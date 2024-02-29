Huawei запускает 36 новых решений для ускорения цифровой трансформации и модернизации SME

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei провела коммерческую и дистрибьюторскую бизнес-сессию на тему «Ускорение цифровой и интеллектуальной трансформации малого и среднего бизнеса». Впервые появившись на MWC, коммерческий и дистрибьюторский бизнес Huawei продемонстрировал решимость Huawei увеличить инвестиции в рынок малого и среднего бизнеса.

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На коммерческом рынке компания Huawei выпустила 17 новых продуктов и 7 новых решений для таких отраслей, как образование, здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и малый и средний бизнес. Например, для сценариев межфилиального взаимодействия в различных отраслях сетевое решение Huawei SD-Branch обеспечивает развертывание в одном магазине в течение 10 минут и в 1000 магазинах в течение одного дня. Для офисных сценариев малого и среднего бизнеса эффективная, безопасная и инклюзивная система на флэш-накопителях OceanStor Dorado 2100 поддерживает развертывание приложений путем сканирования штрих-кодов и обеспечивает беспроблемный обмен файлами.

По словам Чжана Хайпина (Zhang Haiping), директора отдела по связям с коммерческими компаниями подразделения корпоративных продаж Huawei, компания Huawei продолжит настраивать более востребованные продукты и решения для малого и среднего бизнеса на основе сценариев отраслевых приложений. Благодаря ориентированию на партнеров Huawei будет постоянно оптимизировать системы продаж и обслуживания, которые поддерживают партнеров, предоставляют больше гарантий льгот и политик стимулирования, а также работают с партнерами для обслуживания клиентов.

В дистрибьюторском бизнесе подразделение HUAWEI eKit запустило 12 новых продуктов в таких областях, как сети малого и среднего бизнеса, интеллектуальное сотрудничество и MiniFTTO. Сюда входят:

Wi-Fi 7 eKitEngine AP371, предназначенный для VR, прямой трансляции и других сценариев с интенсивным трафиком;

eKitEngine AP661, применимый к сценариям с высокой плотностью, таким как классы и офисы;

eKitEngine AP761, специально разработанный для сценариев на открытом воздухе, таких как детские площадки и небольшие площади;

HUAWEI IdeaHub B3 - легкий офисный интеллектуальный экран для совместной работы, предназначенный для малого и среднего бизнеса;

HUAWEI eKit верит в важность лидерства дистрибьюторов и ориентации на субподрядчиков. Он направлен на создание полной системы распределения, а также здорового рынка. По словам Вэя Сяньбина (Wei Xianbin), директора подразделения дистрибуции подразделенияи корпоративных продаж Huawei, HUAWEI eKit разрабатывает продукты и портфели на основе сценариев для малых и средних предприятий, бюджетных отелей, начальных и средних школ и других типичных сценариев. Он поддерживает эффективную работу партнеров-дистрибьюторов через свои цифровые платформы — сайт и приложение HUAWEI eKit. HUAWEI eKit стремится предоставлять продукты, цифровые платформы и услуги, которые легко покупать, продавать, устанавливать, обслуживать, изучать и использовать, а также работает с партнерами над созданием нового будущего.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

Huawei для коммерческого рынка:

https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market

HUAWEI eKit:

https://ekit.huawei.com/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350032/image.jpg