ICBA: Aspartame Güvenli, DSÖ ve FAO onaylayın

WASHINGTON, 14 Temmuz 2023 /PRNewswire/-- Bugün (Perşembe) World Health Organization (WHO ve UN Food and Agriculture Organization (FAO) tarafından ortaklaşa yayınlanan kesin yeni bir bulguya göre Aspartame tatlandırılmış yiyecek ve içecekler güvenlidir.

DSÖ ve FAO Joint Expert Committee onFood Additives (JECFA) aspartamın ömür boyu her gün güvenle tüketilebileceği yüksek kaliteli kanıtları ve gerçek dünya tüketim verilerini gözden Acceptable Daily Intake (ADI geçirdi.

ICBA Executive Director Kate Loatman, DSÖ ve FAO'nun bulgularını överek şunları söyledi:

"Dünyanın önde gelen sağlık ve gıda güvenliği uzmanlarının bu kesin sonucu aspartamın güvenli olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Titiz incelemeden sonra, WHO ve FAO bulguları, aspartamın güvenliğine olan güveni daha da güçlendiriyor ve diyetlerinde şeker ve kaloriyi azaltmak için tüm seçenekleri göz önünde bulundurdukları için tüketicileri bilgilendirmede yaşamsal bir rol oynayacak.

JECFA'nın aspartamın güvenli olduğu konusundaki kapsamlı sonucu, kırk yılı aşkın bir süredir bilimsel kanıtların ezici ağırlığının yanı sıra, 90'den fazla ülkede gıda güvenliği yetkililerinin olumlu kararlılıklarını temel alıyor."

İlk olarak 29, Ms Haziran'da sızdırılan International Agency for Research on Cancer (IARC tarafından eş zamanlı olarak yayınlanan bir fikri ele almak. Loatman ekledi:

"Bir gıda güvenliği ajansı olmayan IARC, aspartamın aloe vera'dan ve IARC'nin kendisinin 'sınırlı' ve 'yetersizlikten az' olarak tanımladığı kanıtlara dayanarak aynı kategoriye yerleştirdiği yüzlerce diğer maddeden daha fazla tehlike oluşturmadığını resmen kabul etti."

IARC'in sızdırılmış görüşü tüketicileri duyusal spekülasyonla karıştırmışken; IARC, aspartame tüketmenin güvenliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için uygun küresel otorite olarak bir kez daha Aspartam güvenli bulmuş olan DSÖ ve FAO Ortak Uzman Komitesi'ne riayet etti. "

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SOURCE International Council of Beverages Associations