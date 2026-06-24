Huayou Recycling dévoile à Francfort sa matrice de recyclabilité « à double procédé et double chimie » afin de promouvoir le développement d'un écosystème circulaire des batteries en Europe

FRANCFORT, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la chaîne de valeur automobile européenne doit s'adapter aux délais de mise en conformité très stricts imposés par le règlement de l'UE relatif aux batteries, le secteur cherche à trouver un équilibre optimal entre d'ambitieux objectifs de décarbonation et la viabilité commerciale à long terme.

Pour accompagner cette transition, Huayou Recycling, pionnier mondial de la gestion du cycle de vie des batteries au lithium-ion, présente officiellement sa matrice industrielle de recyclabilité « à double procédé et double chimie » au salon Battery Recycling Expo de Francfort. Cette solution a été stratégiquement conçue pour concilier les ambitions européennes en matière de développement durable avec les besoins opérationnels concrets des chaînes d'approvisionnement locales.

L'un des principaux obstacles qui freine actuellement les entreprises européennes de recyclage est la divergence croissante de composition chimique entre les batteries. Alors que les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) gagnent rapidement des parts de marché, le secteur peine à les recycler de manière rentable par rapport aux batteries à base de nickel-cobalt-manganèse (NCM). Le double procédé de Huayou Recycling remédie à ce goulet d'étranglement du secteur en offrant une capacité avérée à traiter les deux principales compositions chimiques à un volume industriel évolutif, afin de fournir aux partenaires européens un modèle solide pour le recyclage des batteries en fin de vie.

La solution repose sur une intégration souple du recyclage direct et du procédé hydrométallurgique. En mettant en œuvre de manière dynamique ces différents procédés en fonction des niveaux de dégradation des cellules, cette matrice permet de réduire considérablement les émissions de carbone, d'optimiser la circularité des matières premières et d'améliorer la rentabilité tout au long du cycle de vie des batteries, ce qui en fait un levier essentiel pour les écosystèmes de fabrication locaux.

Huayou Recycling a souligné que sa présence en Europe reposait fondamentalement sur une philosophie de collaboration ouverte et multipartite. « Pour répondre aux exigences complexes du règlement de l'UE relatif aux batteries en matière de conformité numérique et environnementale, il faut une innovation collective qu'aucune entité ne peut apporter à elle seule », a déclaré Wei Bao, vice-président directeur de Huayou Recycling. « Notre objectif est d'intégrer étroitement nos compétences opérationnelles éprouvées au tissu industriel européen. Nous privilégions des structures de partenariat très modulables, allant du développement technologique conjoint au partage des ressources, avec des constructeurs automobiles européens, des fabricants de cellules de batteries et des pionniers du développement durable, en vue de créer ensemble une véritable chaîne de valeur en circuit fermé. »

En se positionnant comme un partenaire respectueux des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) capable de s'adapter aux institutions, Huayou Recycling entend favoriser une symbiose industrielle profonde au sein de l'Europe, afin de transformer les obligations réglementaires en avantages concurrentiels partagés pour l'avenir des véhicules électriques fabriqués en Europe.