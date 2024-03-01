Huawei представляет первую большую модель сети -- Net Master для рынков за пределами Китая

News provided by

Huawei

01 Mar, 2024, 09:48 ET

——Повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания MSPS в 100 раз

БАРСЕЛОНА (Barcelona), Испания, 1 марта 2024 г.  /PRNewswire/ -- На конференции MWC Barcelona 2024 компания Huawei объявила о запуске Net Master, первой большой модели сети в отрасли связи для рынков за пределами Китая. Разработанная для удовлетворения растущих потребностей поставщиков управляемых услуг (MSP) в эксплуатации и техническом обслуживании сети, эта инновационная модель направлена на повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания в 100 раз и содействие интеллектуальной трансформации на предприятиях.

Continue Reading
Herit Wang, Vice President of NCE Data Communication Domain, Huawei Data Communication Product Line
Herit Wang, Vice President of NCE Data Communication Domain, Huawei Data Communication Product Line

По словам Херит Ван (Herit Wang), вице-президента NCE Data Communication Domain, ключ к успешному развитию услуг MSP заключается в предоставлении исключительного опыта работы с сетями и приложениями для арендаторов. Чтобы решить эту проблему, подразделение линейки продуктов Huawei для передачи данных запустило Net Master, инновационную большую модель сети.

Net Master обучается с использованием моделей Huawei Pangu и может похвастаться впечатляющим корпусом из более чем 50 миллиардов уровней и сетевым опытом более 10 000 экспертов. Его расширенные возможности семантического понимания позволяют ему поддерживать вопросы и ответы, анализ интерактивных услуг и принятие обоснованных решений, что значительно повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания сети MSP.

Возьмем, к примеру, AuteWiFi, партнера MSP в Китае. Их онлайн-сеть охватывает 20 университетов, обслуживает 600 000 студентов и обрабатывает более 3000 заявок каждую неделю. Используя интеллектуальные возможности Net Master в области вопросов и ответов, AuteWiFi улучшил показатель автоматического закрытия проблем сети с 30% до 80%. Кроме того, упреждающее обнаружение Net Master сложных неисправностей в сети в реальном времени сократило среднее время обработки неисправностей с 2 часов до 1 минуты, повысив эффективность эксплуатации и технического обслуживания в 100 раз. Несмотря на сохранение прежнего уровня персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию, AuteWiFi более чем в 10 раз увеличил масштабы управления пользователями.

Заглядывая в будущее, Net Master продолжит расширять свои возможности, предоставляя партнерам MSP, таким как AuteWiFi, возможности для быстрого роста бизнеса и обеспечивая надежную основу для интеллектуальной трансформации предприятия.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2351403/image_5009699_46267553.jpg 

Also from this source

Liu Kang ze společnosti Huawei: Přijetím 5.5G k nastartování průmyslových dividend

Liu Kang ze společnosti Huawei: Přijetím 5.5G k nastartování průmyslových dividend

Liu Kang, prezident pro marketing a prodej ICT řešení společnosti Huawei (ICT Marketing & Solution Sales) přednesl v rámci veletrhu MWC Barcelona...
Společnost Huawei představuje první velký síťový model v tomto oboru, určený pro trhy mimo Čínu - Net Master

Společnost Huawei představuje první velký síťový model v tomto oboru, určený pro trhy mimo Čínu - Net Master

Společnost Huawei na veletrhu MWC Barcelona 2024 při svém otevřeném projevu oznámila pro podniky Huawei uvedení modelu Net Master, prvního velkého...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Internet Technology

Image1

Cloud Computing/Internet of Things

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Computer Software

News Releases in Similar Topics