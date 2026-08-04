Holand Automotive Group rozširuje svoju ultraluxusnú lízingovú platformu -strategická akvizícia v rámci konkurzného konania John Scotti Leasing Inc.
News provided byHoland Automotive Group
Aug 04, 2026, 02:56 ET
Holand Leasing získava vybranú časť portfólia John Scotti Leasing Inc. Aktíva, ktoré najlepšie zodpovedajú jej ultraluxusnému obchodnému modelu, posilňujú dlhodobý záväzok skupiny voči najnáročnejšej klientele v Quebecu.
MONTREAL, 4. august 2026 /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group, jedna z popredných kanadských spoločností zameraných na luxusný a ultraluxusný automobilový priemysel, dnes oznámila, že jej lízingová divízia Holand Leasing dokončila strategickú akvizíciu vybranej časti lízingového portfólia spoločnosti John Scotti Leasing Inc. v rámci konkurzného konania pod dohľadom súdu. Holand získava aktíva, ktoré najlepšie zodpovedajú jej obchodnému modelu zameranému na ultraluxusný segment a profilu klientov, ktorým poskytuje služby, a predstavujú prirodzené a disciplinované rozšírenie existujúcej lízingovej platformy skupiny. Zvyšok portfólia zostáva u správcu konkurznej podstaty, ktorý naďalej riadi širší proces konkurznej správy.
Táto transakcia bola starostlivo vymedzená tak, aby odrážala zameranie spoločnosti Holand na ultraluxusný segment. Namiesto akvizície celého portfólia spoločnosť Holand v úzkej spolupráci so správcom konkurznej podstaty identifikovala a získala tie lízingové zmluvy, ktoré najlepšie zodpovedajú jej obchodnému modelu, profilu klientov a značkám, ktoré zastupuje. Výsledkom je vysoko kompatibilné rozšírenie existujúceho portfólia spoločnosti Holand Leasing, ktoré vytvára okamžitú hodnotu pre klientov aj pre skupinu.
„V mene celej našej skupiny s potešením a hrdosťou vítame klientov, ktorí v sa rámci tejto transakcie stanú členmi rodiny Holand. Táto akvizícia odráža naše presvedčenie o ultraluxusnom segmente a náš záväzok slúžiť mu flexibilne, diskrétne a s úrovňou služieb, ktorú si naši klienti zaslúžia. Náš cieľ je jasný: úzko spolupracovať s týmito klientmi, rešpektovať a udržiavať ich existujúce dohody a poskytovať takú kontinuitu a flexibilitu, akú očakávajú pri spoločnej obnove a rozširovaní portfólia."
— Gad Bitton, prezident a generálny riaditeľ, Holand Automotive Group
Holand Leasing bude priamo spolupracovať s príslušnými nájomcami, aby zaistila plynulý prechod, zachovanie súčasných lízingových zmlúv a poskytnutie celej škály služieb a flexibility, ktoré definujú služby Holand. Ako lízingová spoločnosť s plným portfóliom služieb poskytuje Holand svojim klientom komplexnú podporu od akvizície a financovania až po obnovu v mnohých najvyhľadávanejších značkách na svete.
Na zaistenie kontinuity služieb počas celého prechodného obdobia, bude integráciu riadiť Janet Cullyová, senior viceprezidentka a vážená členka tímu Holand od roku 1995. Viki Forese, vedúca oddelenia lízingových operácií, pod vedením pani Cullyovej, povedie každodennú integráciu získaného portfólia. Zároveň bude úzko spolupracovať s Meirom Bittonom, výkonným viceprezidentom spoločnosti Holand Leasing, s cieľom zachovať výnimočný štandard starostlivosti, ktorý klienti očakávajú.
„Klienti sú našou prvoradou prioritou. Každý nájomca, ktorý sa pripojí k spoločnosti Holand, môže očakávať hladký a plynulý prechod, ako aj pozorný a profesionálny servis, ktorý si zaslúži."
— Meir Bitton, výkonný viceprezident spoločnosti Holand Leasing
Táto transakcia zodpovedá dlhodobej stratégii skupiny Holand Automotive Group, ktorá spočíva vo vytváraní hodnoty prostredníctvom selektívnych a disciplinovaných akvizícií zladených s jej obchodným modelom a klientmi, ktorým poskytuje služby. Holand bude naďalej vyhodnocovať príležitosti na budovanie, investovanie a vytváranie trvalej hodnoty všade tam, kde môže slúžiť klientom lepšie ako ktokoľvek iný.
O skupine Holand Automotive Group
Skupina Holand Automotive Group, založená v roku 1995, je poprednou multiznačkovou luxusnou a ultraluxusnou automobilovou organizáciou, ktorá zastupuje mnohé z najprestížnejších svetových značiek v Kanade, Spojených štátoch a Európe. Medzi jeho predajcov patria Ferrari Québec, Ferrari South Bay, Ferrari of Bucharest, Rolls-Royce Motor Cars Québec, Lamborghini Palm Beach, McLaren Québec City, Aston Martin Bucharest, Maserati Montréal, Maserati of Québec City, Lotus Palm Beach, Lotus Québec City, BMW Québec City, BMW Lévis či MINI Québec.
Spolu so svojou lízingovou divíziou Holand Leasing s plným rozsahom služieb a svojimi realitnými a pohostinskými podnikmi poskytuje Holand výnimočné zážitky aj tým najnáročnejším klientom na svete.
Kontakt pre médiá: Justin Meloche, [email protected]
Share this article