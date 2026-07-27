IEHP Covered ofrece los planes Silver y Bronze más económicos de la región para 2027 y registra el menor aumento de tarifas de California

RANCHO CUCAMONGA, California, 27 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inland Empire Health Plan (IEHP) entra en su cuarto año en el mercado de los seguros médicos Covered California y ahora este plan de salud local ofrecerá los planes Silver y Bronze más económicos de los condados de San Bernardino y Riverside a partir del 1 de noviembre, cuando comienza el periodo de inscripción abierta.

Si bien en todo el estado se registró un aumento medio ponderado de las tarifas del 9,9 % en los planes de toda California, IEHP fue la aseguradora que registró el menor incremento, con un 5,6 %, casi un punto porcentual por debajo del siguiente plan de salud más cercano.

«El acceso equitativo a la asistencia sanitaria empieza por que sea asequible y nos alegra poder seguir ampliando las opciones de atención sanitaria de bajo costo y alta calidad para quienes más la necesitan», afirmó Susie White, directora de operaciones de IEHP. «Llevamos casi 30 años siendo el socio de la región en materia de salud y eso nunca cambiará. El afiliado es el centro de todo lo que hacemos».

IEHP se incorporó al mercado estatal de los seguros médicos en 2024. En la actualidad, IEHP Covered brinda cobertura para casi 35.000 afiliados en cuatro niveles, Platino, Oro, Plata, Bronce, además de tener un plan de cobertura mínima.

Sus prestaciones son, entre otras, los copagos económicos y los deducibles para los servicios de atención primaria y los medicamentos con receta.

Otras ventajas, según el plan elegido:

Una sólida red de proveedores de calidad

Apoyo en materia de salud conductual

Acceso a una línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Revisiones dentales y oftalmológicas pediátricas de rutina

«Elaboramos cada plan teniendo en cuenta la atención integral de la persona», afirmó Larry Baldwin, vicepresidente de Producto y Operaciones de IEHP. «Nuestra reputación en la comunidad no tiene parangón, ya que cuando un profesional sanitario o un equipo asistencial oye el nombre «IEHP», sabe que tiene acceso a un equipo muy comprometido que trabaja de forma colaborativa para crear comunidades más sanas y fuertes».

Las personas que actualmente están afiliadas a Covered California pueden optar por renovar o cambiar de plan a partir del 1 de octubre. El plazo de inscripción para los nuevos afiliados comenzará el 1 de noviembre y se prolongará hasta el 31 de enero de 2027. Para obtener más información sobre IEHP Covered y los planes disponibles, visite IEHPCovered.org o llame al Servicio de Inscripción de IEHP Covered al 1-855-538-IEHP (4347).

Acerca de IEHP

Con la misión de sanar e inspirar el espíritu humano, Inland Empire Health Plan (IEHP) es uno de los cinco planes de salud de Medicaid más grandes, el mayor plan de salud público sin fines de lucro de Medicare y Medicaid del país y por sexto año consecutivo, ha recibido la certificación A Great Place To Work®, por ser un lugar de trabajo excelente. Fundada en 1996, IEHP presta asistencia a 1,4 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino afiliados a Medicaid o a IEHP DualChoice (aquellos que cuentan tanto con Medi-Cal como con Medicare). Asimismo, IEHP ofrece planes de Covered California, lo que garantiza aún más el acceso a la asistencia sanitaria para un número aún mayor de residentes de la región de Inland Empire. En la actualidad, IEHP cuenta con una sólida red de médicos de calidad repartidos por nuestros dos condados y con cerca de 3.800 miembros del equipo plenamente comprometidos con la visión: No descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y de una salud plena. Para obtener más información, visite iehp.org.

FUENTE Inland Empire Health Plan (IEHP)