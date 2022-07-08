Infinix представляет потрясающую новую серию смартфонов NOTE 12 5G

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Infinix

Jul 08, 2022, 10:00 ET

ШАНХАЙ, 8 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Infinix сегодня представляет два новых смартфона серии NOTE 12 — NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G. Эти первые в серии NOTE модели с поддержкой 5G обеспечивают доступность связи пятого поколения для всех потребителей, а также сверхбыструю бесперебойную связь, быструю и стабильную загрузку и по-настоящему захватывающие игровые возможности.

The First 5G Smartphone of NOTE Series
The First 5G Smartphone of NOTE Series
Addressing user needs with style
Addressing user needs with style
NOTE 12 5G Pro in Force Black and Snowfall
NOTE 12 5G Pro in Force Black and Snowfall
The First 5G Smartphone of NOTE Series Addressing user needs with style NOTE 12 5G Pro in Force Black and Snowfall

Смартфоны серии NOTE 12 5G оснащены высококлассной фотосистемой с тремя камерами высокой четкости. Модель NOTE 12 PRO 5G обеспечивает непревзойденное качество съемки благодаря четкой 108-мегапиксельной камере. Смартфоны NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G также оснащены сверхбольшим полноцветным AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюймов, обеспечивающим эффект погружения. Кроме того, мощный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч со сверхбыстрым зарядным устройством мощностью 33 Вт обеспечивает работу смартфона в течение всего дня.

«Развитие технологий 5G ускорилось до головокружительных темпов — 5G сейчас внедряется по всей отрасли. Технология 5G теперь доступна для смартфонов среднего ценового сегмента благодаря снижению затрат и ускорению производства. В целях популяризации технологии 5G и ее потрясающих преимуществ компания Infinix создает мощные смартфоны с потрясающими возможностями для фотографии, экранами с четким и ярким изображением, а также стильным дизайном для удовлетворения потребностей пользователей на развивающихся рынках. Мы убеждены в том, что серия NOTE 12 5G позволит потребителям в полной мере использовать скорость и удобство интеллектуального цифрового образа жизни на базе 5G», — Венто Линь (Vento Lin), менеджер по продукции серии NOTE в Infinix Mobility.

Сила технологии 5G

В смартфонах серии NOTE 12 5G использован чипсет MediaTek Dimensity 810 — сверхмощный ультратонкий, 6-нанометровый процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц, обеспечивающий фантастические впечатления от пользования устройством. Благодаря интеграции модема 5G малого энергопотребления и абсолютной поддержке независимых (SA) и автономных (NSA) сетей, данные смартфоны делают сверхбыстрые сети 5G доступными для путешественников по всему миру. Модели NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G также поддерживают две SIM-карты с режимом Dual Standby 5G, обеспечивающим бесперебойное сетевое соединение для оптимальной гибкости и исключительного качества связи.

В смартфонах NOTE 12 5G также применена разработанная Infinix технология SMART 5G, обеспечивающая снижение энергопотребления до 20% [1]. SMART 5G увеличивает время работы устройства на 4 часа [2]. Технология является результатом проводимых Infinix независимых исследований, разработок и оптимизации ключевых технологий, обеспечивших снижение энергопотребления и увеличения срока службы аккумулятора. SMART 5G может оценивать состояние сети и рационально определять сценарии низкого энергопотребления, обеспечивая слаженное исполнение более чем 30 сценариев использования. Кроме того, система SMART 5G позволяет оптимизировать пользовательский опыт за счет углубленного анализа потребительских привычек и улучшенных персонализированных решений.

Фотосъемка нового уровня

Благодаря новейшему датчику Samsung 108MP S5KHM6, модель NOTE 12 PRO 5G улучшает визуальный контент и восстанавливает многочисленные детали, недоступные человеческому глазу. Объектив с диафрагмой f/1.75, поддерживающий технологию объединения пикселей 9-в-1, помогает фотографам создавать настоящие шедевры. Сверхбольшой 1/1,67-дюймовый датчик изображения и размер пикселей 1,92 мкм обеспечивают повышенный уровень освещенности объектива, повышая качество фотографии, благодаря чему пользователи смогут делать великолепные снимки в ночное время. При использовании профессионального режима ночной съемки смартфоны NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G могут улавливать больше света в темное время суток, восстанавливая реалистичные и подробные детали и создавая четкие и живые портреты. Кроме того, для пользователей, желающих сделать идеальное селфи, NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G оснащены фронтальной камерой с разрешением 16 мегапикселей. Камера NOTE 12 5G выводит фотографии на смартфонах среднего ценового сегмента на качественно новый уровень, обеспечивая пользователям исключительный опыт фотосъемки смартфоном, не имеющей аналогов в сфере мобильной фотографии.

