HUGO BOSS ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИИ ПО РЕКЛАМЕ БРЕНДОВ BOSS И HUGO С УЧАСТИЕМ МНОЖЕСТВА ЗВЕЗД

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Hugo Boss

Jan 26, 2022, 12:42 ET

HUGO BOSS ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИИ ПО РЕКЛАМЕ БРЕНДОВ BOSS И HUGO С УЧАСТИЕМ МНОЖЕСТВА ЗВЕЗД В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО РЕБРЕНДИНГА 

Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS
Courtesy of BOSS Courtesy of BOSS Courtesy of BOSS

МЕТЦИНГЕН (Германия), 26 января 2022 г. /PRNewswire/ -- HUGO BOSS одновременно запускает две глобальные кампании по рекламе своих брендов BOSS и HUGO с участием множества звезд. В рамках новых кампаний состоялась премьера исторического ребрендинга. Впервые за почти полвека компания HUGO BOSS обновила логотип своего базового бренда BOSS и одновременно провела масштабный ребрендинг всех точек взаимодействия с потребителями. Бренд HUGO также примерил новый образ впервые с изменений, внесенных в логотип в начале 1990-х. Обновленные логотипы отличаются более выразительной формой подачи визуальной информации, придающей современности образу и повышающей узнаваемость брендов.

В соответствии со стратегией развития бизнеса CLAIM 5 бренды BOSS и HUGO получают новый, современный образ, ориентированный на более молодых потребителей и призванный увеличить географию продаж. В основу разработки коллекций, идейной концепции торговых точек и многоканальных отношений с потребителями ляжет более ироничная и непринужденная эстетика. При этом сохранится приверженность брендов принципам совершенства в одежде.

«Проводя ребрендинг и запуская кампании с участием звезд, мы открываем совершенно новую эру для брендов BOSS и HUGO. Наша цель — заинтересовать новые, более молодые целевые группы, завоевав их лояльность. Таким образом, обе кампании являются важным этапом для дальнейшего повышения актуальности брендов и достижения нашей цели — войти в сотню ведущих мировых брендов в ближайшие годы», — заявил глава компании HUGO BOSS AG Даниэль Гридер (Daniel Grieder).

Подробная информация о новом опыте взаимодействия с брендами будет представлена на сайте hugoboss.com. Благодаря еще большему объему визуальной информации, видеоматериалов и вдохновляющего контента покупатели смогут ближе познакомиться с новой продукцией, что сделает процесс совершения покупок более радостным и захватывающим. Более удобное взаимодействие с брендами поспособствует развитию интернет-торговли. Кроме того, в течение 2022 года появятся и другие цифровые и омниканальные сервисы.

BOSS: кампания #BEYOUROWNBOSS

BOSS раскрывает звездный состав участников, отобранных в качестве амбассадоров кампании #BeYourOwnBOSS сезона весна-лето 2022. Материалы для этой зажигательной кампании социальной направленности, отснятые знаменитым модным фотографом Микаэлем Янсоном (Mikael Jansson), собраны со съемочных площадок по всему миру.

Одновременно BOSS объявляет о начале стратегического партнерства с суперзвездой TikTok Хаби Леймом (Khaby Lame). После побившей все рекорды Недели моды в Милане, которая принесла четыре миллиарда просмотров всего за четыре дня, где BOSS выбрал Лейма для дебюта на подиуме, была создана система продвижения бренда, включавшая в себя две совместно разработанные капсульные коллекции.

В кампании #BeYourOwnBOSS участвуют топ-модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Хейли Бибер (Hailey Bieber) и Джоан Смоллс (Joan Smalls), всемирно известный американский рэпер Future, мировая звезда TikTok Хаби Лейм (Khaby Lame), южнокорейский певец и актер Ли Мин Хо (Lee Min-ho), британский профессиональный боксер Энтони Джошуа (Anthony Joshua), итальянский теннисист и победитель турниров ATP Маттео Берреттини (Matteo Berrettini) и немецкая бегунья Алиса Шмидт (Alica Schmidt).

Помимо всемирной кампании был создан интересный контент социальной направленности в форме подкастов, закулисных съемок, репортажей и роликов. Такой контент предназначен для широкой аудитории. Кампания будет запущена по всему миру с охватом всех точек взаимодействия с потребителями, начиная с социальной и полноценной наружной рекламы, демонстрируемой в прямом эфире в 35 крупных городах мира.

В день запуска кампании, намеченного на 26 января, состоится впечатляющая цифровая активация с участием 200 звезд, включая знаменитых актеров, которые опубликуют свои личные истории, связанные с BOSS, в Instagram, Weibo, Red и WeChat, дополнив их своими снимками в фирменном худи BOSS.

«Мы в полном восторге от потрясающего состава участников кампании BOSS. Таланты и личности участников кампании прекрасно воплощают то, что сегодня символизирует слово «босс». Анализ личностных, эмоциональных и глубинных аспектов лидерства в современном мире помогает нам установить более четко выраженный и ощутимый контакт с миллениалами», — поясняет Даниэль Гридер.

Изображения в высоком разрешении можно скачать здесь:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61bcd54986d4200009e0ff77 

HUGO: КАМПАНИЯ #HOWdoyouHugo

В кампании #HowDoYouHUGO, материалы для которой отсняты знаменитым модным фотографом Микаэлем Янсоном, участвуют южно-суданская топ-модель Адут Акеч (Adut Akech), рэперы Big Matthew и SAINt JHN и американская танцовщица Мэдди Зиглер (Maddie Ziegler). Акеч и SAINt JHN, являющиеся семейной парой в реальной жизни, впервые участвуют в кампании совместно.

Помимо набора образов из новой коллекции были созданы различные виды контента социальной направленности, связанные с миром танца и музыки, в форме закулисных съемок, интервью и челленджей в TikTok. Глобальная кампания пройдет по всем каналам, начиная с TikTok, а также будет продвигаться с использованием партизанского маркетинга, стенной живописи и рекламы на автобусных и трамвайных маршрутах в ряде городов в некоторых странах. Лицо бренда Big Matthew и тиктокер Vik White поставили танцевальный челлендж #HowDoYouHUGO, который будет усилен 60 тиктокерами для создания ажиотажа и активности на этих платформах.

«Сегодня как никогда важно идти своим путем, и этот принцип заложен в основу бренд-платформы HUGO. HUGO — это бренд для молодых, незаурядных и прогрессивных людей, живущих по своим собственным правилам», — добавил Даниэль Гридер.

Изображения в высоком разрешении можно скачать здесь:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61e173cc90a53800098c4fb1 

По любым вопросам, связанным с кампанией или ребрендингом, обращайтесь по адресу:

[email protected] 

По любым вопросам, касающимся группы, обращайтесь к

Каролин Вестерман (Carolin Westermann)
Руководитель отдела корпоративной коммуникации
Телефон: +49 7123 94-86321

Эл. почта: [email protected]

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1733823/HBME_110_S22SR_BOSS_Campaign_Future_002_crop_sRGB.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1733824/HBME_110_S22SR_BOSS_Campaign_Kendall_003_crop1_sRGB.jpg

 Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1733826/HBME_110_S22SR_BOSS_Campaign_Hailey_001_crop_sRGB.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1734005/HUGOBOSS_Logo.jpg

SOURCE Hugo Boss

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