Huawei sedia a 9ª Cúpula Global Ferroviária em Berlim

BERLIM, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em paralelo com a InnoTrans 2022, a Huawei realizou a 9ª Cúpula Global Ferroviária da Huawei, com o tema "Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together". A cúpula reuniu líderes globais do setor, parceiros do ecossistema e especialistas técnicos para discutir o futuro do setor ferroviário.

Durante a cúpula, a Huawei lançou a solução Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), que tem como objetivo ajudar a construir um sistema de comunicações móveis ferroviárias mais seguro, eficiente e inteligente. Wang Guoyu, diretor de operações da Huawei Aviation & Rail BU, e outros convidados participaram do lançamento.

"A Huawei ajuda os clientes a se tornarem digitais. Utilizamos tecnologias inovadoras, como FRMCS, Wi-Fi 6 e redes totalmente ópticas para remodelar conexões, reconstruir plataformas digitais e facilitar o compartilhamento e a colaboração de dados em vários sistemas de serviços no setor ferroviário. Esperamos permitir operações ferroviárias inteligentes e O&M por meio da inovação conjunta com nossos parceiros", disse Xiang Xi, vice-presidente da Huawei Aviation & Rail BU.

Aderindo ao conceito de abertura e cooperação, a Huawei está comprometida em impulsionar a transformação digital juntamente com clientes do setor ferroviário e parceiros do ecossistema. Complementamos os pontos fortes uns dos outros, inovamos juntos, exploramos os padrões do setor e construímos um ecossistema para digitalização ferroviária.

Na cúpula, Jeffrey Sim, CEO da SBS Transportation Rail Business, explicou a jornada digital da empresa. Vincenzo Bloise, diretor de vendas internacional da Almaviva, apresentou como as modernas soluções de TIC podem impulsionar a digitalização nas ferrovias e Li Jie, presidente do Huawei Enterprise Wireless Domain, demonstrou como a solução FRMCS da Huawei permite a digitalização do setor ferroviário. Além disso, Steven Xiong, CTO do setor ferroviário da Huawei Aviation & Rail BU, em seu discurso de abertura intitulado "Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together" e casos compartilhados de digitalização do setor.

A Huawei apresentou suas soluções inovadoras e produtos emblemáticos para o setor ferroviário na InnoTrans 2022. Entre eles estão a infraestrutura de TIC líder, energia verde, ferrovias urbanas inteligentes e soluções ferroviárias inteligentes.

A Huawei pretende remodelar a conectividade ferroviária e permitir o desenvolvimento seguro, inteligente, ecológico e sustentável. Continuaremos a mergulhar em práticas inovadoras e implementar suas principais TICs para estabelecer uma base digital para o setor. A Huawei desenvolverá aplicações inteligentes em colaboração com nossos parceiros, avançando continuamente na transformação digital do setor.