Потрясающий визуальный опыт

Смартфоны NOTE 12 PRO 5G и NOTE 12 5G оснащены невероятно тонким полноцветным AMOLED-дисплеем FHD+ с диагональю 6,7 дюйма, отображающим всю глубину ярких цветов. По сравнению с обычными ЖК-экранами AMOLED-дисплеи более энергоэффективны и не засвечивают экран. Благодаря 100%-ной цветовой гамме DCI-P3 и коэффициенту контрастности цветов 100000:1 дисплеи NOTE 12 Pro 5G и NOTE 12 5G обеспечивают по-настоящему иммерсивное визуальное восприятие. Оба устройства имеют эстетически приятное соотношение экрана и корпуса в 92%, обеспечивая превосходное качество просмотра в компактном корпусе на первом недорогом смартфоне с AMOLED-дисплеем.

Благодаря тщательно продуманному инновационному дизайну и конструкции эти устройства имеют толщину всего 7,9 мм. Таким образом, они стали воплощением непрерывного стремления Infinix к оптимизации и структурному совершенствованию конструкции и технологий с тем, чтобы молодые потребители по всему миру могли получить доступ к самым высоким технологиям по доступной цене.

Устройства серии NOTE 12 5G, выпускаемые в двух глянцевых цветовых решениях — Force Black и Snowfall, выделяются на общем фоне своим эффектным внешним видом.

Столько RAM, сколько вам нужно

Благодаря уникальной технологии расширения RAM смартфон NOTE 12 Pro 5G оснащен обширной памятью для бесперебойного управления приложениями и интенсивного использования. Обладая гигантской памятью RAM 8 ГБ+5 ГБ (эквивалентно 13 ГБ), поддерживающей одновременно до 20 приложений[3], это устройство без труда справляется с несколькими задачами пользователей одновременно. NOTE 12 5G имеет память объемом 6 ГБ+3 ГБ (эквивалентно 9 ГБ), обеспечивая превосходную мощность и производительность в пределах соответствующего ценового диапазона.

Дополнительные ключевые характеристики

Разработанный компанией Infinix игровой комплект Monster Game Kit обеспечивает потребителям визуальные, слуховые и тактильные ощущения для погружения в игровой процесс с использованием игрового ускорителя Dar-link 2.0 Ultimate Game Booster, усовершенствованной игровой системы XArena, линейной моторно-тактильной системы и 9-слойной системы охлаждения с графеном, благодаря которым играть на смартфоне стало как никогда приятно.

  • Сдвоенные динамики с DTS: устройства серии NOTE 12 обеспечивают мощное объемное звучание на 360 градусов с улучшенным звуком.
  • Система охлаждения с графеном: устройства серии NOTE 12 5G имеют 9-слойную систему охлаждения с графеном, обеспечивающую снижение температуры ядра на величину до 5 градусов Цельсия, благодаря чему устройство не перегревается.
  • Линейные моторно-тактильные системы: смартфон NOTE 12 5G интегрирует двойную линейную моторно-тактильную систему, обеспечивающую пользователям совершенно новые тактильные ощущения во время игры.
  • Программное обеспечение Dar-Link 2.0: эта разработанная Infinix программа на основе алгоритма искусственного интеллекта повышает устойчивость изображения, одновременно оптимизируя температуру, работу аккумулятора и память устройства во время игры.
  • Программное обеспечение XOS 10.6: устройства серии NOTE 12 имеют новое программное обеспечение XOS 10.6 на базе Android 12, включающее в себя новые функции, такие как оптимизатор хранения данных, многооконный режим в одно касание, защитник личных данных и др.

Цены и доступность 

Устройства NOTE 12 5G поступят в продажу в Индии 8 июля. Модель NOTE 12 Pro 5G будет стоить около 249 долларов США, а цены на NOTE 12 5G будут начинаться от 199 долларов США. Серия будет включать в себя вариации в зависимости от потребностей клиентов и рынка. Цены и доступность моделей могут различаться в зависимости от региона.

Информация о компании Infinix:

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году.

Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу:  http://www.infinixmobility.com/

[1] [2] [3] Все данные являются теоретическими значениями, полученными внутренними лабораториями Infinix в ходе испытаний, проведенных при определенных условиях. Фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретных изделий, версий программного обеспечения, условий применения и факторов окружающей среды.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1852674/The_First_5G_Smartphone_NOTE_Series.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1852675/Addressing_user_style.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1852676/1.jpg 

SOURCE Infinix