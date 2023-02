Huawei e parceiros ganham World AI Cannes Festival Special Prize por proteger salmão selvagem do Atlântico, ameaçado de extinção na Noruega

CANNES, França, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei e seus parceiros receberam ontem o prêmio Neurons Awards Special Jury Prize, no Festival Mundial de IA de Cannes de 2023, por uma solução baseada em IA para proteger o salmão selvagem do Atlântico nativo da Noruega, ameaçado de extinção.

O sistema automatizado de alimentação permite que o salmão do Atlântico siga contra a corrente WAICF awards Huawei the Special Jury Prize at World Artificial Intelligence Cannes Festival 2023(Copyright : World AI Cannes Festival / Corp Agency)

O salmão selvagem do Atlântico faz parte da identidade, cultura e economia da Noruega. No entanto, sua população diminuiu pela metade desde 1980, devido à proliferação do salmão do Pacífico (também conhecido como salmão rosa ou jubarte), uma espécie invasiva, que compete com seu primo do Atlântico por alimento e desova e tem uma população muito maior.

Em 2021, sob a iniciativa TECH4ALL da Huawei, a Huawei firmou uma parceria com a Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF), uma associação local de caçadores e pescadores, para desenvolver e implementar um sistema de filtragem baseado em IA para evitar a disseminação do salmão do Pacífico nos rios da Noruega, e o projeto-piloto foi realizado no Rio Storelva, em Berlevåg. A solução utiliza tecnologia de vídeo subaquático e IA para identificar o salmão do Pacífico, com um sistema automatizado de portão que filtra as espécies invasivas e as coloca em um tanque de retenção, impedindo-as de nadar rio acima para se reproduzir. O sistema permite que o salmão selvagem do Atlântico e o salmão do Ártico consigam completar seus ciclos de reprodução.

Além de preservar a biodiversidade local, a sobrevivência do salmão selvagem do Atlântico é crucial para o setor pesqueiro da Noruega, já que os genes do salmão criado em cativeiro são retirados do salmão selvagem.

"O salmão selvagem da Noruega está ameaçado por outras espécies, como o salmão jubarte e o salmão criado em cativeiro que escapa. O sistema de monitoramento usando IA está ajudando a impedir isso e a permitir o gerenciamento dos rios para o futuro", disse Tor Schulstad, administrador da BJFF.

Com a plataforma Ascend da Huawei fornecendo a infraestrutura computacional da solução, os parceiros locais Simula Consulting e Troll Systems desenvolveram o algoritmo de reconhecimento e o mecanismo de separação automatizado, respectivamente.

"Tem sido um projeto muito interessante e motivador de participar. Na Simula Consulting, empenhamo-nos para disponibilizar tecnologias de profundidade para todos, e é animador ver que isso pode incluir a vida selvagem", disse o Dr. Omar Richardson, diretor interino de tecnologia da Simula Consulting.

Introduzido este ano no Festival Mundial de IA de Cannes, o prêmio Neurons Awards Special Jury Prize reconhece projetos que utilizam IA para o bem comum e para a criação de um futuro melhor. O vencedor é selecionado por um júri composto por 12 representantes do mundo empresarial, acadêmicos e da comunidade política.

"Sentimo-nos honrados por termos recebido o primeiro Neurons Awards Special Prize na WAICF. A Huawei acredita firmemente no poder das tecnologias digitais para construir uma sociedade mais inclusiva e sustentável", disse Zhang Minggang, vice-diretor administrativo da Huawei France. "Este projeto é a prova de que a IA está fazendo a diferença na proteção do planeta, e continuaremos trabalhando com nossos parceiros para possibilitar mudanças por meio da inovação. Foi com esta convicção que lançamos nossa iniciativa TECH4ALL, por meio da qual a Huawei já esteve envolvida em dezenas de projetos que têm um impacto positivo nas comunidades, nas pessoas e no meio ambiente em todo o mundo."

Após o piloto de sucesso em Berlevåg, a solução escalável pode ser potencialmente expandida para o sistema norueguês de 500 rios, que também enfrentam o mesmo problema com o salmão invasivo do Pacífico.

FONTE Huawei

