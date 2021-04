Indusface AppTrana belegt Platz 1 in den Gesamtbewertungen der 2021 Gartner Peer Insights „Voice of Customer" für Web Application Firewalls

- Einziger Anbieter, bei dem 100 % der Kunden bereit sind, die Indusface-Lösung weiterzuempfehlen

BENGALURU, Indien, 20. April 2021 /PRNewswire/ -- Indusface, ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kontinuierlich Sicherheitsrisiken erkennt, Schutz in Echtzeit bietet und die Leistung von Anwendungen verbessert, gab heute bekannt, dass sein Produkt „AppTrana" in der Gartner Peer Insights „Voice of the Customer" für Web Application Firewalls (WAF) vom März 2021 auf Platz 1 der Gesamtbewertung gesetzt wurde. Indusface AppTrana hatte die höchste Gesamtbewertung von 4.9/5, der einzige Anbieter, bei dem 100 % der Kunden bereit sind, AppTrana weiterzuempfehlen, anerkannt als „Customers Choice" in der APAC-Region und die höchste Bewertung von 4.9/5 im Bereich Kundensupport und Service.

„Da die Digitalisierung für Unternehmen überlebenswichtig ist, haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden eine furchtlose Digitalisierung zu ermöglichen, indem wir es extrem einfach und schnell machen, ihre Web-, API- und mobilen Anwendungen zu sichern", sagt Ashish Tandon, Gründer und CEO von Indusface. „Die unabhängige Bestätigung durch unsere globalen Kunden auf der Gartner-Plattform ist bei weitem die beste Bestätigung, die wir für unsere Plattform bekommen konnten."

Gartner definiert Web Application Firewalls (WAF) als Lösungen zum Schutz von Webanwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Angriffen, einschließlich automatisierter (Bots), Injection und Denial-of-Service (DoS) auf Anwendungsebene. Die preisgekrönte Plattform „Indusface AppTrana" ist die einzige vollständig verwaltete SaaS-Lösung der Branche, die kontinuierlich Sicherheitsrisiken in Anwendungen erkennt und Schutz in Echtzeit bietet.

Zu den Bewertungen von Gartner Peer Insights, die zur Anerkennung des Unternehmens beigetragen haben, gehören diese Highlights:

Informationen zu Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Berichten von IT-Software und -Dienstleistungen, die von IT-Experten und Technologie-Entscheidern geschrieben und gelesen werden. Das Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, aufschlussreichere Kaufentscheidungen zu treffen, und Technologieanbietern dabei zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gartner.com/reviews/home .

Informationen zu Indusface

Indusface ist ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kritische Web-, Mobile- und API-Anwendungen von mehr als 2000 globalen Kunden mit seiner preisgekrönten, vollständig verwalteten Plattform absichert, die Web Application Scanner, Web Application Firewall, DDoS, BOT Mitigation, CDN und Threat Intelligence Engine integriert.

Das Unternehmen wurde vom Tata Capital Growth Fund finanziert, ist Great Place to Work-zertifiziert, wird von Analysten wie Gartner, Forrester usw. in ihren Berichten erwähnt und hat viele Auszeichnungen erhalten, wie z. B. Economic Times Top 25, Nasscom DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100 und mehrere andere solch prestigeträchtige Anerkennungen.

www.indusface.com

Pressekontakt:

Hariharan. P [email protected]

SOURCE Indusface