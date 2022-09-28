Infortrend, EonStor GS 100GbE All-flash U.2 Depolama Çözümüyle 4K/8K Video Post Prodüksiyonunu Destekliyor

TAIPEI, 28 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcı, 100GbE ağ protokollerini destekleyen yeni EonStor GS U.2 all-flash birleşik depolama çözümünü piyasaya sürdü. Yeni depolama çözümleri olağanüstü yüksek performans sunuyor ve 8K/4K video post prodüksiyon süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

4K ultra-HD artık bir norm haline gelirken 8K'ye geçiş ise pek uzakta sayılmaz. Dosya boyutunda üstel bir artışla sonuçlanan, önemli seviyede yüksek görüntü detayları sunan ve codec formatına bağlı olarak 8K'deki bir ham görüntü, aynı görüntünün 4K'deki dosya boyutunun yaklaşık üç katı kadardır. Dev 8K dosyaları, özellikle işbirliği yapan birden fazla kullanıcının erişime sahip olduğu post prodüksiyon aşaması sırasında yüksek üretim hacmi ve düşük gecikme depolama çözümlerine duyulan ihtiyaç olmak üzere diğer zorlukları da beraberinde getiriyor.

4K/8K video post prodüksiyon için tasarlanan Infortrend EonStor GS 3024UT ve 4024U; RDMA ile 100GbE ara yüzleri, yüksek bant genişliğinde PCIe Gen 4 slotları sunuyor ve U.2 NVMe SSD'yi destekleyerek blok seviyesinde 24GB/s okuma ve dosya seviyesinde 18GB/s okuma sağlıyor.

Stüdyolar, performans artışıyla 4K/8K post prodüksiyon iş akışı verimliliğini artırmak için yeni çözümlerden yararlanabilirler. Örneğin, tek kontrolör GS 4024U, 48 adet 4K video oynatma katmanını destekleme özelliğine sahiptir. Video yayınlama platformlarıyla çalışan ABD video post prodüksiyon şirketleri için de durum böyledir. Bu şirketler 4K multimedya post prodüksiyon için 100GbE depolama çözümleri belirlediler ve on iş istasyonuna 1,6GB/s bant genişliği tahsis ettiler. Amaç, yüksek üretim, düşük gecikme ve istemci/sunucu performans tutarsızlıklarını etkisiz hale getirmek için mevcut 100GbE sunucularıyla pürüzsüz şekilde birleşebilecek bir 100GbE altyapısı oluşturmaktır.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, görüşlerini "RDMA teknolojisi içeren 100GbE Depolama Çözümleri, sadece 4K kurguya ilave verimlilikler getirmekle kalmaz, 8K post prodüksiyon için sağladığı verimlilik de olağanüstüdür" şeklinde ifade etti.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirip üretiyor. Kurum içi tasarım, test ve imalata güçlü bir şekilde odaklanan Infortrend depolama, en son standartlarla performans ve ölçeklenebilirlik, kullanıcı dostu veri hizmetleri, satış sonrası kişisel destek ve rakipsiz değer sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

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Infortrend® ve EonStor, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

SOURCE Infortrend Technology