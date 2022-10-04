Infortrend выпускает систему хранения EonStor GS G3 повышенной производительности для критически важных для бизнеса приложений

ТАЙБЭЙ, 4 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, выпустила свою унифицированную систему хранения EonStor GS третьего поколения (G3). Решения G3 обеспечивают повышение производительности до 50%; данный фактор, а также избыточный дизайн делает их идеальными для критически важных для бизнеса приложений, таких как базы данных, виртуализация и инфраструктура виртуальных рабочих столов, сфера медиа и развлечений, высокопроизводительные вычисления, медицинские изображения, использование ИКТ на производстве и бэкап.

Новые системы хранения данных EonStor GS G3 используют новейшие процессоры Intel Xeon D с архитектурой PCIe Gen4 и Ethernet 25 Гб для обеспечения высокой производительности. Производительность, составляющая 16 Гбит/с в режиме чтения и 12 Гбит/с в режиме записи, увеличилась на 45% и на 50% соответственно по сравнению с решениями EonStor GS второго поколения.

Предлагаются пять форм-факторов: от обычных секций 2U12, 3U16, 4U24 до секций высокой плотности 4U40 и 4U60 серий GS 4000 и GS 3000, подходящих для различных корпоративных нужд. Модели со стандартными форм-факторами идеально подходят для выполнения общих задач; модели высокой плотности предназначены для организаций с ограниченным стоечным пространством; а высокопроизводительные модели предназначены для интенсивного чтения/записи в сфере высокопроизводительных вычислений, медиа и развлечений, в то время как модели 4U с 40 и 60 отсеками поддерживают технологию U.2 NVMe с поддержкой SSD-кэша для ускорения процессов чтения/записи.

Помимо повышения производительности, решения G3 сохраняют преимущества EonStor GS за счет возможности объединения нескольких систем, а также вертикального масштабирования для поддержки более 3000 дисковых накопителей с объемом памяти более 50 ПБ; механизмов защиты данных, таких как моментальный снимок, удаленная репликация, WORM и т. д.; а также интуитивно понятного пользовательского интерфейса с централизацией данных для администраторов в целях более эффективного управления корпоративными данными.

«Новая система хранения данных EonStor GS G3, обеспечивающая до 50% повышения производительности при сохранении надежности хранения и быстродействия, повышает планку корпоративного хранения данных», — заявил старший директор по планированию продукции Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о хранилищах EonStor GS

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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