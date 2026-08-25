Hollyland dévoilera de nouvelles solutions pour la production et la création de contenu en direct lors de l'IBC 2026

Points clés

Hollyland présentera ses nouvelles solutions destinées à la production et à la création de contenu professionnelles en direct au salon IBC 2026, stand 11.C28.

Le Pyro 7 Ultra allie une fonction de surveillance professionnelle et une transmission vidéo sans fil avec un seul moniteur.

L'Argus X1 réunit la commutation, l'enregistrement, le monitoring et le streaming au sein d'un seul système de production en direct.

Les modèles Solidcom C1 Air et Solidcom SE 2 viennent élargir la gamme d'intercoms sans fil de Hollyland.

Parmi les nouvelles solutions destinées aux créateurs figurent les microphones sans fil LARK A2 et LARK M3, ainsi que la caméra de streaming VenusLiv Air 2.

AMSTERDAM, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fournisseur mondial de solutions professionnelles sans fil audio et vidéo, s'apprête à présenter de nouvelles solutions destinées à la production en direct professionnelle et à la création de contenu moderne à l'IBC 2026. Du 11 au 14 septembre 2026, l'entreprise présentera son écosystème élargi au stand 11.C28 , au centre des congrès RAI d'Amsterdam, où les visiteurs pourront découvrir ses toutes dernières technologies et ses nouveaux produits dont la sortie est prévue dans le courant de l'année 2026.

Visit Hollyland at IBC 2026, Booth 11.C28

Élargissement de l'offre de production en direct

Hollyland continue d'étoffer sa gamme de produits avec de nouvelles solutions destinées à la production professionnelle et à la création de contenu. Lors de l'IBC 2026, l'entreprise présentera de nouvelles solutions destinées à la production professionnelle en direct, conçues pour aider les équipes de production à travailler de manière plus efficace, plus fiable et plus fluide dans des environnements exigeants. La nouvelle gamme comprend le moniteur professionnel sans fil Pyro 7 Ultra, le mélangeur de production en direct tout-en-un Argus X1, ainsi que les systèmes d'intercom Solidcom C1 Air et Solidcom SE 2.

Le Pyro 7 Ultra, dont le lancement est prévu le 3 septembre, réunit des fonctionnalités de monitoring professionnel et de transmission vidéo sans fil avec un seul moniteur de 7 pouces. Les productions professionnelles ont traditionnellement recours à des systèmes distincts de transmission sans fil et à des moniteurs de terrain autonomes, avec des câbles supplémentaires entre les appareils et une alimentation séparée pour chacun d'eux. Le Pyro 7 Ultra peut servir à la fois de moniteur et d'émetteur fixé sur la caméra, ou de moniteur et de récepteur portatif pour un visionnage mobile. Son écran QD-LCD offre une précision chromatique exceptionnelle, chaque unité étant étalonnée en usine au moyen de Calman® pour atteindre un ΔE < 1,5. Les utilisateurs peuvent également reparamétrer l'écran à l'aide du Hollyland Color Calibrator afin de garantir la précision des couleurs au fil du temps. Le système offre également une latence de 20 ms, une portée de transmission de 1 km, un nombre illimité de récepteurs, la transmission vidéo en 4K60 et la technologie TWiFi.

L'Argus X1 fera également ses débuts, un mélangeur de production en direct tout-en-un dont la sortie est prévue en décembre. L'Argus X1 recoupe la commutation, la surveillance, l'enregistrement, la diffusion en continu et la diffusion de contenu au sein d'un seul appareil. Un écran tactile FHD de 10,1 pouces offre un contrôle intuitif, tandis que les entrées/sorties vidéo 4K60 et la prise en charge de trois émetteurs sans fil Hollyland renforcent sa polyvalence dans les workflows multicaméras. Grâce à ses fonctionnalités intégrées de diffusion en continu, d'enregistrement au format ISO, de mode MultiView et à ses options de connectivité, notamment le Wi-Fi 6, la 4G et le Gigabit Ethernet, l'Argus X1 s'impose comme un hub central au sein de l'écosystème de production Hollyland.

Deux nouveaux systèmes d'intercom seront également présentés lors de l'événement. Le Solidcom C1 Air se distingue par une conception à oreille ouverte, un casque de 42 g, une portée sans fil de 300 m et une réduction de bruit ambiant (ENC) à double microphone pour des dialogues clairs. Le Solidcom SE 2 ajoute le saut de fréquence intelligent, une conception de 123 g, une réduction de bruit ambiant (ENC) de 20 dB, des entrées/sorties audio de 3,5 mm et jusqu'à dix heures d'autonomie, offrant ainsi des performances stables aux équipes de terrain comme de studio.

Favoriser la création de contenu moderne

Hollyland élargit également sa gamme audio destinée aux créateurs avec plusieurs nouveaux outils conçus pour la création de podcasts et la production modernes. Le LARK A2, dont la sortie est prévue début septembre, offre un enregistrement à 48 kHz/24 bits, une suppression du bruit par IA à trois niveaux, une portée de 200 m et un émetteur de 8,5 g. La recharge rapide, le mode d'économie d'énergie basé sur l'IA, les commandes intuitives et une piste de sécurité de –6 dB garantissent une capture fiable lors de vos déplacements.

Disponible à partir du 22 septembre, le LARK M3 permet un enregistrement flexible en groupe grâce à la prise en charge de quatre émetteurs et quatre récepteurs. Il offre un enregistrement indépendant sur quatre pistes, un son en 48 kHz / 32 bits flottants, des préréglages vocaux, une transmission de 300 m et jusqu'à huit heures d'autonomie sur une seule charge. Le LARK M3 est parfaitement adapté aux podcasts, aux interviews, aux conversations vidéo et à la création de contenu en groupe.

Pour compléter la gamme, le VenusLiv Air 2 sera disponible en novembre avec une fonction de streaming UVC 4K60 et la technologie SAR AI Tuning 2.0, tout en conservant les performances essentielles du VenusLiv Air.

Pendant l'IBC 2026, Hollyland offrira des récompenses dans le cadre du jeu Roll & Win du 11 au 14 septembre. Les visiteurs peuvent participer pour tenter de gagner des produits Hollyland et d'autres lots. Le 11 septembre, l'entreprise dévoilera ses nouveaux produits, puis organisera une soirée pour célébrer cet anniversaire. Par ailleurs, toutes les solutions présentées pourront être testées sur place au stand 11.C28 pendant toute la durée du salon.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland accompagne des millions d'utilisateurs partout dans le monde dans divers domaines et contextes d'activité, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et la création de contenu. La marque a mis en place un réseau commercial couvrant environ 160 pays et régions, soutenu par des équipes régionales et des bureaux répartis dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook ou Hollyland Instagram.