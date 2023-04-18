Infortrend, 4U 90-Bay Tasarımla Yüksek Yoğunluklu Depolama Çözümlerini Arttırıyor

TAIPEI, 18 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), EonStor GS G3 birleşik depolama çözümünde ve JBOD serisinde 4U 60-bay veri depolamasından %50 daha fazla kapasite sunan ilk 4U 90-bay depolama tasarımını duyurdu.

Sınırlı alana depolama kapasitesi ekleme zorluğunu gidermek için Infortrend, yüksek yoğunluk, yüksek depolama kapasitesi ve minimum alan kullanımı ile azaltılmış toplam sahip olma maliyeti sunan GS G3 4U 90-bay birleşik depolama çözümünü ve JBOD 4U 90-bay'ı sunuyor. Bir 4U 90-bay form faktöründe disk sürücüleri, 1,8 PB'ye kadar veri depolama sağlayabilir ve 4U 90-bay, JBOD ile birleştirildiğinde veri depolama kapasitesi iki katına çıkarak 3,6 PB'ye çıkarken, yalnızca 8U raf montaj alanı kaplar. Sonuç olarak bu çözüm, 70 PB'den daha fazla ölçeklendirme yapabilir.

GS G3 4U 90-bay çözümler, bağlantı noktası başına 12GB/s'ye kadar yazma ile 100GbE RDMA'yı destekleyen yedekli çift denetleyici yapılandırmasına sahiptir. Performans ve depolama kapasitesini dengelemek için sistem, okuma ve yazma G/Ç'yi önemli ölçüde artırmak için sık erişilen verileri SSD'de depolayarak rastgele IOPS'sini iyileştirmek için ön bellek olarak düşük gecikme süreli U.2 NVMe SSD'lerden yararlanabilir.

GS G3 serisi, farklı kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yüksek yoğunluklu depolama çözümleri sunar. Seri, en yeni 4U 90-bay depolamasına ek olarak yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve 4K/8K post prodüksiyon iş yükleri gibi çeşitli uygulamaları tamamlamak için 4U 40/60-bay çözümler de sunar.

Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee, "Yüksek yoğunluklu depolama, modern kuruluşların büyük miktarda dosya depolama ve veri büyümesini yönetme zorluklarının üstesinden gelmeleri için etkili bir çözümdür ve veri merkezi alanından tasarruf etme ve maliyetleri düşürme gibi avantajlar sunar." dedi.

Satışa Sunum Durumu

EonStor GS 4U 90-bay modelleri artık mevcut

JBOD 4U 90-bay modelleri Mayıs 2023'te sunulabilecek

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve üretime büyük önem veren Infortrend depolama, en güncel standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değeriyle performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology