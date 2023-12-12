Infortrend, Kurumsal Depolama Çözümlerinde Başarının, Büyümenin ve Yeniliğin 30. Yılını Kutluyor

TAIPEI, 12 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), dünya dört bir yanındaki işletmelere yüksek performanslı, güvenilir, ölçeklendirilebilir ve çevreye duyarlı veri depolama çözümleri sunma başarısının 30. yıl dönümünü kutluyor.

Infortrend, 1993'teki kuruluşundan bu yana, her ölçekteki işletmenin çalışma, yenilik yapma ve rekabet etme biçimlerini dönüştürmelerini sağlamak için tasarlanmış kurumsal depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket, EonStor GS ölçeklenebilir birleşik depolama, EonStor DS SAN çözümü ve EonStor CS ölçeklenebilir NAS dahil olmak üzere bir dizi yüksek performanslı, güvenilir ve kullanımı kolay depolama ailesi sunmaktadır. Genel olarak, Infortrend 100'den fazla ülkede 1 milyondan fazla yedekli raf montajlı sistem kurmuştur.

Infortrend, yıllar boyunca önemli başarıların ve yeniliklerin damgasını vurduğu bir yolculuk geçirmiştir. Son dönüm noktaları arasında, EonStor GS U.2 NVMe hibrit flash birleşik depolama serisinin lansmanı, EonStor GS G3 – tanınmış SAS HDD birleşik depolama serisinin en yeni nesli ve 100GbE bağlantısına sahip çözümler öne çıkıyor. Ayrıca Infortrend, aktif olarak kapsamlı bir ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) stratejisi izliyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Departmanını kurmuştur. Infortrend'in enerji tasarruflu depolama ürünleri eko-tasarım standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir ve şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını göstermektedir.

"Bu yıl dönümü, ürün yeniliğine ve müşteri memnuniyetine olan sarsılmaz bağlılığımızı yansıtan ve bizi işletmelere en son teknolojiye sahip depolama ve sunucu çözümleri sunma konusunda ön sıralara taşıyan önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Depolama çözümlerimiz Medya ve Eğlence sektöründe,High Performance Computing'de, yedeklemede, sanallaştırmada ve veritabanı uygulamalarında geniş kullanım alanı bulmaktadır. Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Yöneticisi Frank Lee, başarımız için ortaklarımıza ve müşterilerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.