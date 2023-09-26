Huawei предлагает инновационное цифровое медицинское решение для «умного» здравоохранения

News provided by

Huawei

26 Sep, 2023, 09:49 ET

ШАНХАЙ, 26 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei провела первый саммит по интеллектуальному здравоохранению на тему «Создание сообщества цифрового здравоохранения для ускорения развития». Компания Huawei представила цифровое медицинское технологическое решение для перехода здравоохранения на интеллектуальные технологии.

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Launch of the Huawei Digital Medical Technology Solution
Launch of the Huawei Digital Medical Technology Solution

Чжао Йишин (Zhao Yixin), генеральный директор по образованию и здравоохранению, глобальный отдел государственного сектора, компания Huawei, выступил с речью на тему «Интеллектуальные технологии трансформируют будущее здравоохранения, инновации укрепляют цифровое здоровье». Специализируясь на интеллектуальных системах для здравоохранения, компания Huawei стремится преодолевать границы цифровых технологий и разрабатывать инновационные решения в сфере здравоохранения для любых сценариев, способствующие высококачественному развитию отрасли здравоохранения.

Цифровые медицинские технологии повышают точность и эффективность здравоохранения

Цифровое медицинское технологическое решение Huawei (Digital Medical Technology Solution) обеспечивает единую архитектуру на основе облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, повышающую качество услуг медицинской визуализации в больницах по всему миру. Оно имеет пять основных характеристик, а именно: конвергенция данных между больницами, множество протоколов и отсутствие копий, сжатие данных без потерь, предварительная выборка ИИ SmartCache 2.0 и совместная работа по сети видеосвязи. Обеспечивается возможность просмотра более 1000 изображений и патологических срезов за считанные секунды, экономя 30 % памяти и 70 % площади аппаратной. Эта технология также дает точное, эффективное и бесперебойное считывание изображений и выполнение диагностики.

Это решение было успешно внедрено в региональном проекте создания платформы медицинской визуализации отдела здравоохранения района Лунган, Шэньчжэнь. Благодаря этой платформе 12 больниц в районе Лунган имеют доступ к общей сети и могут обмениваться данными медицинской визуализации. Пользователи сети могут одним щелчком открывать отчеты по визуализации и получать взаимное признание результатов медицинского осмотра между больницами. Данные полностью используются для более эффективного обслуживания пациентов, а региональные ресурсы визуализации распределяются более рациональным образом.

Huawei наращивает инновации и инвестиции в сфере интеллектуального здравоохранения. На сегодняшний день компания Huawei уже обслуживает свыше 5000 больниц и исследовательских центров в более чем 90 странах и регионах мира и имеет больше 3300 партнеров по экосистеме.

С дополнительной информацией об интеллектуальных решениях Huawei в сфере здравоохранения можно ознакомиться по ссылке https://e.huawei.com/en/industries/healthcare.

Контакты
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2219736/image_986294_22183768.jpg

SOURCE Huawei

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