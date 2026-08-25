Hollyland präsentiert auf der IBC 2026 neue Lösungen für Live-Produktionen und die Erstellung von Inhalten

Highlights

Hollyland wird auf der IBC 2026 am Stand 11.C28 neue Lösungen für die professionelle Live-Produktion und die Erstellung von Inhalten vorstellen.

Der Pyro 7 Ultra vereint professionelle Bildüberwachung und drahtlose Videoübertragung in einem einzigen Monitor.

Argus X1 vereint Umschaltung, Aufzeichnung, Überwachung und Streaming in einem einzigen Live-Produktionssystem.

Solidcom C1 Air und Solidcom SE 2 erweitern das Angebot an drahtlosen Intercom-Systemen von Hollyland.

Zu den neuen Lösungen für Content-Ersteller gehören die drahtlosen Mikrofone LARK A2 und LARK M3 sowie die Streaming-Kamera VenusLiv Air 2.

AMSTERDAM, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein weltweit tätiger Anbieter professioneller drahtloser Audio- und Videolösungen, wird auf der IBC 2026 neue Lösungen für die professionelle Live-Produktion und die moderne Content-Erstellung vorstellen. Vom 11. bis 14. September 2026 wird das Unternehmen sein erweitertes Ökosystem am Stand 11.C28 im RAI Amsterdam-Kongresszentrum präsentieren, wo Besucher die neuesten Technologien und Produkte kennenlernen können, deren Markteinführung für später im Jahr 2026 geplant ist.

Erweiterung des Live-Produktionsportfolios

Visit Hollyland at IBC 2026, Booth 11.C28

Hollyland baut sein Produktangebot mit neuen Lösungen für die professionelle Produktion und die Erstellung von Inhalten weiter aus. Auf der IBC 2026 wird das Unternehmen neue Lösungen für die professionelle Live-Produktion vorstellen, die Produktionsteams dabei unterstützen sollen, in anspruchsvollen Umgebungen effizienter, zuverlässiger und nahtloser zu arbeiten. Das neue Sortiment umfasst den professionellen drahtlosen Monitor „Pyro 7 Ultra", den All-in-One-Live-Produktionsmischer „Argus X1" sowie die Intercom-Systeme „Solidcom C1 Air" und „Solidcom SE 2".

Der Pyro 7 Ultra, der am 3. September auf den Markt kommt, vereint professionelle Bildüberwachung und drahtlose Videoübertragung in einem 7-Zoll-Monitor. Bei professionellen Produktionen wurden traditionell separate Funkübertragungssysteme und eigenständige Feldmonitore eingesetzt, wobei zusätzliche Kabel zwischen den Geräten sowie separate Stromversorgungen für jedes Gerät erforderlich waren. Der Pyro 7 Ultra kann als Monitor und Sender an der Kamera oder als Handmonitor und Empfänger für die mobile Bildbetrachtung verwendet werden. Sein QD-LCD-Display bietet eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, wobei jeder Monitor werkseitig mit Calman® kalibriert wird, um einen ΔE-Wert von unter 1,5 zu erreichen. Benutzer können das Display außerdem mit dem Hollyland Color Calibrator neu kalibrieren, um die Farbgenauigkeit langfristig zu gewährleisten. Das System bietet zudem eine Latenz von 20 ms, eine Übertragungsreichweite von 1 km, eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern, 4K60-Videoübertragung sowie TWiFi-Technologie.

Ebenfalls neu auf dem Markt ist der Argus X1, ein All-in-One-Live-Produktionsmischer, dessen Markteinführung für Dezember geplant ist. Argus X1 vereint Umschaltung, Überwachung, Aufzeichnung, Streaming und die Bereitstellung von Inhalten in einem einzigen Gerät. Ein 10,1-Zoll-FHD-Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienung, während 4K60-Video-Ein- und Ausgänge sowie die Unterstützung von drei Hollyland-Funksendern die Flexibilität bei Multikamera-Workflows erweitern. Dank integrierter Streaming-Funktionen, ISO-Aufzeichnung, MultiView und Konnektivitätsoptionen wie WLAN 6, 4G und Gigabit-Ethernet wird das Argus X1 zu einer zentralen Drehscheibe innerhalb des Hollyland-Produktionsökosystems.

Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem zwei neue Gegensprechanlagen vorgestellt. Die Solidcom C1 Air verfügt über ein Open-Ear-Design, ein nur 42 g schweres Headset, eine Funkreichweite von 300 m sowie eine ENC-Technologie mit zwei Mikrofonen für klare Sprachübertragung. Solidcom SE 2 bietet intelligentes Frequenzspringen, ein Gewicht von 123 g, 20 dB ENC, Ein 3,5-mm-Audioanschluss sowie eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden sorgen für eine stabile Leistung für Teams im Außeneinsatz und im Studio.

Moderne Content-Erstellung fördern

Hollyland erweitert zudem sein auf Kreative ausgerichtetes Audio-Sortiment um mehrere neue Tools, die speziell für modernes Podcasting und die moderne Produktion entwickelt wurden. Das LARK A2, das Anfang September auf den Markt kommt, bietet Aufnahmen mit 48 kHz/24 Bit, eine dreistufige KI-Geräuschunterdrückung, eine Reichweite von 200 m und einen 8,5 g schweren Sender. Schnellladefunktion, KI-gestützte Energieeinsparung, intuitive Bedienung und eine Sicherheitsspur von –6 dB sorgen für zuverlässige Aufnahmen unterwegs.

Das am 22. September auf den Markt kommende LARK M3 ermöglicht flexible Aufnahmen mit mehreren Personen und unterstützt dabei vier Sender und vier Empfänger. Es bietet eine unabhängige 4-Spur-Aufnahme, Audio mit 48 kHz/32 Bit (Float), Gesangsvoreinstellungen, eine Reichweite von 300 m und bis zu acht Stunden Betriebsdauer mit einer einzigen Akkuladung. Das LARK M3 eignet sich hervorragend für Podcasts, Interviews, Videogespräche und die Erstellung von Inhalten mit mehreren Personen.

Abgerundet wird das Sortiment durch VenusLiv Air 2, das im November auf den Markt kommt und 4K60-UVC-Streaming sowie SAR AI Tuning 2.0 bietet, dabei aber die Kernleistung des VenusLiv Air beibehält.

Während der IBC 2026 veranstaltet Hollyland vom 11. bis 14. September „Roll & Win"-Gewinnspiele. Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen und Hollyland-Produkte sowie weitere Preise gewinnen. Am 11. September wird das Unternehmen seine neuen Produkte vorstellen; am Abend findet anschließend eine Jubiläumsfeier statt. Alle vorgestellten Lösungen können während der gesamten Messe am Stand 11.C28 hautnah erlebt werden.

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter drahtloser Produkte mit Schwerpunkt auf drahtlosen Intercom‑Systemen, Videoübertragungssystemen, Monitoren, drahtlosen Mikrofonen und Kameras für Live‑Streaming. Seit 2013 unterstützt Hollyland Millionen von Nutzern weltweit in verschiedenen Bereichen, darunter Filmproduktion, Fernsehübertragungen, Videoproduktion, Live-Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Gotteshäuser und die Erstellung von Inhalten. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, das rund 160 Länder und Regionen abdeckt und von regionalen Teams sowie Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.