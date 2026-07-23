IDnow ernennt Philippe Morel zum Chief Executive Officer

Philippe Morel verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie und hat gemeinsam mit Private-Equity-Investoren zahlreiche Erfolge bei der Skalierung von Plattformunternehmen in regulierten Märkten erzielt.

MÜNCHEN, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender Anbieter für die digitale Identitätsprüfung in Europa, ernennt Philippe Morel zum neuen Chief Executive Officer. Damit tritt Philippe ab sofort die Nachfolge von Andreas Bodczek an, der IDnow in mehr als sieben Jahren an der Unternehmensspitze maßgeblich geprägt und zu einem führenden europäischen Anbieter für digitale Identitätsprüfung und Betrugsprävention ausgebaut hat.

Die IDnow Trust Platform: Von KYC zu dauerhaftem Vertrauen

Philippe Morel, CEO of IDnow

Im Juni 2026 hat IDnow die IDnow Trust Platform eingeführt und damit die Unternehmensaktivitäten über traditionelle Identitätsprüfung hinaus erweitert. Die Plattform erleichtert Organisationen in regulierten Märkten den Übergang von „Know Your Customer" (KYC) zu „Trust Your Customer" (TYC), indem sie Identitätsprüfung, Betrugsprävention, biometrische Authentifizierung und qualifizierte digitale Vertrauensdienste über den gesamten Customer Lifecycle hinweg koordiniert. Dank der vier modularen Dienste (Identität prüfen, Authentifizieren, Schützen, Signieren und Vertrauen) sowie den Funktionen „Orchestrate", „Observe" und „Decide" können Kunden über eine einzelne Integration Workflows konfigurieren, Risikosignale in Echt-Zeit prüfen und Entscheidungen automatisieren. Angesichts der neuen regulatorischen Vorgaben wie der AMLR, eIDAS 2.0 und der Einführung der EU Digital Identity Wallets unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die immer komplexeren KI-gestützten Betrugsversuche zu verhindern.

Ein neues Kapitel für IDnow

Philippe Morel bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Finanzsektor, mit Technologieplattformen und aus regulierten Branchen mit. Dabei blickt er auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der strategischen Transformation von Unternehmen und ihrer nachhaltigen Wertsteigerung in Zusammenarbeit mit Private-Equity-Investoren zurück.

Zuletzt war Philippe als Chief Executive Officer bei Railsr tätig, einer Plattform für Finanzdienstleistungen und Embedded Payments, deren strategische Neupositionierung und geschäftliche Umstrukturierung er vor der Fusion mit Equals Money geleitet hat.

Davor hatte Philippe die Position des CEOs bei SETL inne, einem Anbieter von Blockchain-basierten Finanzmarktinfrastrukturen. Dort richtete er das Unternehmen auf den Bereich Zahlungsverkehr und digitale Abwicklungsnetzwerke neu aus, führte das „Regulated Liability Network" (RLN) ein, das gemeinsam mit der Federal Reserve Bank of New York getestet wurde, und realisierte Tokenisierungsprojekte für führende Finanzinstitute.

Vor seiner Laufbahn in der Unternehmensführung, war Morel bei der Boston Consulting Group beschäftigt, wo er zum Senior Partner und Managing Director aufstieg und den Bereich „Global Capital Markets" sowie das Private-Equity-Geschäft der BCG in der EMEA-Region leitete. In dieser Funktion beriet er Vorstände und CEOs großer Finanzinstitute in den Bereichen Strategie, Transformation, M&A und Wachstum in Europa, den USA und Asien. Außerdem war er neun Jahre lang Vorsitzender des Global Audit and Risk Committee der BCG.

Morel verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Abschluss in Finanzwesen von der HEC Paris.

Statement des Vorstands

Martin McCourt, Vorsitzender von IDnow erklärt: „Wir freuen uns sehr, Philippe in dieser spannenden Phase bei IDnow willkommen zu heißen. IDnow hat erst kürzlich seine Trust Platform eingeführt, mit der wir die traditionelle Identitätsprüfung erweitern, um regulierten Unternehmen dabei zu helfen, Identitätsmanagement, Betrugsprävention und Compliance über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu koordinieren. Philippes Hintergrund kombiniert strategische Expertise mit praktischer Führungserfahrung bei regulierten Technologie- und Finanzdienstleistungsplattformen und ist damit ideal für die vor uns liegenden Herausforderungen aufgestellt. Wir sind uns sicher, dass er IDnow in die nächste Wachstumsphase begleiten wird."

Statement von Philippe Morel

„IDnow ist ein außergewöhnliches Unternehmen: ein europäischer Marktführer im Bereich digitale Identität und Betrugsprävention in einem Markt, der sich durch neue regulatorische Anforderungen, digitale Identitäts-Wallets und zunehmend komplexe Betrugsformen grundlegend verändert. Die kürzlich eingeführte IDnow Trust Platform soll Kunden dabei helfen, über die einmalige Verifizierung hinaus kontinuierliches Vertrauen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg aufzubauen. Mich beeindruckt, was das Team bisher erreicht hat und welche Chancen nun vor uns liegen. Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, zuzuhören: unseren Kunden, unseren Kollegen und unseren Partnern. Denn nur gemeinsam können wir die Weichen für IDnows nächste Wachstumsphase stellen."

Eine Hommage an Andreas Bodczek

Der Aufsichtsrat dankt Andreas Bodczek, der IDnow seit 2018 als CEO geführt und maßgeblich geprägt hat. Als langjähriger Technologieunternehmer und Diplom-Kaufmann mit einem Abschluss von der LMU München brachte er seine umfassende Erfahrung im Aufbau und der Skalierung digitaler Unternehmen in IDnow ein. Zuvor war er unter anderem Mitbegründer und CEO von Fyber, das er zu einer weltweit anerkannten mobilen Technologieplattform ausbaute, sowie einer der Board Partner bei Point Nine Capital und Vorstandsvorsitzender von JTL Software.

Bei IDnow hat Andreas Bodczek die strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Unter seiner Führung vollzog IDnow erfolgreich den Übergang von einem gründergeführten Unternehmen zu einem Private-Equity-finanzierten Anbieter unter der Eigentümerschaft von Corsair und schuf damit die Grundlage für weiteres Wachstum. Zudem verantwortete er die Übernahmen der Identity Trust Management AG sowie des französischen Marktführers für Remote-Identitätsprüfung ARIADNEXT. Dadurch erweiterte IDnow seine technologischen Kompetenzen, baute den Entwicklungsstandort Rennes aus und stärkte seine Präsenz in Europa. Zuletzt verantwortete Andreas Bodczek die Einführung der IDnow Trust Platform. Mit ihr entwickelt sich IDnow von einem Anbieter klassischer Identitätsprüfung zu einer integrierten Plattform für Identität, Betrugsprävention, Authentifizierung und qualifizierte Vertrauensdienste über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.

Über IDnow

IDnow ist ein führender Plattformanbieter für digitale Identitäten und Betrugsprävention in Europa, mit der Vision Vertrauen als eine zentrale Ressource der digitalen Welt zu platzieren. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung und Betrugsprävention, und schafft, erhält und stärkt das Vertrauensverhältnis während der gesamten Customer Journey. Unternehmen nutzen die Lösungen für digitale Identitäten, um zuverlässig zu agieren und fördern so Wachstum, Skalierbarkeit und Sicherheit.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Rumänien, und Frankreich und wird von renommierten institutionellen Investoren wie Corsair Capital unterstützt. Das internationale Kundenportfolio umfasst eine breite Palette von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Reisen und Mobilität, Glücksspiel und andere Branchen.