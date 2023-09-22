HUAWEI eKit объединяет усилия с дистрибьюторами для освоения бесконечно емкого рынка SME | HUAWEI eKit объединяет усилия с партнерами-дистрибьюторами для освоения бесконечного потенциала возможностей на рынке малого и среднего бизнеса

News provided by

Huawei

22 Sep, 2023, 10:26 ET

ШАНХАЙ, 22 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В ходе конференции HUAWEI CONNECT 2023 компания Huawei провела заседание по вопросам дистрибуции под названием «HUAWEI eKit — цифровизация как залог успеха», где изложила свой подход к дистрибуторскому бизнесу, элементами которого являются пристальное внимание к партнерам-дистрибьюторам (ПД), ориентация на субподрядчиков и помощь глобальным ПД в процессе развития рынка малого и среднего бизнеса за счет непрерывных инноваций и предоставления конкурентоспособных товаров и услуг. Кроме того, компания Huawei выпустила 17 новых продуктов для дистрибуции в таких областях, как кампусные сети и системы хранения данных, предлагая комплексные решения для малого и среднего бизнеса.

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Products outside China
Products outside China

HUAWEI eKit — суббренд, разработанный для дистрибуторского бизнеса Huawei, — стремится более эффективно удовлетворять потребности малых и средних предприятий в области цифровизации, помогать партнерам-дистрибьюторам в их развитии и расширять возможности на рынке малого и среднего бизнеса.

Вей Сяньбинь (Wei Xianbin), директор Отдела маркетинга дистрибуции и продаж продукции компании Huawei Enterprise BG, пояснил, что внедрение платформы HUAWEI eKit привело к созданию полноценной системы партнеров-дистрибьюторов и способствовало поддержанию здоровых рыночных отношений. Благодаря востребованным продуктам для дистрибуции и ИТ-инструментам платформа HUAWEI eKit может помочь ПД «золотого» и «элитного» уровня в обслуживании установщиков более низкого уровня и в удовлетворении бизнес-потребностей бесчисленного множества малых и средних предприятий. Компания наладила дистрибуторский бизнес в 41 стране и регионе за пределами Китая, а 125 партнеров уже зарегистрировались как партнеры-дистрибьюторы «золотого» уровня.

Целью платформы HUAWEI eKit является разработка продуктов для дистрибуции, которые легко покупаются, продаются, устанавливаются, обслуживаются, изучаются и применяются в различных коммерческих сценариях на рынке малого и среднего бизнеса. С ее помощью разработан широкий ассортимент продукции, в том числе устройств для интеллектуального взаимодействия, проводных и беспроводных сетей, сетей с IP- и оптическим доступом, систем хранения данных и ИТ-платформ. В первой половине 2023 года брендом HUAWEI eKit был выпущен 31 продукт. На конференции бренд HUAWEI eKit представил еще 17 разработок, такие как eKitEngine серий S220 и S310, коммутаторы L2 и L3 с полной поддержкой портов 10GE UpLink и технологии Perpetual PoE, eKitEngine AP160, настенная точка доступа толщиной 8 мм, поддерживающая уникальную технологию DVFS, а также другие новинки, поддерживающие гибридные системы хранения SAN/NAS. К концу года пакет HUAWEI eKit будет насчитывать более 50 продуктов для дистрибуции, которые могут быть преобразованы в решения для более чем 30 типичных сценариев.

В дальнейшем HUAWEI eKit продолжит деятельность по разработке простой в использовании, востребованной продукции, созданию стабильной системы каналов дистрибуции и формированию здорового рынка. Платформа HUAWEI eKit поможет партнерам-дистрибьюторам в привлечении субподрядчиков и установщиков. Вместе со своими партнерами компания Huawei станет движущей силой в развитии рынка малого и среднего бизнеса.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://ekit.huawei.com/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en   

Контакты
[email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2217277/image_986294_28050039.jpg

SOURCE Huawei

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