IMPACT Therapeutics unterzeichnet Exklusivlizenzvertrag mit Pharmanovia für Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland

SHANGHAI, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- IMPACT Therapeutics („IMPACT") (07630.HK) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine exklusive Partnerschaft („Exklusive Partnerschaft") mit Pharmanovia, einem globalen Spezialpharmaunternehmen, das mit innovativen Biotech-Unternehmen und großen Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um Patienten innovative Spezialmedikamente zugänglich zu machen, eingegangen ist. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält Pharmanovia die exklusiven Rechte zur Herstellung, Entwicklung und Vermarktung von Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Australien und Neuseeland zur Erhaltungs-Monotherapie bei fortgeschrittenem, hochgradigem epithelialem Eierstock-, Eileiter- und primärem Peritonealkrebs.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

IMPACT hat Anspruch auf eine Vorauszahlung sowie auf Zahlungen für kurzfristige regulatorische Meilensteine und kommerzielle Meilensteine bei Erreichen bestimmter Umsatzschwellen, deren Gesamtbetrag sich auf bis zu 423,5 Millionen Euro beläuft, sowie auf weitere gestaffelte Lizenzgebühren von bis zu Mitte zwanzig Prozent (%) des Nettoumsatzes des Produkts;

Die exklusive Partnerschaft erweitert die globale Reichweite von Senaparib auf 66 Länder; und

Der Antrag auf Marktzulassung (MAA) von Senaparib für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs in Europa wurde im August 2025 von der Europäischen Arzneimittelagentur (der „EMA") offiziell angenommen, wobei die Zulassung für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet wird.

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung im Zusammenhang mit der exklusiven Partnerschaft hat IMPACT Pharmanovia die exklusiven Herstellungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Senaparib als Erhaltungstherapie in Monotherapie bei fortgeschrittenem hochgradigem epithelialem Eierstock-, Eileiter- und primärem Peritonealkrebs in 66 Ländern gewährt, darunter unter anderem alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie das Vereinigte Königreich, Norwegen, Island, die Schweiz, Liechtenstein, Australien, Neuseeland sowie Länder im Nahen Osten und in Nordafrika.

IMPACT hat Anspruch auf eine Gegenleistung von insgesamt bis zu 423,5 Millionen Euro, bestehend aus einer Vorauszahlung sowie kurzfristigen Meilensteinzahlungen für die Zulassung und kommerziellen Meilensteinzahlungen bei Erreichen bestimmter Umsatzschwellen sowie weiteren gestaffelten Lizenzgebühren von bis zu Mitte zwanzig Prozent auf den Nettoumsatz des Produkts.

Die exklusive Partnerschaft ist für IMPACT der erste Schritt, seine validierten Behandlungsoptionen Patienten außerhalb Chinas zugänglich zu machen und die geschäftliche Präsenz von Senaparib in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie in Australien und Neuseeland auszubauen. IMPACT wird eng mit Pharmanovia zusammenarbeiten, um die Vermarktung von Senaparib in den Kooperationsgebieten voranzutreiben. Durch die Nutzung des Fachwissens und der etablierten Infrastruktur von Pharmanovia erwarten wir, dass Senaparib nach der Zulassung die Zielpatienten in den Kooperationsgebieten schneller erreichen wird, was dazu beiträgt, hochwertige Behandlungsoptionen zur Deckung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur den Bekanntheitsgrad des Produkts und von IMPACT auf globaler Ebene steigern, sondern auch die strategische Ausrichtung von IMPACT für die weltweite Vermarktung weiter ausbauen. Wir gehen davon aus, dass diese Zusammenarbeit positive und tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Entwicklung haben wird.

