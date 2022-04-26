Huawei: Непрерывные инновации для экологичного интеллектуального мира

Шэньчжэнь, Китай, 26 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Шэньчжэне компания Huawei начала свой 19-й ежегодный глобальный саммит аналитиков. На саммите, который представляет собой гибридное мероприятие, собираются отраслевые аналитики, финансовые аналитики, ключевые лидеры мнений и представители СМИ со всего мира, чтобы узнать больше о будущем отрасли и стратегии развития Huawei.

На мероприятии Кен Ху, сменяющийся председатель совета директоров Huawei, выступил с основным докладом о подходе Huawei к инновациям и построению более экологичного интеллектуального мира. "Мы усилим наш подход к инновациям, оснастим все отрасли промышленности цифровыми интеллектуальными технологиями и поможем построить мир с низким уровнем выбросов углерода", — сказал Ху. Это ключевые моменты для нашего будущего роста как компании"

Кен Ху, председатель совета директоров Huawei, из выступления на конференции HAS 2022

Ниже приводится краткое описание этих трех инициатив.

Непрерывные инновации и развитие отрасли:

В сфере возможностей подключения компания Huawei двигает отрасль вперед. Компание анонсировала свое видение по обеспечению повсеместного подключения со скоростью 10 Гбит/с с помощью технологий 5.5G и F5.5G — следующих этапов эволюций в беспроводных и фиксированных сетях. Вместе они будут поддерживать более широкий спектр нишевых сетевых требований, включая ощущения полного погружения в домах, а также низкую задержку и высокую надежность, необходимые для сценариев промышленного управления.

В сфере вычислений компания Huawei пересматривает системные архитектуры отдельных узлов, базового программного обеспечения и центров обработки данных, пытаясь значительно увеличить производительность и энергоэффективность системы.

В сфере облачных услуг компания Huawei создает MetaStudio — облачный сквозной конвейер цифрового контента, который значительно ускорит производство цифрового контента.

Что касается устройств, Huawei стремится предоставить потребителям интеллектуальный опыт во всех аспектах их жизни — то, что компания называет "бесшовной интеграцией ИИ в реальную жизнь" — эффективно ускоряя конвергенцию физического и цифрового миров.

Погружение в цифровую трансформацию для создания новой ценности для клиентов:

Huawei адаптирует свои продукты и портфели продуктов к различным производственным сценариям. В то же время компания начнет проводить предварительную интеграцию и предварительную проверку продуктов, заранее выполняя всю сложную работу, чтобы упростить цифровую трансформацию для своих клиентов и партнеров. Используя Huawei Cloud в качестве основы, компания Huawei стремится предоставить "Всё как услугу", превращая инфраструктуру, технологии и опыт в облачные услуги и упрощая миграцию в облако для клиентов в различных отраслях.

в качестве основы, компания Huawei стремится предоставить "Всё как услугу", превращая инфраструктуру, технологии и опыт в облачные услуги и упрощая миграцию в облако для клиентов в различных отраслях. Huawei также создает интегрированные команды, ориентированные на конкретные отрасли, приближая специализированную группу экспертов к бизнес-задачам клиентов и более тесно интегрируя горизонтальные ресурсы, то есть продукты и возможности партнеров. Цель заключается в предоставлении целевых решений по цифровой трансформации для каждой отрасли и более быстром реагировании на потребности клиентов.

Оптимизация энергоснабжения и энергопотребления с помощью цифровых технологий для обеспечения низкоуглеродного развития:

Компания Huawei переосмысливает сектор фотоэлектрических технологий с помощью искусственного интеллекта, облачных технологий и других возможностей, чтобы стимулировать производство возобновляемой энергии.

Huawei также разрабатывает низкоуглеродные решения системного уровня для экологичной инфраструктуры ИКТ, уделяя особое внимание беспроводным базовым станциям и центрам обработки данных.

В дальнейшем компания Huawei будет предпринимать активные шаги для повышения устойчивости своего бизнеса и обеспечения стабильного развития. "Мы должны продолжать двигаться вперед благодаря непрерывным инновациям, создавая ценность для клиентов и общества", — сказал Кен Ху. "Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с нашими клиентами и партнерами для создания более экологичного интеллектуального мира"

В дополнение к своей инновационной стратегии компания Huawei также поделилась своим видением будущего и некоторыми исследованиями, которые она проводит для достижения цели. В своей программной речи доктор Чжоу Хун, президент Института стратегических исследований Huawei, заявил: "Все, что мы представляем себе сегодня, с большой вероятностью окажется слишком консервативным и недостаточным для завтрашнего дня. Мы должны встретить будущее со смелыми гипотезами и видением, и отказаться от осторожности, пытаясь преодолеть слабые места в теории и технологии. Это единственный путь вперед."

В своем выступлении доктор Чжоу обозначил десять проблем, которые компания Huawei надеется решить в будущем.

Два научных вопроса:

Как машины воспринимают мир, и можем ли мы построить модели, которые научат машины понимать мир?

Как мы можем лучше понять физиологические механизмы человеческого тела, включая то, как работают восемь систем организма, а также намерения и интеллект человека?

Восемь технологических задач:

Новые сенсорные и управляющие возможности, например, интерфейсы мозг-компьютер, интерфейсы мышцы-компьютер, 3D-дисплеи, виртуальное осязание, виртуальное обоняние и виртуальный вкус

Ненавязчивый мониторинг артериального давления, сахара в крови и сердца в режиме реального времени, а также открытия с использованием ИИ в области химической фармацевтики, биофармацевтики и вакцин

Ориентированное на приложения, эффективное, автоматизированное и интеллектуальное программное обеспечение для повышения ценности и увеличения удобства работы

Достижение и обход предела Шеннона для обеспечения эффективной, высокопроизводительной связи как на региональном, так и на глобальном уровне

Адаптивные и эффективные вычислительные модели, не-Фон-неймановские архитектуры, нетрадиционные компоненты, объяснимый и отлаживаемый искуственный интеллект

Изобретение новых молекул, катализаторов и компонентов с помощью интеллектуальных вычислений

Разработка новых процессов, которые превосходят КМОП, стоят меньше и являются более эффективными

Безопасное, эффективное преобразование и хранение энергии, а также услуги по запросу

Глобальный саммит аналитиков Huawei был впервые проведен в 2004 году и повторяется ежегодно в течение 19 лет. В этом году мероприятие пройдет с 26 по 27 апреля и включает в себя широкий спектр сеансов, посвященных различным аспектам деятельности компании Huawei.

О компании Huawei

Компания Huawei была основана в 1987 году и сегодня является глобальным поставщиком инфраструктуры и умных устройств в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В компании работает более 195 000 сотрудников, а сама компания представлена более чем в 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек во всем мире.

Наша идеология и миссия заключаются в построении полностью подключенного интеллектуального мира через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации. Для этого мы будем стремиться к повсеместному подключению и всеобщему доступу к сети, которые являются основой для интеллектуального мира. Мы будем стремиться предоставлять диверсифицированные вычислительные мощности в нужное время и в нужном месте, чтобы принести облачные и интеллектуальные технологии во все уголки планеты. Мы будем стремиться создавать цифровые платформы, чтобы помогать отраслям и организациям становиться более гибкими, эффективными и динамичными, а также пересматривать пользовательский опыт с помощью искусственного интеллекта, делая его еще более интеллектуальным и персонализированным для всех аспектов жизни людей, будь то дом, путешествия, работа, отдых или занятия спортом. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Huawei по адресу www.huawei.com, а также подписавшись на нас в соцсетях:

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