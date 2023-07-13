ICBA: ВОЗ и ФАО подтверждают: аспартам безопасен

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International Council of Beverages Associations

13 Jul, 2023, 22:40 ET

ВАШИНГТОН, 14 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня (четверг) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выступили с новым окончательным заявлением о том, что продукты и напитки, подслащенные аспартамом, безопасны.

Объединенный комитет экспертов ВОЗ и ФАО по пищевым добавкам (JECFA) проанализировал многолетние высококачественные доказательства и данные о реальном потреблении и определил допустимую суточную норму потребления, при которой аспартам можно безопасно употреблять ежедневно в течение всей жизни.

Исполнительный директор ICBA Кейт Лоатман приветствовала заключение ВОЗ и ФАО, прокомментировав его следующим образом:

«Это окончательное заключение ведущих мировых экспертов в области здравоохранения и безопасности пищевых продуктов еще раз подтверждает, что аспартам безопасен. Этот важный результат тщательного анализа, проведенного ВОЗ и ФАО, еще больше укрепляет уверенность в безопасности аспартама и поможет информировать потребителей, которые рассматривают различные варианты снижения содержания сахара и количества калорий в своем рационе.

Исчерпывающее заключение JECFA о том, что аспартам безопасен, дополняет убедительные научные данные за более чем четыре десятилетия, а также положительные выводы органов по безопасности пищевых продуктов в более чем 90 странах».

По поводу заключения Международного агентства по изучению рака (IARC), опубликованного одновременно, но о котором неофициально стало известно общественности 29 июня, г–жа Лоатман добавила:

«IARC, которое не является агентством по безопасности пищевых продуктов, теперь официально признало, что аспартам представляет не большую опасность, чем алоэ вера и сотни других веществ, которые оно относит к той же категории на основании доказательств, которые само IARC описывает как „ограниченные" и „имеющиеся в объеме меньшем, чем достаточный".

В то время как ставшее доступным преждевременно заключение IARC, возможно, привело к распространению сенсационных предположений и напрасно смутило потребителей, IARC уже отметило, что международным органом, лучше всего подходящим для комплексной оценки безопасности потребления аспартама, является объединенный комитет экспертов ВОЗ и ФАО — который в очередной раз признал аспартам безопасным».

О Международном совете ассоциаций производителей напитков (ICBA): ICBA — это международная неправительственная организация, образованная в 1995 году и представляющая интересы мировой отрасли производства безалкогольных напитков. Членами ICBA являются национальные и региональные ассоциации производителей напитков, а также международные компании, которые работают более чем в 200 странах и территориях и производят, распространяют и продают различные безалкогольные газированные и негазированные напитки, включая безалкогольные напитки, спортивные напитки, энергетические напитки, бутилированную воду, ароматизированную и (или) обогащенную воду, готовые к употреблению чаи и кофе, 100%-ные фруктовые или овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки, а также напитки на основе молочных продуктов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.icba-net.org/. 

SOURCE International Council of Beverages Associations

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