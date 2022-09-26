Huawei проводит 9-й глобальный саммит по железнодорожному транспорту в Берлине

БЕРЛИН, 26 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Параллельно с выставкой InnoTrans 2022 компания Huawei провела 9-й глобальный саммит Huawei по железнодорожному транспорту, посвященный теме «Стимулирование цифровизации на железнодорожном транспорте будущего — вместе создаем новую ценность». На саммите собрались мировые лидеры отрасли, партнеры по экосистеме и технические эксперты для обсуждения будущего железнодорожной отрасли.

Launch of Huawei's FRMCS Solution

Компания Huawei представила на мероприятии свое решение «Система мобильной связи на железнодорожном транспорте будущего» (Future Railway Mobile Communication System, FRMCS), целью которого является содействие в создании более безопасной, эффективной и интеллектуальной системы мобильной связи на железнодорожном транспорте. На презентации присутствовали Ван Гою (Wang Guoyu), операционный директор подразделения авиации и железнодорожного транспорта Huawei, и другие гости.

«Huawei помогает клиентам внедрять цифровые технологии. Мы используем инновационные технологии, такие как FRMCS, Wi-Fi 6 и полностью оптические сети, для преобразования системы соединений, реконструкции цифровых платформ и облегчения обмена данными и взаимодействия между различными сервисными системами в железнодорожной отрасли. Мы надеемся обеспечить интеллектуальные железнодорожные операции и эксплуатацию и техническое обслуживание за счет внедрения инноваций совместно с нашими партнерами», — заявил Сян Си (Xiang Xi), вице-президент подразделения авиации и железнодорожного транспорта Huawei.

Придерживаясь концепции открытости и сотрудничества, компания Huawei совместно с клиентами из железнодорожной отрасли и партнерами по экосистеме привержена стимулированию цифровой трансформации. Мы дополняем сильные стороны друг друга, совместно внедряем инновации, изучаем отраслевые стандарты и создаем экосистему для цифровизации железнодорожного транспорта.

В ходе саммита генеральный директор SBS Transit Rail Business Джеффри Сим (Jeffrey Sim) рассказал об осуществляемой в компании цифровизации. Руководитель отдела международных продаж компании Almaviva Винченцо Блуаз (Vincenzo Bloise) объяснил, как современные ИКТ-решения могут способствовать цифровизации на железных дорогах, а президент Huawei по решениям корпоративной беспроводной связи Ли Цзе (Li Jie) продемонстрировал, как разработанная компанией Huawei система FRMCS обеспечивает цифровизацию железнодорожного транспорта. Кроме того, Стивен Сюн (Steven Xiong), технический директор подразделения авиации и железнодорожного транспорта Huawei, выступил со вступительной речью под названием «Стимулирование цифровизации на железнодорожном транспорте будущего — вместе создаем новую ценность» и рассказал о конкретных примерах цифровизации в отрасли.

Компания Huawei представила свои инновационные решения и флагманские продукты для железнодорожного сектора на выставке InnoTrans 2022. К ним относятся лучшая в отрасли инфраструктура ИКТ, экологически чистые источники энергии, интеллектуальные решения для городских железных дорог и интеллектуальные решения для железнодорожного транспорта.

Компания Huawei стремится к преобразованию железнодорожного сообщения и обеспечению надежного, интеллектуального, экологически безопасного и устойчивого развития. Мы продолжим активно заниматься инновациями и внедрять свои ведущие ИКТ-решения, чтобы заложить цифровую основу для отрасли. Компания Huawei будет создавать интеллектуальные системы в сотрудничестве со своими партнерами, неуклонно продвигая цифровую трансформацию отрасли.

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