IDnow lance IDnow Trust Platform pour répondre aux nouveaux enjeux de l'identité numérique européenne

IDnow Trust Platform permet aux organisations d'orchestrer identité, lutte contre la fraude et conformité tout au long du cycle de vie du client. Elle est conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'identité numérique en Europe.

PARIS, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le marché européen de l'identité numérique connaît sa plus profonde transformation depuis plus de dix ans. L'entrée en vigueur de nouvelles réglementations, le déploiement des portefeuilles d'identité numérique et la sophistication croissante des fraudes alimentées par l'IA remettent en question les principes qui ont façonné le marché de l'identité numérique jusqu'ici.

En réponse à cette évolution, IDnow annonce aujourd'hui le lancement d'IDnow Trust Platform, qui marque l'élargissement de l'offre de l'entreprise au-delà de la vérification d'identité traditionnelle. La plateforme est conçue pour aider les organisations réglementées à orchestrer vérification, prévention de la fraude, authentification biométrique et services de confiance numérique qualifiés tout au long du cycle de vie du client.

« Le secteur de l'identité numérique vit sa plus grande transformation depuis la généralisation de l'onboarding digital », explique Andreas Bodczek, CEO d'IDnow. « Les organisations ont longtemps considéré la vérification d'identité comme un événement ponctuel, réalisé au début d'une relation client. Cette approche ne suffit plus. Et c'est pourquoi nous passons aujourd'hui d'un modèle centré sur la vérification ponctuelle à un modèle reposant sur la confiance continue. »

Plusieurs tendances de fond sont à l'origine de cette transformation. À partir de juillet 2027, le règlement AMLR instaurera un cadre harmonisé de lutte contre le blanchiment d'argent à l'échelle de l'Union européenne, tandis que les activités réglementées devront accepter les portefeuilles européens d'identité numérique dès novembre 2027. Parallèlement, les progrès de l'IA générative rendent les fraudes à l'identité plus sophistiquées et plus faciles à déployer à grande échelle. Dans le même temps, les attentes des consommateurs évoluent également, ils exigent désormais des parcours numériques toujours plus rapides, fluides et sécurisés.

Historiquement, la vérification d'identité se concentrait principalement sur l'onboarding. Aujourd'hui, les organisations doivent établir et maintenir la confiance bien au-delà de la vérification initiale.

Du KYC au TYC

IDnow Trust Platform est conçue pour permettre aux entreprises de passer du « Know Your Customer » (KYC) au « Trust Your Customer » (TYC). Structurée autour de quatre services modulaires – Identify, Authenticate, Protect et Trust – la plateforme assure une confiance continue, étayée par des données, sur l'ensemble du cycle de vie du client.

Ses fonctionnalités Orchestrate, Observe et Decide permettent aux organisations de configurer des flux de travail, de surveiller les indicateurs de risque en temps réel et d'automatiser les décisions sans mobiliser leurs équipes techniques à chaque changement réglementaire ou aux nouvelles formes de fraude.

Une solution conçue pour maîtriser la complexité croissante de l'identité numérique

IDnow figure parmi les acteurs à l'avant-garde du déploiement du portefeuille européen d'identité numérique (EUDI Wallet). Déjà opérationnelle sur plusieurs marchés clés, l'entreprise est prête à accepter les portefeuilles des citoyens des 27 États membres avant l'échéance réglementaire de novembre 2027. Si l'arrivée de ces wallets marque une étape majeure pour l'identité numérique en Europe, elle est souvent interprétée à tort comme une simplification des enjeux de conformité. En réalité, ces derniers enrichissent les dispositifs existants, sans pour autant se substituer aux mécanismes de vérification, de conformité ou aux obligations réglementaires déjà en place.

En conséquence, les organisations vont devoir gérer simultanément différents standards de wallets et systèmes d'identification numérique, chacun s'inscrivant dans un cadre réglementaire changeant, tout en maintenant des processus de vérification documentaire pour les nombreux cas d'usage qui ne seront pas couverts par les portefeuilles. Il en résulte un environnement opérationnel nettement plus complexe.

IDnow Trust Platform a précisément été conçue pour absorber cette complexité. Grâce à une infrastructure unifiée et orchestrée, elle permet aux organisations de gérer les nouvelles exigences réglementaires, de prévenir la fraude et d'intégrer les wallets d'identité numérique tout en conservant une expérience client fluide.

En combinant les portefeuilles d'identité numérique à ses services de confiance qualifiés et aux attestations électroniques qualifiées d'attributs (QEAA), IDnow permet aux organisations d'exploiter pleinement le potentiel des wallets tout en répondant aux exigences de conformité et de lutte contre la fraude. Les entreprises peuvent ainsi s'adapter à l'évolution du cadre réglementaire sans compromettre leur croissance ni l'expérience client.

« Le portefeuille d'identité numérique facilite l'identification, mais l'IDnow Trust Platform permet d'aller au bout des exigences de conformité », ajoute Romain Richaud, SVP Product chez IDnow. « Les organisations ne peuvent plus se permettre d'élaborer des parcours d'onboarding, puis de les laisser inchangés pendant plusieurs années. Les réglementations évoluent, les fraudes aussi, et de nouvelles méthodes d'identification apparaissent. Le véritable défi consiste aujourd'hui à pouvoir s'adapter rapidement, sans que les équipes techniques n'aient à repenser le parcours client à chaque fois qu'un changement survient. »

IDnow Trust Platform est disponible dès maintenant pour les organisations opérant dans les secteurs des services financiers, de la fintech, des cryptomonnaies, de l'assurance, des télécommunications ou encore du gaming, qui peuvent accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme via une API unique.

Pour en savoir plus sur IDnow Trust Platform, cliquez ici.

À propos d'IDnow

IDnow est un leader européen de l'identité numérique et de la prévention de la fraude. Sa mission : faire de la confiance le levier le plus puissant du monde digital. L'entreprise propose des solutions d'identité basées sur l'IA et délivrées en mode SaaS, offrant une sécurité évolutive, une conformité adaptative et une détection de fraude en temps réel.

Grâce à un portefeuille complet de solutions d'identité numérique et de prévention de la fraude, IDnow établit, maintient et enrichit la confiance à chaque étape du parcours client, permettant aux entreprises d'opérer en toute sécurité tout en exploitant pleinement le potentiel de l'identité numérique pour accélérer leur croissance, renforcer leur sécurité et assurer leur montée en charge.

La société est présente en Allemagne, au Royaume-Uni, Roumanie, et en France, et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital. Son portefeuille de clients internationaux couvre un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, les télécommunications, la mobilité, le voyage, le gaming, entre autres.