Infinix представила смартфон NOTE 12 PRO на базе чипсета MediaTek Helio G99

«NOTE 12 PRO — первый в отрасли смартфон на базе чипсета MediaTek Helio G99, изготавливаемого по 6-нанометровому технологическому процессу TSMC. NOTE 12 PRO полностью использует потенциал чипсета, обеспечивая поистине выдающийся опыт пользования. За счет превосходной камеры, мощного чипсета и стильного дизайна NOTE 12 PRO станет фантастическим выбором для молодых пользователей в развивающихся странах, желающих перейти на более современные устройства. Компания Infinix стремится к расширению своего ассортимента продукции для удовлетворения потребностей разных категорий потребителей», — заявил Венто Линь (Vento Lin), менеджер по продукции серии NOTE в Infinix Mobility.

Исключительная производительность

В основу модели NOTE 12 PRO положен новейший чипсет компании MediaTek — Helio G99, обеспечивающий непревзойденную вычислительную архитектуру, высокую производительность и лучшую в отрасли энергоэффективность. MediaTek Helio G99 представляет собой восьмиядерный процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и высокопроизводительным графическом ядром Arm Mali G57. Чипсет Helio G99 был изготовлен по исключительно эффективному процессу производства чипов 6-нанометрового класса, обеспечивающему максимальную внутриигровую производительность и экономию электроэнергии. Благодаря этому чипсету пользователь может дольше пользоваться смартфоном без подзарядки и играть в течение всего дня без малейших сбоев. Шестинанометровый процессор G99 потребляет на 10% меньше энергии, чем 12-нанометровый процессор G96 [1].

Превосходные фотографии

Смартфон NOTE 12 PRO оснащен тройной камерой с разрешением 108 МП Ultra Clear, обеспечивающей непревзойденное качество фотографий. В основной камере с максимально четким разрешением 108 МП используется новейший датчик Samsung S5KHM6, обеспечивающий более высокое качество изображения и снижение уровня шума. Объектив с диафрагмой f/1.75, поддерживающий технологию объединения пикселей 9-в-1, помогает пользователям создавать настоящие шедевры. Сверхбольшой датчик изображения 1/1,67 и размер пикселей 1,92 мкм обеспечивают повышенный уровень освещенности объектива, повышая качество и четкость снимков при любых условиях освещения, что позволяет пользователям сосредоточиться на объекте съемки, а не на свете.

При использовании профессионального режима ночной съемки смартфон NOTE 12 PRO улавливает больше света в темное время суток, восстанавливая реалистичные и подробные детали и создавая четкие и живые портреты. Кроме того, для пользователей, желающих сделать идеальное селфи, NOTE 12 PRO оснащен фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей, позволяющей снимать максимально четкие селфи.

Культовый дизайн

Смартфон NOTE 12 PRO, воплощающий в себе сосредоточенность Infinix на эстетике, поднимает премиальный дизайн на новый уровень. Дизайн Round Camera Deco навеян гоночным автомобилем, отражающим дух страсти и приключений NOTE 12 PRO. Модель NOTE 12 PRO представлена в трех глянцевых вариантах отделки: Volcanic Grey (серый), Tuscany Blue (голубой) и Alpine White (белый). Исключительно тонкий, элегантный и стильный NOTE 12 Pro имеет толщину всего 7,8 мм и легко помещается в небольшие сумки и карманы. NOTE 12 PRO — один из самых привлекательных смартфонов, разработанных на сегодняшний день в линейке NOTE Series.

Смартфон оснащен невероятно тонким полноцветным AMOLED-дисплеем FHD+ с диагональю 6,7 дюйма, отображающим всю глубину ярких цветов. По сравнению с обычными ЖК-экранами AMOLED-дисплеи более энергоэффективны и не засвечивают экран. Благодаря 100%-ной цветовой гамме DCI-P3 и коэффициенту контрастности 100000:1 цвета на экране NOTE 12 Pro отображаются четче и реалистичнее. Модель NOTE 12 PRO, предлагающая по-настоящему захватывающее визуальное развлечение, имеет ультраузкие рамки, обеспечивающие впечатляющее соотношение экрана и корпуса в 92%.

На передовой

Смартфон NOTE 12 PRO оснащен уникальной технологией расширенной RAM, обеспечивающей бесперебойную работу устройства в условиях интенсивного использования. Без дополнительных затрат эта модель предлагает пользователям более высокое качество работы по сравнению со старыми моделями смартфонов с большой памятью. NOTE 12 PRO имеет расширенную память 8 ГБ+5 ГБ (эквивалентно 13 ГБ) и поддерживает одновременную работу до 20 приложений без каких-либо задержек [2].

Смартфон NOTE 12 PRO также обеспечивает более длительное время работы от аккумулятора благодаря аккумулятору емкостью 5000 мА·ч и функции ультрабыстрой зарядки мощностью 33 Вт, позволяющей пользователям быстро заряжать свой смартфон.

Дополнительные ключевые характеристики

Игровой комплект Monster: разработанный компанией Infinix игровой комплект Monster обеспечивает потребителей визуальными, слуховыми и тактильными ощущения для погружения в игровой процесс. Благодаря улучшенной графике, обратному отсчету, сдвоенным динамикам с DTS и линейной тактильной системе играть в игры на этом смартфоне как никогда увлекательно.

Сдвоенные динамики с DTS: смартфон NOTE 12 PRO оснащен двумя динамиками с поддержкой объемного звука DTS Stereo, обеспечивающими по-настоящему захватывающее звучание.

Программное обеспечение XOS 10.6: смартфоны NOTE 12 PRO имеют новое программное обеспечение XOS 10.6 на базе Android 12, включающее в себя новые функции, такие как оптимизатор хранения данных, многооконный режим в одно касание, защитник личных данных и др.

Многофункциональный NFC: смартфон NOTE 12 PRO предлагает потребительскую функцию NFC для осуществления безопасных транзакций, играя таким образом роль электронного билета для подключения электронных устройств в одно касание.

Цены и доступность

Стоимость смартфона NOTE 12 PRO составит около 219 долларов. Серия будет включать в себя вариации в зависимости от потребностей клиентов и рынка. Цены и доступность моделей могут различаться в зависимости от региона.

[1] [2] Все данные являются теоретическими значениями, полученными внутренними лабораториями Infinix в ходе испытаний, проведенных при определенных условиях. Фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретных изделий, версий программного обеспечения, условий применения и факторов окружающей среды.

Информация о компании Infinix:

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году.

Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1859379/Powered_MediaTek_Helio_G99.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1860176/1.jpg

SOURCE Infinix