Huawei представляет первую большую модель сети -- Net Master для рынков за пределами Китая

——Повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания MSPS в 100 раз

БАРСЕЛОНА (Barcelona), Испания, 1 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- На конференции MWC Barcelona 2024 компания Huawei объявила о запуске Net Master, первой большой модели сети в отрасли связи для рынков за пределами Китая. Разработанная для удовлетворения растущих потребностей поставщиков управляемых услуг (MSP) в эксплуатации и техническом обслуживании сети, эта инновационная модель направлена на повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания в 100 раз и содействие интеллектуальной трансформации на предприятиях.

Herit Wang, Vice President of NCE Data Communication Domain, Huawei Data Communication Product Line

По словам Херит Ван (Herit Wang), вице-президента NCE Data Communication Domain, ключ к успешному развитию услуг MSP заключается в предоставлении исключительного опыта работы с сетями и приложениями для арендаторов. Чтобы решить эту проблему, подразделение линейки продуктов Huawei для передачи данных запустило Net Master, инновационную большую модель сети.

Net Master обучается с использованием моделей Huawei Pangu и может похвастаться впечатляющим корпусом из более чем 50 миллиардов уровней и сетевым опытом более 10 000 экспертов. Его расширенные возможности семантического понимания позволяют ему поддерживать вопросы и ответы, анализ интерактивных услуг и принятие обоснованных решений, что значительно повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания сети MSP.

Возьмем, к примеру, AuteWiFi, партнера MSP в Китае. Их онлайн-сеть охватывает 20 университетов, обслуживает 600 000 студентов и обрабатывает более 3000 заявок каждую неделю. Используя интеллектуальные возможности Net Master в области вопросов и ответов, AuteWiFi улучшил показатель автоматического закрытия проблем сети с 30% до 80%. Кроме того, упреждающее обнаружение Net Master сложных неисправностей в сети в реальном времени сократило среднее время обработки неисправностей с 2 часов до 1 минуты, повысив эффективность эксплуатации и технического обслуживания в 100 раз. Несмотря на сохранение прежнего уровня персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию, AuteWiFi более чем в 10 раз увеличил масштабы управления пользователями.

Заглядывая в будущее, Net Master продолжит расширять свои возможности, предоставляя партнерам MSP, таким как AuteWiFi, возможности для быстрого роста бизнеса и обеспечивая надежную основу для интеллектуальной трансформации предприятия.

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