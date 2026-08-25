Humanity introduce el análisis de edad biológica en Estados Unidos a través de questhealth.com

Los residentes de Estados Unidos ya pueden añadir los análisis de edad biológica de Humanity a ciertas pruebas de perfil de salud adquiridas a través de la plataforma de pruebas de Quest

LONDRES, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Humanity Health Inc. ("Humanity"), la empresa de ciencia de la longevidad, y Quest Diagnostics (NYSE: DGX) dieron a conocer hoy que Humanity Biological Age, el modelo científicamente validado de Humanity para medir la edad biológica a partir de los resultados de pruebas de laboratorio de biomarcadores, ya está disponible en Estados Unidos por primera vez a través de questhealth.com, la plataforma de pruebas iniciadas por el consumidor de Quest.

Humanity co-founders Pete Ward and Michael Geer. Humanity Biological Age is now available in the U.S. for the first time through questhealth.com.

Las personas ya pueden seleccionar el complemento Edad Biológica de Humanity al comprar ciertas pruebas de perfil de salud en questhealth.com, incluyendo el Perfil de Salud de Elite, los Perfiles de Salud Integrales de Hombres y Mujeres, y el Perfil de Aptitud Física Elite, todo ello sin necesidad de una extracción de sangre adicional. Tras completar la toma de muestras para el perfil de salud en uno de los aproximadamente 2.000 centros de atención al paciente de Quest en Estados Unidos, los clientes pueden subir sus resultados de laboratorio directamente a la plataforma de Humanity. El complemento Edad Biológica de Humanity tiene un costo de 29 dólares en questhealth.com.

El informe Edad Biológica de Humanity proporciona a las personas una medida científicamente validada entorno a su edad biológica a partir de sus resultados de laboratorio, junto con la diferencia de edad, que muestra cómo se compara esta estimación con su edad cronológica. Para quienes se realizan la prueba más de una vez, también muestra la evolución de esta diferencia a lo largo del tiempo. El informe identifica qué sistemas del cuerpo influyen en el resultado, incluyendo la salud cardiovascular, metabólica, hepática, renal, sanguínea, inmunológica e inflamatoria, hormonal y ósea y mineral. Cada uno se expresa como el número de años que suma o resta al resultado de la edad biológica. El informe también incluye información general sobre las acciones de estilo de vida asociadas con la edad biológica.

La edad biológica evalúa el buen funcionamiento del cuerpo de una persona, más que la cantidad de años vividos. Desarrollado en colaboración junto al Imperial College de Londres, Humanity Biological Age transforma los biomarcadores medidos en análisis de sangre rutinarios en un único número de edad biológica, fácil de entender, que permite a las personas tomar decisiones y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo.

Humanity Biological Age se basa en investigaciones publicadas en la revista científica Communications Biology, perteneciente al grupo editorial Nature Publishing Group. El modelo se entrenó con datos de más de 306.000 participantes procedentes del Biobanco del Reino Unido, contando con un seguimiento promedio de 11,6 años, y se validó con una cohorte independiente. Según los datos recopilados por Humanity, el 83 % de las personas afirmó que su resultado de Humanity Biological Age les impulsaría a mejorar su estilo de vida, y el 80% indicó que tenía la intención de repetir la prueba en un plazo de seis a doce meses para comprobar si estos cambios se reflejaban en su edad biológica. 1

Gracias a este lanzamiento, Humanity Biological Age está disponible en cinco países, y próximamente se extenderá a otros mercados.

"En Humanity nos entusiasma presentar por primera vez la Edad Biológica Humanity a la población de Estados Unidos a través de questhealth.com", declaró Pete Ward, cofundador y consejero delegado de Humanity. "Hasta ahora, una medida rigurosamente validada de la edad biológica estaba al alcance de muy pocas personas. Nuestro objetivo se basa en poder devolver 1.000 millones de años de salud al mundo para finales de esta década, y eso significa poner esta información al alcance de muchos, empezando por quienes ya se realizan análisis de sangre".

"Quest se centra en ofrecer soluciones que permitan a las personas tomar el control de su salud", afirmó Richard Adams, vicepresidente sénior y director general de la división de Consumo de Quest Diagnostics. "Al mismo tiempo que crece el interés por la salud preventiva y el bienestar, nuestra colaboración con Humanity para proporcionar información novedosa basada en datos de laboratorio a través del informe de Edad Biológica Humanity puede inspirar a las personas a asumir un papel más proactivo en su salud".

Humanity proporciona el informe de Edad Biológica, por lo que es importante que los compradores comprendan los términos y condiciones de Humanity para su informe. Quest no puede ofrecer reembolsos por pruebas o informes proporcionados por terceros como Humanity. El informe de Edad Biológica es una oferta de bienestar general.

1 Encuesta de satisfacción del cliente realizada a clientes de un laboratorio asociado, 2026. Datos archivados.

Acerca de Humanity

Humanity es una empresa de ciencia de la longevidad que desarrolla métodos precisos y accesibles para medir el envejecimiento humano y la salud en general. Su modelo de edad biológica basado en análisis de sangre, desarrollado en colaboración con el Imperial College de Londres y publicado en Communications Biology, una revista del grupo editorial Nature, convierte los análisis de sangre rutinarios en una estimación científicamente validada de la edad biológica. Humanity colabora junto a importantes grupos de laboratorios de todo el mundo para acercar este conocimiento a millones de personas, y su misión es devolver mil millones de años de salud al mundo para finales de esta década. Para más información, visite humans.health.

Contactos para medios

Humanity: Pete Ward, [email protected], +447956550544

Quest: Amanda Rivera, [email protected], (973)-520-2800

La edad biológica de la humanidad es un indicador de bienestar y salud preventiva. No se trata de una herramienta de diagnóstico ni constituye asesoramiento médico ni reemplaza el juicio clínico. Los resultados deben considerarse junto con una evaluación clínica completa.