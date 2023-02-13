Huawei и партнеры получили специальный приз Всемирного фестиваля по ИИ в Каннах за защиту находящегося под угрозой исчезновения норвежского дикого атлантического лосося

КАННЫ (Франция), 13 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и ее партнеры были удостоены вчера на Всемирном фестивале ИИ в Каннах (WAICF 2023) специального приза жюри Neurons Awards за решение на основе искусственного интеллекта для защиты находящегося под угрозой исчезновения норвежского дикого атлантического лосося.

The automated gate system lets wild Atlantic salmon proceed upstream WAICF awards Huawei the Special Jury Prize at World Artificial Intelligence Cannes Festival 2023(Copyright : World AI Cannes Festival / Corp Agency)

Дикий атлантический лосось является неотъемлемой частью самобытности, культуры и экономики Норвегии. Однако с 1980-х годов его поголовье сократилось наполовину из-за распространения тихоокеанского лосося (также известного как розовый лосось или горбуша) — инвазивного вида, массово вытесняющего своего атлантического родственника в борьбе за ресурсы и места нереста.

В 2021 году в рамках инициативы Huawei TECH4ALL компания Huawei установила партнерские отношения с местной ассоциацией охотников и рыбаков Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) в целях разработки и внедрения основанной на ИИ системы фильтрации для предотвращения распространения тихоокеанского лосося в реках Норвегии, и в реке Сторельва в Берлевоге сейчас реализуется экспериментальный проект. В этом решении используются подводные видеотехнологии и искусственный интеллект для идентификации тихоокеанского лосося с автоматизированной системой направления особей этого инвазивного вида в резервуар и предотвращающей их продвижение вверх по течению и размножение. Эта система пропускает дикого атлантического лосося и арктического краснопятнистого лосося, чтобы они могли завершить цикл размножения.

Помимо сохранения местного биоразнообразия, выживание дикого атлантического лосося имеет решающее значение для рыболовной отрасли Норвегии, поскольку генетический материал для разведения лосося извлекают из дикого лосося.

«Дикий лосось Норвегии подвергается угрозе со стороны других видов, в том числе со стороны горбуши и сбежавшего разводимого лосося. Система мониторинга с использованием ИИ помогает остановить это и обеспечить возможность управления реками, отвечающего требованиям завтрашнего дня», — заявил глава BJFF Тор Шульстад (Tor Schulstad).

Благодаря платформе Huawei Ascend, обеспечивающей вычислительную инфраструктуру данного решения, локальные партнеры Simula Consulting и Troll Systems разработали алгоритм распознавания и механизм автоматической сортировки соответственно.

«Это был очень интересный и мотивирующий проект. Мы в Simula Consulting стремимся обеспечить доступность наукоемких технологий для всех, и с радостью наблюдаем, что это может включать в себя дикую природу», — заявил д-р Омар Ричардсон (Omar Richardson), исполняющий обязанности главного технического директора Simula Consulting.

Специальный приз жюри Neurons Awards, представленный в этом году на Всемирном фестивале ИИ в Каннах, награждает проекты, в которых искусственный интеллект используется для общего блага и создания лучшего будущего. Победитель выбирается жюри, состоящим из 12 представителей делового мира, научных кругов и политического сообщества.

«Для нас большая честь получить первый специальный приз Neurons Awards на WAICF. Компания Huawei твердо верит в потенциал цифровых технологий для построения более инклюзивного и устойчивого общества, — заявил заместитель управляющего директора Huawei во Франции Чжан Минган (Zhang Minggang). — Данный проект служит доказательством того, что искусственный интеллект вносит свой вклад в защиту планеты, и мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами в целях внедрения инноваций. Именно с этой убежденностью мы приступили к реализации нашей инициативы TECH4ALL, в рамках которой Huawei уже участвует в десятках проектов, оказывающих положительное воздействие на местные сообщества, людей и окружающую среду по всему миру».

После успеха пилотного проекта в Берлевоге масштабируемое решение может быть расширено по всей водной системе Норвегии, включающей 500 рек, которые также сталкиваются с аналогичной проблемой инвазивного тихоокеанского лосося.

Информация об инициативе Huawei TECH4ALL

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива Huawei по внедрению цифровых технологий, направленная на то, чтобы никто не остался за бортом в цифровом мире. Она сосредоточена на четырех областях: обеспечение равенства и качества образования, сохранение природы с помощью технологий, создание возможностей для инклюзивного здравоохранения и развитие.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт программы Huawei TECH4ALL https://www.huawei.com/en/tech4all

Следите за нашими новостями в Twitter

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1999202/video.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2000701/KOV_3603.jpg

SOURCE Huawei