IMPACT Therapeutics signe un accord de licence exclusif avec Pharmanovia concernant le sénaparib en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande

SHANGHAI, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- IMPACT Therapeutics (« IMPACT ») (07630.HK) a le plaisir d'annoncer avoir conclu un partenariat exclusif (le « partenariat exclusif ») avec Pharmanovia, une société pharmaceutique mondiale spécialisée qui s'associe à des entreprises biotechnologiques innovantes et à de grands groupes pharmaceutiques afin de proposer aux patients des médicaments spécialisés de pointe, en vue d'accorder à Pharmanovia les droits exclusifs de fabrication, de développement et de commercialisation du sénaparib en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, en monothérapie d'entretien pour le traitement du cancer épithélial de haut grade avancé de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou du cancer péritonéal primaire.

FAITS MARQUANTS DE LA TRANSACTION

IMPACT peut prétendre à un paiement initial, suivi de versements liés à la réalisation d'étapes commerciales et réglementaires à court terme dès que certains seuils de chiffre d'affaires seront atteints, pour un montant total pouvant atteindre 423,5 millions d'euros, ainsi qu'à des redevances échelonnées pouvant aller jusqu'à environ 25 % du chiffre d'affaires net du produit.

Ce partenariat exclusif étend la portée mondiale du sénaparib à 66 pays.

La demande d'autorisation de mise sur le marché du sénaparib comme traitement d'entretien de première ligne chez les patientes adultes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé en Europe a été officiellement acceptée par l'Agence européenne des médicaments (l'« EMA ») en août 2025, l'autorisation étant attendue pour le second semestre de 2026.

En vertu de l'accord de licence relatif au partenariat exclusif, IMPACT a concédé à Pharmanovia les droits exclusifs de fabrication, de développement et de commercialisation du sénaparib en monothérapie d'entretien pour le traitement du cancer épithélial de haut grade avancé de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou du cancer péritonéal primaire dans 66 pays, dont notamment l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

IMPACT peut prétendre à une contrepartie totale pouvant atteindre 423,5 millions d'euros, comprenant un paiement initial suivi de versements liés à la réalisation d'étapes commerciales et réglementaires à court terme dès que certains seuils de chiffre d'affaires seront atteints, ainsi qu'à des redevances échelonnées pouvant aller jusqu'à environ 25 % du chiffre d'affaires net du produit.

Ce partenariat exclusif, qui marque pour IMPACT la première étape de la mise à disposition de ses options thérapeutiques validées pour des patientes en dehors de Chine, élargit la présence commerciale du sénaparib en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. IMPACT travaillera en étroite collaboration avec Pharmanovia afin de faire progresser la commercialisation du sénaparib sur les territoires concernés par le partenariat. En tirant parti des compétences spécialisées et de l'infrastructure bien établie de Pharmanovia, nous espérons que le sénaparib pourra être mis à la disposition des patientes cibles plus rapidement après son autorisation sur les territoires associés au partenariat, afin de proposer une option thérapeutique de qualité pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Cette collaboration permettra non seulement de renforcer la notoriété de la marque, du produit et d'IMPACT à l'échelle mondiale, mais aussi d'élargir encore davantage la stratégie d'IMPACT en vue de la commercialisation du sénaparib à l'international. Nous attendons de cette collaboration un impact positif et profond sur notre développement.

À propos du SÉNAPARIB (IMP4297)

Le sénaparib est un nouvel inhibiteur de PARP1/2 hautement puissant, mis au point en interne par la société. Sa structure moléculaire unique garantit une excellente sélectivité par rapport à la cible et une large marge de sécurité. En janvier 2025, les gélules de sénaparib ont reçu l'autorisation de l'Administration chinoise des produits médicaux comme traitement d'entretien de première ligne chez les patientes adultes atteintes d'un cancer épithélial avancé de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire ayant obtenu une réponse complète ou partielle à une chimiothérapie à base de platine, puis ont été inscrites sur la liste nationale des médicaments remboursables en décembre 2025. La société poursuit activement le développement clinique et réglementaire du sénaparib au niveau mondial. Sa demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament en Europe a été officiellement acceptée par l'EMA en août 2025, et l'autorisation devrait être accordée au cours du second semestre de 2026. Parallèlement, la société travaille sur la gestion du cycle de vie du sénaparib, explore les possibilités de traitements combinés et étend son champ d'action à plusieurs indications.

À propos d'IMPACT Therapeutics (07630.HK)

Fondée en 2009, notre société de biotechnologie a désormais franchi le cap de la commercialisation et se consacre à la mise au point à l'échelle mondiale de traitements anticancéreux de précision fondés sur la létalité synthétique, afin de proposer des traitements innovants répondant aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer. IMPACT a fait son entrée sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong le 13 mai 2026 (code boursier : 07630.HK). Nous avons découvert et développé en interne l'une des gammes les plus complètes et les plus avancées de médicaments basés sur la létalité synthétique, et nous sommes l'une des trois seules entreprises au monde à disposer à la fois d'inhibiteurs de PARP1/2 au stade commercial et d'inhibiteurs sélectifs de PARP1 de nouvelle génération au stade clinique.

Notre produit phare, le sénaparib (IMP4297), qui a obtenu en janvier 2025 l'autorisation de mise sur le marché en Chine comme traitement d'entretien de première ligne pour toutes les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire et est remboursé à ce titre depuis le 1er janvier 2026, est déjà commercialisé. Le sénaparib, qui a également affiché les résultats les plus favorables en matière de survie sans progression parmi les inhibiteurs de PARP1/2 (hors comparaison directe) dans le cadre d'un traitement d'entretien de première ligne chez toutes les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en Chine, établit ainsi une nouvelle référence dans cette classe de médicaments.

Parmi nos principaux produits en cours de développement figurent le sénaparib (IMP4297), un inhibiteur de PARP1/2, des inhibiteurs sélectifs de PARP1 (IMP1734 et IMP1707, mis au point en collaboration avec Eikon Therapeutics), un inhibiteur d'ATR (IMP9064), un inhibiteur de WEE1 (IMP7068) et de nombreux autres inhibiteurs ciblant la létalité synthétique.

Notre croissance continue repose sur une plateforme de R & D intégrée qui favorise l'innovation tant dans le domaine des petites molécules que dans celui des modalités émergentes, notamment les conjugués anticorps-médicaments et les dégradateurs. Nous comptons par ailleurs à ce jour des partenariats avec des entreprises biotechnologiques mondiales et des laboratoires pharmaceutiques chinois de premier plan, qui viennent confirmer la pertinence de notre portefeuille de nouveaux produits et de notre plateforme de R & D.

À propos de Pharmanovia

Pharmanovia est une société pharmaceutique mondiale spécialisée, qui se consacre au développement de médicaments innovants de spécialité et de marques établies et reconnues. Pharmanovia réunit des compétences scientifiques, médicales, réglementaires, commerciales, en matière d'accès au marché et de chaîne d'approvisionnement afin de mettre les médicaments à la disposition des patients. Son équipe est à l'image d'une entreprise conçue pour répondre aux besoins actuels des patients tout en contribuant à de meilleurs résultats pour demain.