembre, a signé un accord en vue de l'acquisition de « Stanley Robotics », la première entreprise au monde à commercialiser des robots-voituriers d'extérieur. L'acquisition devrait être conclue avant la fin de l'année et après l'accord des autorités. L'action rapide de HL Robotics a attiré l'attention et devrait permettre de conquérir un marché d'une valeur de 6,7 milliards de dollars. La clé est la « popularisation », le cœur est la « technologie de conduite autonome », le défi est l'« expansion mondiale », et Stanley Robotics est une entreprise de robots-voituriers qui remplit tous ces critères. Avec cette acquisition, HL Robotics vise à « prendre la tête du marché mondial des robots de stationnement » et à faire progresser la technologie des robots de stationnement autonomes, pour en faire un nouveau moteur de croissance pour le groupe HL.

Stan, Stanley Robotics' outdoor autonomous valet parking robot, in service

Stanley Robotics est spécialisée dans la commercialisation de robots de stationnement automatisés. Après avoir commercialisé avec succès des robots de stationnement à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en France en 2018, Stanley Robotics a signé un contrat d'abonnement à des robots de stationnement avec une société canadienne de chaîne d'approvisionnement logistique de véhicules finis, lançant la gestion de composés logistiques automobiles robotisés en septembre de cette année. Il s'agit du premier modèle commercial en Amérique du Nord à proposer une offre complète, y compris des services de maintenance. En outre, les prévisions de commandes supplémentaires sont élevées, les clients potentiels étant des sites à forte concentration de véhicules, dont des entreprises de logistique ferroviaire et des aéroports d'Amérique du Nord et d'Europe. Le produit phare de Stanley Robotics, « Stan », suscite beaucoup d'enthousiasme. Stan est un robot-voiturier autonome qui navigue dans les aires de stationnement sans contraintes de temps ou d'espace, ce qui en fait un acteur clé de la commercialisation des robots de stationnement. Ce succès a été rendu possible par le système de gestion de la flotte (FMS). Le FMS, qui utilise la technologie des jumeaux numériques, ne se contente pas de surveiller Stan, il sert également de commande à distance en temps réel à partir d'un emplacement central. Les inquiétudes du marché concernant les problèmes potentiels de mise hors tension ont été résolues par la « fonction de charge automatique intelligente » intégrée à Stan.

Le marché des robots de stationnement autonomes est très ouvert. Les experts prévoient que le marché mondial, qui connaît une croissance annuelle à deux chiffres, atteindra 6,7 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est due à la pénurie d'espace, à la croissance démographique et à l'augmentation de la densité urbaine dans les grandes villes du monde entier. Ces facteurs ont conduit le groupe HL à investir dans le secteur des robots de stationnement autonomes à l'échelle mondiale. HL prévoit d'étendre son portefeuille d'activités au-delà des robots de stationnement pour y inclure une gamme plus large de solutions robotiques destinées aux consommateurs quotidiens.

À propos de HL Robotics

HL Robotics, une nouvelle filiale de HL Holdings, a pour objectif de « prendre la tête du marché mondial des robots de stationnement » et de faire progresser la technologie des robots de stationnement autonomes, pour en faire un nouveau moteur de croissance pour le groupe HL. S'appuyant sur la vaste présence mondiale et l'expérience approfondie du groupe HL, HL Robotics fait progresser l'automatisation dans les secteurs du stationnement et de la logistique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529415/Photo__Stan__Stanley_Robotics__outdoor_autonomous_valet_parking_robot__in_service.jpg