HOTELEX Shenzhen 2026: Programa abierto de compradores invitados

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Aug 04, 2026, 11:32 ET

  • HOTELEX Shenzhen 2026: Programa abierto de compradores invitados para compradores globales del sector de la hostelería y la restauración

SHENZHEN, China, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Al tiempo que las empresas siguen fortaleciendo sus estrategias de abastecimiento y colaboración en toda Asia, HOTELEX Shenzhen 2026 invita a compradores internacionales a unirse a su Programa de Compradores Invitados, pudiendo conectarse con proveedores en toda la Gran Área de la Bahía, la principal región de hostelería y servicios de alimentación de China.

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HOTELEX Shenzhen 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre de 2026 en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen, reunirá a más de 2.500 expositores y más de 150.000 compradores profesionales de toda la cadena de suministro de hostelería y restauración. Diseñado para distribuidores, importadores, mayoristas, minoristas, franquiciadores y otros compradores cualificados, el Programa de Compradores Invitados ayuda a los participantes a sacar el máximo partido a su visita mediante reuniones de negocios previamente concertadas y servicios de atención al comprador especializados.

En lugar de perder un tiempo muy valioso recorriendo la feria, los compradores invitados podrán ser emparejados junto a los expositores según sus intereses de abastecimiento y objetivos comerciales. El programa está diseñado para facilitar conversaciones más específicas, ayudando a los compradores a descubrir nuevos productos, identificar proveedores fiables y construir relaciones comerciales a largo plazo.

Los compradores invitados que cumplan con los requisitos se aventajarán de una serie de beneficios exclusivos, que incluyen servicio de autobús entre el hotel y el recinto ferial, acceso a la sala VIP para compradores invitados con refrigerios, participación en sesiones de búsqueda de socios comerciales y oportunidades para asistir a foros del sector y actividades de networking durante toda la feria.

Situada en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, Shenzhen constituye una puerta de entrada estratégica al sector de la hostelería y la restauración de China y al mercado asiático en general. Estando ubicada justo en el centro de una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, HOTELEX Shenzhen ofrece una plataforma internacional donde proveedores globales y compradores profesionales se conectan, intercambian ideas y exploran nuevas oportunidades de negocio dentro de toda la cadena de valor de la hostelería y la restauración.

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Ya está abierto el plazo de solicitud para el Programa de Compradores Invitados.

Para solicitar información o para obtener más detalles, póngase en contacto con nosotros:
[email protected].

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