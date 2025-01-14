Infortrend, HPC ve Medya & Eğlence için %100'ün Üzerinde Performans Artışı Sağlayan Yeni Yüksek Yoğunluklu Depolama Çözümünü Tanıttı

TAIPEI, 14 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı, yüksek yoğunluklu 4U 90 yuvalı HDD çözümlerine yapılan en son eklemeleri tanıttı: birleşik depolama EonStor GS 5090 ve genişletme muhafazası JB 4090. Çözümlerin büyük kapasitesi ve yüksek verim performansı, onları Yüksek Performanslı Bilgi İşlem ve Medya ve Eğlence gibi uygulamalar için ideal hale getiriyor.

EonStor GS 5090, kesintisiz çalışma sağlayan çift yedekli denetleyici tasarımına sahip yüksek kullanılabilirlikli bir birleşik depolama çözümüdür. Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemci tarafından desteklenen yeni donanımı ile GS 5090, ultra yüksek performans sunarak 45 GB/s okuma ve 20 GB/s yazma hızına ulaşarak bir önceki en yüksek performanslı modelin yaklaşık üç katı performans sergiliyor. GS 5090, günümüzün yüksek performanslı kurumsal iş yüklerinin taleplerini karşılamak için yönetimi basitleştirirken veri aktarım hızı için yeni bir ölçüt belirleyen ultra hızlı 200GbE bağlantı sunar. Ayrıca, SAS 12G'ye kıyasla verimi iki katına çıkaran SAS 24G genişletmeyi de destekler. Ayrıca GS 5090, önbellek için dört özel U.2 NVMe SSD yuvasına sahiptir ve 90 yuvalı depolama alanının geniş kapasitesinden tam olarak yararlanırken hızlı veri erişimi sağlar.

Ayrıca GS 5090, yeni JB 4090 JBOD ile genişletme yoluyla sorunsuz ölçeklenebilirlik sunar. SAS 24G genişletme bağlantı noktalarına sahip olan JB 4090, SAS 12G ile 90 yuvalı JBOD selefinin iki katı bant genişliği sunarak depolama sistemi ile JBOD arasındaki tıkanıklıkları etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu gelişmiş verim kapasitesi sayesinde JB 4090 büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işleyebilir.

"Yeni yüksek yoğunluklu GS 5090 depolama alanımız ve JB 4090 JBOD ürünlerimiz etkileyici kapasite ve önemli performans artışı sunuyor. Bu ürünler, performanstan ödün vermeden ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlayarak modern uygulamalardaki verilerin katlanarak büyümesini yönetme konusundaki inovasyona olan bağlılığımızı yansıtıyor." dedi Frank Lee, Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.