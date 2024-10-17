IDC MarketScape 2024: Comarch -- лидер в сфере электронных счетов по европейским стандартам

КРАКОВ, Польша, 17 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Решение Comarch было названо лидером в рейтинге IDC MarketScape 2024 по оценке поставщиков электронного выставления счетов в соответствии с европейскими стандартами.

Согласно отчету, « решение Comarch выступает в качестве центра электронного выставления счетов, объединяя множество систем в одной службе, что позволяет использовать целостный подход. Благодаря собственной сети B2B, а также предложениям по автоматизации AP и AR Comarch обеспечивает безопасную и надежную передачу данных, проверку, улучшение, отслеживание и архивирование, обеспечивая соответствие электронным счетам в более чем 60 странах ». Отчет IDC MarketScape оценивает различных поставщиков на основе их возможностей и методологий для навигации по сложным требованиям соответствия.

«Мы очень рады, что компания Comarch была названа IDC MarketScape лидером в области электронного выставления счетов в соответствии с европейскими стандартами. Мы считаем, что это является доказательством неизменного совершенства Comarch и укрепляет наши позиции в качестве лидера в предоставлении решений для электронного выставления счетов в Европе», — говорит Адам Белдзик (Adam Beldzik), директор подразделения электронного выставления счетов Comarch.

Платформа электронного выставления счетов Comarch — это постоянно обновляемое решение, предназначенное для легкой навигации по ежедневным операциям выставления счетов в нескольких странах. Она остается адаптируемой к изменениям в законодательстве, обеспечивая постоянное удобство использования. Электронное выставление счетов Comarch оптимизирует обработку счетов, полученных в различных форматах, используя несколько источников ввода.

Опыт Comarch в многоканальном сборе данных и расширенной обработке документов позволяет эффективно обмениваться счетами в соответствии с законодательством. Он обеспечивает гибкую интеграцию между любыми решениями, обогащение данных, порталы поставщиков или клиентов, совместимое электронный архивирование, электронную отчетность, электронный транспорт. Решение может быть адаптировано к потребностям заказчика за счет расширения возможностей государственной платформы дополнительными функциями (самостоятельное выставление счетов, платежи, вложения, отчетность).

О IDC MarketScape

Модель оценки поставщиков IDC MarketScape предназначена для предоставления обзора конкурентоспособности поставщиков технологий и услуг на данном рынке. В исследовании используется строгая методология подсчета баллов, основанная как на качественных, так и на количественных критериях, что приводит к единой графической иллюстрации позиции каждого поставщика на данном рынке. IDC MarketScape предоставляет четкую структуру, в которой предложения продуктов и услуг, возможности и стратегии, а также текущие и будущие факторы успеха на рынке поставщиков технологий могут быть значимо сопоставлены. Структура также предоставляет покупателям технологий всестороннюю оценку сильных и слабых сторон нынешних и потенциальных поставщиков.

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