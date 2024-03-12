Infortrend Hindistan'da Hükümete Bağlı Bir Laboratuvarın HPC İş Yüklerine Güç Kazandırıyor

TAIPEI, 12 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Endüstri lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), Hindistan'da özellikle Hava Durumu Araştırmaları ve Tahmini (WRF) Modeli gibi HPC projelerinin hızının ve doğruluğunun artırılması amacıyla hükümete bağlı bir araştırma laboratuvarına EonStor GS birleşik depolama çözümüyle güç sağlıyor.

Hindistan hükümetine bağlı bu araştırma laboratuvarı, atmosfer ve uzay bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmalarda uzmanlaşmış ve ülkenin bu alandaki en önemli merkezi. Laboratuvar, hava durumu tahmini ve atmosfer araştırmalarına yönelik ihtiyaçları için tesiste kurulu HPC cluster üzerinde yürütülen WRF modellerinden faydalanıyor. Kısa bir süre önce, laboratuvarın HPC cluster'ı genişletildi ve böylece WRF Modelinin karmaşıklığı da artırılmış oldu. Bu da, yetersiz performans WRF simülasyonlarını yavaşlattığı ve hava durumu tahmini doğruluğunu etkilediği için depolama ihtiyaçlarını artırdı. Laboratuvar da bu nedenle güncelliğini yitirmiş depolama altyapısını yeni bir yüksek performanslı çözümle değiştirmek zorunda olduğunu belirledi.

Araştırma laboratuvarı Infortrend'in ultra yüksek performanslı EonStor GS 4000U hibrit flash NVMe depolama çözümünü tercih etti. Çözüm, 100GbE RDMA üzerinden entegre ediliyor ve 24 x 15,36 TB NVMe SSD depolama yüküyle 1100K'ya kadar IOPS ve 24 GB/s okuma ve 12 GB/s yazma veri akışı sağlıyor. Karmaşık WRF simülasyonları için çok sayıda görevi sorunsuz bir şekilde yürütebiliyor. Bu süreçler sırasında üretilen büyük miktarda veriyi depolamak için de 368,6 TB depolama kapasitesi sağlıyor. GS 4000U dağıtımı daha doğru hava durumu tahminleri yapılmasına ve meteorolojik araştırma projelerinin başarıyla tamamlanmasına katkıda bulundu. Dahası, araştırma verilerinin hacmi arttıkça ve bu da daha yüksek performans ve kapasite gerektirdikçe, GS yatay ve yukarı doğru ölçeklendirme yoluyla genişletilebilir.

Sözü Araştırma Laboratuvarının Bilişim ve Veri Yönetim Birimi şefine verelim: "Infortrend'in depolama çözümü WRF modelimiz için yeni fırsatların kapısını açtı: Artık çıktı hızımız ve doğruluğumuz çok daha gelişmiş durumda. Yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli depolamayı, rekabetçi bir fiyata sunduğu için Infortrend'i tercih ettik."

EonStor GS, EonStor GS 4000U ve HPC çözümleri hakkında daha fazla bilgi alın

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için, lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.