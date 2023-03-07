Infortrend EonStor GS Unified Storage HA Hizmeti, Kritik İş Yükleri için Sürekli Hizmet Sunacak Şekilde Gelişiyor

TAIPEI, 7 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), EonStor GS birleşik depolama çözümlerini tamamlamak için bugün güncellenmiş bir Yüksek Kullanılabilirlik (HA) hizmetini piyasaya sürüyor. Güncellenen HA hizmeti, sürekli çalışma yeteneklerini güçlendirmek için hem blok hem de dosya düzeyinde depolamayı destekler ve bu da onu kurumsal kritik veri depolama sistemleri için ideal hale getiriyor.

EonStor GS, işletmelerin tek bir arıza noktasına karşı koyması için tasarlanmış çift yedekli denetleyicilere sahip birleşik bir depolama sistemidir. Ayrı konumlardaki iki EonStor GS depolama sistemiyle HA hizmeti kullanılarak, yazılan veriler her iki depolama sisteminde senkronize edilir. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sistemlerden birinin hizmet vermeyi durdurması durumunda, diğer depolama sistemi, aktarım kullanıcılara şeffaf olacak şekilde hizmeti derhal devralır. Bu, sürekli hizmet ve sıfır veri kaybı sağlar.

EonStor GS'deki blok düzeyinde HA hizmeti, veritabanı ve sanallaştırma uygulamalarına büyük faydalar sağlar. Özellikle medikal, finans, telekomünikasyon, kamu sektörü gibi sektörler için ileri üretim teknolojisi, hizmet sürekliliğini garanti altına almak için aktif-aktif altyapıdan yararlanabilir. Hizmetlerin geçici olarak durdurulmasından kaynaklanan itibar zararlarının ve gelir kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.

Yeni eklenen dosya düzeyinde HA hizmeti de sürekli hizmet ve sıfır veri kaybı sağlar. Çoklu kullanıcı erişimi ile ekip işbirliği için modern kurumsal dosya paylaşımını sağlamayı amaçlar. Bir dosya erişilemez hale geldiğinde çalışma durur ve genel üretkenliği olumsuz etkiler. File-level HA hizmeti, veri kullanılabilirliğini sağlayarak yukarıda belirtilen riskleri en aza indirebilir.

"Infortrend işletmelere güvenilir depolama çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yeni güncellenen HA hizmeti, sıfıra yakın kurtarma süresi hedefine (RTO) ve sıfır kurtarma noktası hedefine (RPO) ulaşmak için veri kullanılabilirliğini önemli ölçüde en üst düzeye çıkarabilir," dedi Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Şirket içi tasarım, test ve üretime büyük önem veren Infortrend Storage, en güncel standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değeriyle performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology