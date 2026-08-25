Humanity führt über questhealth.com die Analyse des biologischen Alters in den USA ein

Personen in den USA können nun die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse von Humanity Biological Age zu ausgewählten Gesundheitsprofil-Tests hinzufügen, die über die von Quest betriebene Plattform für verbraucherinitiierte Tests erworben wurden.

LONDON, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Humanity Health Inc. („Humanity"), das auf Langlebigkeitsforschung spezialisierte Unternehmen, und Quest Diagnostics (NYSE: DGX) gaben heute bekannt, dass „Humanity Biological Age" – das wissenschaftlich validierte Modell von Humanity zur Bestimmung des biologischen Alters anhand von Laborergebnissen zu Biomarkern – nun erstmals in den Vereinigten Staaten über questhealth.com, die von Verbrauchern initiierte Testplattform von Quest, verfügbar ist.

Humanity co-founders Pete Ward and Michael Geer. Humanity Biological Age is now available in the U.S. for the first time through questhealth.com.

Kunden haben nun die Möglichkeit, beim Kauf ausgewählter Gesundheitsprofil-Tests auf questhealth.com – darunter das Elite Health Profile, die umfassenden Gesundheitsprofile für Männer und Frauen sowie das Fitness Profile – Elite– das Zusatzmodul „Humanity Biological Age" zu wählen, ohne dass eine zusätzliche Blutentnahme erforderlich ist. Nachdem Kunden in einem der rund 2.000 Patienten-Servicezentren von Quest in den USA eine Probe für ein Gesundheitsprofil abgegeben haben, können sie ihre Laborergebnisse von Quest direkt auf die Plattform von Humanity hochladen. Das „Humanity Biological Age"-Add-on kostet bei questhealth.com 29 USD.

Der „Humanity Biological Age"-Bericht liefert Ihnen anhand Ihrer Laborergebnisse eine wissenschaftlich validierte Messung Ihres biologischen Alters sowie die Altersdifferenz, die aufzeigt, inwieweit diese Schätzung von Ihrem chronologischen Alter abweicht. Für diejenigen, die sich mehr als einmal testen lassen, zeigt er zudem, wie sich diese Differenz im Laufe der Zeit entwickelt. Der Bericht ermittelt, welche Körpersysteme das Ergebnis beeinflussen, darunter das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, die Leber, die Nieren, das Blut, das Immunsystem und Entzündungsprozesse, den Hormonhaushalt sowie die Knochen- und Mineralstoffgesundheit. Jeder dieser Bereiche wird als Anzahl der Jahre angegeben, um die er das biologische Alter erhöht oder verringert. Der Bericht enthält zudem allgemeine Informationen zu Lebensstilmaßnahmen, die mit dem biologischen Alter in Zusammenhang stehen.

Das biologische Alter ist ein Maß dafür, wie gut der Körper einer Person funktioniert, und nicht einfach dafür, wie viele Jahre sie bereits gelebt hat. Das gemeinsam mit dem Imperial College London entwickelte „Humanity Biological Age" wandelt die bei routinemäßigen Blutuntersuchungen gemessenen Biomarker in einen einzigen, leicht verständlichen Wert für das biologische Alter um, auf dessen Grundlage Einzelpersonen Maßnahmen ergreifen und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit verfolgen können.

Das „Humanity Biological Age" basiert auf Forschungsergebnissen, die in der von Fachkollegen begutachteten Zeitschrift Communications Biology veröffentlicht wurden, einer Zeitschrift der Nature Publishing Group. Das Modell wurde anhand von Daten von mehr als 306.000 Teilnehmern der UK Biobank trainiert, die über einen Zeitraum von durchschnittlich 11,6 Jahren beobachtet wurden, und anhand einer separaten Kohorte validiert. Den von Humanity erhobenen Daten zufolge gaben 83 % der Befragten an, dass ihr „Humanity Biological Age"-Ergebnis sie dazu veranlassen würde, ihren Lebensstil zu verbessern, und 80 % erklärten, sie beabsichtigten, den Test innerhalb von sechs bis zwölf Monaten zu wiederholen, um zu überprüfen, ob sich ihre Veränderungen in ihrem biologischen Alter widerspiegeln würden.1

Mit dieser Markteinführung ist „Humanity Biological Age" nun in fünf Ländern erhältlich; weitere Märkte sollen folgen.

„Humanity freut sich sehr, den Menschen in den Vereinigten Staaten über questhealth.com erstmals den ‚Humanity Biological Age' anbieten zu können", sagte Pete Ward, Mitbegründer und CEO von Humanity. „Bislang stand nur sehr wenigen Menschen eine streng validierte Messmethode für das biologische Alter zur Verfügung. Unsere Mission ist es, der Welt bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Milliarde Jahre an Gesundheit zurückzugeben, und das bedeutet, diese Erkenntnis einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen – angefangen bei den Menschen, die bereits eine Blutuntersuchung durchführen lassen."

„Quest konzentriert sich darauf, Lösungen anzubieten, die es den Menschen ermöglichen, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen", sagte Richard Adams, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Consumer bei Quest Diagnostics. „Da das Interesse an Gesundheitsvorsorge und Wohlbefinden weiter zunimmt, kann unsere Zusammenarbeit mit Humanity, in deren Rahmen wir mithilfe des ‚Humanity Biological Age'-Berichts neuartige, auf Laborergebnissen basierende Erkenntnisse bereitstellen, Menschen dazu inspirieren, eine proaktivere Rolle bei der Gestaltung ihrer Gesundheit zu übernehmen."

Der Biological Age-Bericht wird von Humanity bereitgestellt; daher ist es für Käufer wichtig, die Geschäftsbedingungen von Humanity für diesen Bericht zu verstehen. Quest kann keine Rückerstattung für Tests und/oder Berichte gewähren, die von Dritten wie Humanity bereitgestellt werden. Der Bericht zum biologischen Alter ist ein allgemeines Wellness-Angebot.

1 Humanity-Kundenumfrage unter Kunden eines bestehenden Laborpartners, 2026. Daten in den Akten.

Informationen zu Humanity

Humanity ist ein auf Langlebigkeit spezialisiertes Wissenschaftsunternehmen, das präzise und leicht zugängliche Messgrößen für das Altern des Menschen und den allgemeinen Gesundheitszustand entwickelt. Das gemeinsam mit dem Imperial College London entwickelte und in „Communications Biology", einer Zeitschrift der Nature Publishing Group, veröffentlichte Modell zum biologischen Alter auf Blutbasis wandelt routinemäßige Blutuntersuchungen in eine wissenschaftlich validierte Schätzung des biologischen Alters um. Humanity arbeitet weltweit mit führenden Laborgruppen zusammen, um diese Erkenntnisse Millionen von Menschen zugänglich zu machen, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Milliarde Jahre Gesundheit zurückzugeben. Erfahren Sie mehr unter humanity.health.

Medienkontakte

Humanity: Pete Ward, [email protected], +447956550544

Quest: Amanda Rivera, [email protected], (973)-520-2800

Das „Humanity Biological Age" ist ein Indikator für das Wohlbefinden und die Gesundheitsvorsorge. Es handelt sich dabei nicht um ein Diagnosewerkzeug und stellt weder eine medizinische Beratung dar noch ersetzt es die klinische Beurteilung. Die Ergebnisse sollten im Rahmen einer umfassenden klinischen Beurteilung berücksichtigt werden.