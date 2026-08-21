inFlow Inventory lance un système de suivi des numéros de lot et des dates de péremption

Les petits fabricants et distributeurs des secteurs de l'agroalimentaire, des boissons, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux peuvent désormais assurer la traçabilité de tous leurs lots, de la réception au client final, pour un coût bien inférieur à celui d'un système PRE d'entreprise.

TORONTO, 21 août 2026 /PRNewswire/ -- inFlow Inventory a lancé un système de suivi des numéros de lot et des dates de péremption, offrant ainsi aux petits et moyens fabricants et distributeurs une traçabilité complète au niveau des lots, couvrant les étapes d'achat, de production, de vente et d'expédition.

Know exactly which batch is about to expire, and where it's sitting. Lot number and expiry date tracking is now available in inFlow Inventory and inFlow Manufacturing.

Le lancement de cette fonctionnalité intervient après deux ans de développement et une année de tests menés auprès de fabricants agroalimentaires, de distributeurs de produits pharmaceutiques et d'entreprises du secteur des dispositifs médicaux. inFlow propose désormais le suivi des numéros de lot (une fonctionnalité traditionnellement réservée aux solutions haut de gamme ou d'entreprise) aux petites entreprises qui en avaient besoin, mais qui n'avaient peut-être pas les moyens de se l'offrir.

De nombreux petits producteurs alimentaires continuent d'assurer le suivi manuel des numéros de lots à l'aide de tableurs. Ils enregistrent les lots au fur et à mesure de leur réception et effectuent manuellement des recoupements en cas de rappel. Ce processus manuel prend beaucoup de temps et n'évolue pas rapidement.

L'alternative a consisté à recourir à un système de planification des ressources d'entreprise (PRE) dont la mise en œuvre implique généralement des coûts s'étalant sur plusieurs mois et un budget de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Face aux coûts élevés des systèmes PRE, la plupart des petits fabricants et distributeurs continuent d'utiliser leurs tableurs ou leurs systèmes papier existants.

« La traçabilité ne devrait pas être un luxe », a déclaré Louis Leung, cofondateur et PDG d'inFlow Inventory. « Les entreprises pour lesquelles nous avons conçu ce produit se moquent de la sophistication. Elles veulent juste des réponses rapides à leurs questions en cas de problème. Mais pendant longtemps, les seuls outils capables de les satisfaire étaient proposés à des entreprises cent fois plus grandes. »

Fonctionnalités

Assure le suivi d'un lot de la réception au client final. Chaque lot est accompagné d'un historique complet de ses mouvements : quand il est arrivé, à quoi il a servi, où il a été entreposé et qui l'a acheté. Un rappel devient alors un rapport à établir plutôt qu'une enquête à mener.

Évite que les stocks arrivant à expiration ne passent en perte sèche. Il suffit de définir une fois la durée de conservation pour qu'inFlow calcule les dates de péremption de chaque lot entrant. Le rapport Lot Expiry (Expiration des lots) trie les stocks selon les catégories Expired (Expirés), Near expiry (Proches de la date d'expiration) ou Past sell-by date (Date limite de vente dépassée), mettant ainsi en évidence les stocks à risque tant qu'il est encore temps de les vendre.

Expédie automatiquement les stocks les plus anciens en priorité. inFlow indique au personnel quel lot prélever, en donnant la priorité à la date limite de vente, puis à la date de péremption, puis à la date de fabrication. Le principe du premier expiré-premier sorti est intégré au logiciel.

Prise en charge améliorée des codes-barres GS1. inFlow lit les codes QR GS1, les codes-barres GS1-128 et les codes DataMatrix GS1, et capture les informations relatives au lot et à la date de péremption en un seul scan. Il génère et imprime également des codes QR GS1 Digital Link pour les étiquettes propres à l'entreprise.

Permet de suivre à la fois les lots et les numéros de série. Un même produit peut comporter à la fois un code de lot et un identifiant unique par unité, une combinaison rare en dehors des systèmes d'entreprise.

Travaille dans l'entrepôt. Le suivi des lots est pris en charge dans inFlow Inventory for Web, inFlow Manufacturing et inFlow Mobile, ce qui permet de scanner les lots lors de la réception, de la préparation des commandes et du rangement en stock.

Et bien plus encore. Les équipes peuvent également générer des codes de lot dans un format normalisé, renommer les champs relatifs aux lots pour utiliser leur propre terminologie, ajouter des champs personnalisés au niveau des lots et importer ou exporter des données de lots en masse.

À qui s'adresse le système ?

Le système de suivi des lots inFlow est conçu pour les producteurs agroalimentaires, les sous-traitants et les cuisines collectives, les distributeurs pharmaceutiques et les pharmacies, les fabricants de dispositifs médicaux, les marques de compléments alimentaires et de cosmétiques, ainsi que les entreprises du secteur des produits chimiques de spécialité. Ces entreprises présentent toutes les mêmes caractéristiques : des obligations réelles en matière de traçabilité, une véritable exposition aux problèmes liés à la durée de conservation et l'absence de budget PRE ou de service informatique.

Disponibilité et tarifs

Le suivi des numéros de lot et des dates de péremption est disponible dans toutes les formules actuelles et est inclus sans frais supplémentaires dans les formules Mid-Size et supérieures. Les entreprises qui découvrent inFlow peuvent bénéficier d'un essai gratuit incluant le suivi des lots. Des guides de configuration sont disponibles dans le centre d'apprentissage inFlow.

À propos d'inFlow Inventory

inFlow Inventory est un logiciel de gestion des stocks basé sur le cloud qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises. Avec plus de 20 millions de produits suivis dans inFlow à travers le monde, la plateforme permet de gérer les stocks, les commandes client, les commandes d'achat et les ventes en gros B2B depuis une seule et même plateforme, grâce à des intégrations avec Xero, QuickBooks Online, Shopify, WooCommerce et plus de 95 autres outils. Fondée à Toronto en 2007, inFlow est fière d'être canadienne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inflowinventory.com

CONTACT : Maya Garvey — [email protected]