Informationen zu SENAPARIB (IMP4297)

Senaparib ist ein neuartiger, hochwirksamer PARP1/2-Inhibitor, der vom Unternehmen eigenständig entwickelt wurde. Seine einzigartige Molekülstruktur gewährleistet eine hervorragende Zielselektivität und ein breites Sicherheitsfenster. Senaparib-Kapseln erhielten im Januar 2025 die Zulassung der chinesischen Arzneimittelbehörde (NMPA) als Erstlinien-Erhaltungstherapie für erwachsene Patientinnen mit fortgeschrittenem epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkrebs, die auf eine platinbasierte Chemotherapie ein vollständiges oder teilweises Ansprechen gezeigt haben, und wurden anschließend im Dezember 2025 in die nationale Arzneimittelliste (NRDL) aufgenommen. Das Unternehmen treibt die klinische und regulatorische Entwicklung von Senaparib weltweit aktiv voran. Der Antrag auf Marktzulassung (MAA) in Europa wurde im August 2025 offiziell von der EMA angenommen; die Zulassung wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Lebenszyklusmanagement für Senaparib, untersucht Möglichkeiten für Kombinationstherapien und erweitert die Anwendungsgebiete auf mehrere Indikationen.

Informationen zu IMPACT Therapeutics (07630.HK)

Das 2009 gegründete Unternehmen ist ein Biotechnologieunternehmen in der kommerziellen Phase, das sich weltweit auf die Weiterentwicklung von auf synthetischer Letalität (SL) basierenden präzisen Krebstherapien konzentriert und innovative Behandlungen bereitstellt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von Krebspatienten zu decken. IMPACT wurde am 13. Mai 2026 erfolgreich am Main Board der Hong Kong Stock Exchange Limited notiert (Aktiencode: 07630.HK). Wir haben eigenständig eines der umfassendsten und fortschrittlichsten SL-Portfolios entdeckt und entwickelt und gehören weltweit zu den nur drei Unternehmen, die sowohl PARP1/2-Inhibitoren in der Kommerzialisierungsphase als auch PARP1-selektive Inhibitoren der nächsten Generation in der klinischen Phase besitzen.

Unser Kernprodukt, Senaparib (IMP4297), wurde bereits auf den Markt gebracht, nachdem es im Januar 2025 in China als Erstlinien-Erhaltungstherapie für alle Patientinnen mit Eierstockkrebs zugelassen wurde, und ist seit dem 1. Januar 2026 für alle Patientinnen mit Eierstockkrebs in der Erstlinienbehandlung erstattungsfähig. Senaparib erzielte zudem das günstigste PFS-Ergebnis unter den PARP1/2-Inhibitoren (ohne direkten Vergleich) bei der Erstlinien-Erhaltungstherapie für alle Patientinnen mit Eierstockkrebs in China und setzte damit einen neuen Maßstab in dieser Wirkstoffklasse.

Zu unseren wichtigsten Pipeline-Projekten zählen der PARP1/2-Inhibitor Senaparib (IMP4297), PARP1-selektive Inhibitoren (IMP1734 und IMP1707, gemeinsam mit Eikon Therapeutics entwickelt), ein ATR-Inhibitor (IMP9064), ein WEE1-Inhibitor (IMP7068) sowie zahlreiche weitere Inhibitoren, die auf synthetische Letalität abzielen.

Unser kontinuierliches Wachstum wird durch eine integrierte F&E-Plattform vorangetrieben, die Innovationen sowohl bei kleinen Molekülen als auch bei neuen Modalitäten, einschließlich ADCs und Degradern, ermöglicht. Darüber hinaus haben wir bis heute Partnerschaften mit weltweit führenden Biotech- und chinesischen Pharmaunternehmen geschlossen, was die Validierung unserer Pipeline und unserer F&E-Plattform unterstreicht.

Informationen zu Pharmanovia

Pharmanovia ist ein globales Spezialpharmaunternehmen, das sich auf innovative Spezialmedikamente und bewährte, etablierte Marken konzentriert. Pharmanovia vereint wissenschaftliches, medizinisches, regulatorisches, marktzugangsbezogenes, lieferkettenbezogenes und kommerzielles Fachwissen, um Medikamente zu den Patienten zu bringen. Zusammen spiegeln diese Aspekte ein Unternehmen wider, das darauf ausgerichtet ist, die heutigen Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen und gleichzeitig dazu beizutragen, bessere Ergebnisse für die Zukunft zu gestalten.