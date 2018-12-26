HONOR представил новый HONOR View20 в Китае

HONOR View20 может похвалиться первой в мире системой камер 48 МП и 3D, а также встроенной в экран фронтальной камерой 25 МП. Инновационная конструкция дисплея All-View не влияет на его функциональность. Напротив, подобное решение обеспечивает безупречное воспроизведение графики, гарантирует соотношение габаритов экрана к корпусу на уровне 91,8% и позволяет делать поистине потрясающие снимки.

С точки зрения дизайна, HONOR View20 превосходит привычные рамки флагманских смартфонов как по размерам, так и стилевому оформлению. Это первый флагман, создатели которого использовали технологию нанолитографии для придания корпусу невидимой нанотекстуры. Нановакуумное покрытие четвертого поколения и незаметная глазу текстура создают яркий и динамичный эффект сияющего V-образного цветового градиента. Кроме того, HONOR представил версию HONOR View20 MOSCHINO, созданную в сотрудничестве со знаменитым итальянским фэшн-брендом.

Первые в мире камера 48 МП AI Ultra Сlarity и 3D-камера TOF

Когда речь идет о камерах смартфонов, на первый план выходит качество и четкость снимков, и создателям HONOR View20 удалось вывести эти показатели на принципиально новый уровень. Задняя камера смартфона первой в мире оснащена стековым датчиком изображения CMOS Sony IMX586, обеспечивающим 48 эффективных мегапикселей в 1/2-дюймовом сенсорном блоке для изображений высочайшего качества. Результатом является повышенная детализация и насыщенные цвета снимков, полученных с помощью камеры HONOR View20 и оптимизированных функциями ИИ. Кроме того, двойной нейроморфный процессор и чипсет Kirin 980 с двумя ISP повышают способность телефона обрабатывать изображения и выходные данные камеры на 134% и 46% соответственно. Все это в сочетании с необычайной мощностью датчика 48 МП обеспечивает новому флагману поистине беспрецедентный потенциал с точки зрения мобильной фотографии.

Телефон оснащен еще одной задней камерой - TOF 3D, - открывающей новое измерение в сфере фотографии и видеосъемки, обеспечивая пользователям дополнительное удобство и увлекательный функционал. Камера способна рассчитывать расстояние, исходя из времени прохождения светового сигнала, а в число ее функций входят измерение глубины, отслеживание скелета и улавливание движения в режиме реального времени.

3D-камера TOF 3D может превратить HONOR View20 в управляемую движением игровую консоль, обеспечивающую поистине невероятный эффект от воспроизведения трехмерных игр. Кроме того, она заставляет забавных трехмерных персонажей танцевать, следуя вашим жестам на экране смартфона, а в последствии вы можете делиться этими смешными роликами с друзьями.

Потрясающий дисплей All-View со встроенной в экран камерой

Дисплей с вырезами - один из самых популярных трендов 2018 года, - был разработан специально для удовлетворения потребностей в увеличенном соотношении габаритов экрана к корпусу. Однако, в этом вопросе существуют совершенно определенные ограничения. В то время, как весь мир с нетерпением ждет, какой же следующий шаг сделают производители смартфонов в аспекте дизайна своей продукции, на сцене появляется HONOR View20 - с потрясающим дисплеем All-View со встроенной в экран камерой. Новый флагман ознаменовал наступление новой эры в конструкции дисплеев. Чрезвычайно малое отверстие диаметром всего 4,5 мм вместо привычных 6,0 мм в верхнем левом углу дисплея вмещает в себя фронтальную камеру и позволяет заметно увеличить полезную лощадь экрана. Вместо просверливания отверстия сквозь все слои дисплея, в результате чего объектив камеры защищает лишь верхняя стеклянная панель, специалисты HONOR наши способ сохранить несколько дополнительных слоев. И помог им этом чрезвычайно сложный 18-слойный технологический стек. Подобный метод эффективно сокращает влияние на конструкцию дисплея, повышая прочность, сокращая световые помехи и, в конечном итоге, повышая общее качество изображений. Конструкция дисплея из 18 слоев материала, прошедшего сложную технологическую обработку, позволяет заметно сократить занимаемую экранной камерой площадь дисплея, увеличивая практически 100% полноразмерный формат изображения.

HONOR X MOSCHINO: технологический новатор объединяет свои усилия с высокой модой

Чтобы отметить выпуск первоклассного флагмана, компания HONOR совместно с легендарным итальянским фэшн-брендом MOSCHINO создала эксклюзивную версию смартфона, отражающую фирменный стиль MOSCHINO и созданную для истинных ценителей моды.

Выступая на китайской презентации HONOR View20, президент HONOR г-н Джордж Чжао (George Zhaо) заявил: «Линейка HONOR View - это комбинация революционных технологий и флагманских параметров производительности, обеспечивающая превосходный опыт пользовательского взаимодействия. HONOR V20 MOSCHINO Edition - cмелый «гибрид», способный совершить радикальный переворот в отношении молодых пользователей к моде».

«Одежда и аксессуары MOSCHINO пользуются всемирным признанием за их фирменный стиль, инновации и эксцентричность, а дизайнеры бренда постоянно бросают дерзкие вызовы границам современной моды. Отмечая презентацию нового смартфона, компания HONOR рада сообщить о сотрудничестве с этим уважаемым модным домом в создании эксклюзивного продукта, подчеркивающего элегантную эстетику View20 и олицетворяющего собой абсолютный апогей технологического прогресса».

Представители бренда MOSCHINO, в свою очередь, отметили: «HONOR и MOSCHINO - идеальная комбинация. HONOR - модная, молодежная и прогрессивная торговая марка, а эстетика и концепция наших брендов ориентированы на современных потребителей. Компания HONOR, как никто другой, способна создавать продукты для сегодняшних ценителей моды вместе с MOSCHINO».

Согласно данным IDC, за первые три квартала 2018 года объем поставок HONOR увеличился на 27,1%, невзирая на 3,1% сокращение общих показателей мирового рынка смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демонстрируя стабильный коммерческий рост, HONOR уверенно движется вперед к обновленному имиджу бренда. В наступающем году компания планирует представить новую символику и логотип торговой марки с «подвижными» цветами, которые должны продемонстрировать разносторонность и инклюзивность бренда. Следуя своему новому слогану «HONOR MY WORLD» (УВАЖАЯ МИР), HONOR заявила о новой миссии, заключающейся в создании нового интеллектуального мира, принадлежащего молодежи. Компания прилагает все усилия для разработки стильных, «умных», универсальных продуктов, способных удовлетворить потребности молодых пользователей по всему миру, задавая тенденции в сфере инноваций и современного стиля жизни.

Международная презентация HONOR View20 состоится в Париже 22 января. Дополнительные функциональные характеристики линейки, предназначенной для мирового рынка, будут представлены в самом скором времени.

О бренде HONOR

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана с целью удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом HONOR удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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