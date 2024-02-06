Infortrend, MSP Hizmetleri ve Tarih Müzesi Web Sitesi Hizmetleri için S3 Nesne Depolamasının Kullanılabilirliğini Artırıyor

TAIPEI, 6 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495),Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı, Yönetilen Hizmet Sağlayıcının (MSP) veri merkezi ve büyük tarihi müzenin web sitesi için HA (yüksek kullanılabilirlik) hizmetiyle birleştirilmiş S3 nesne depolaması ile hizmetlersağlar.

S3 protokolü ve HA hizmet desteğiyle, Infortrend'in birleşik depolama aileleri —EonStor GS çift yedekli denetleyici depolaması ve EonStor GSe tek denetleyicili depolama — iki GS veya GSe cihazıyla elde edilen daha yüksek düzeyde kullanılabilirliğe sahip nesne depolaması olarak yapılandırılabilir. Bu çözüm, veri kaybına karşı koruma sağlar ve sistemlerden biri arızalansa bile verilere kesintisiz erişim sağlar. S3 protokolünün nesne tabanlı depolama için endüstri standardı haline geldiği göz önüne alındığında, çözüm, yüksek kullanılabilirliğe sahip nesne depolamanın gerekli olduğu çok çeşitli kullanım durumlarında ve ortamlarda uygulanabilir.

Çözümün kullanım örnekleri arasında MSP'nin veri merkezi ve tarihi müzenin web sitesi için hizmetlerin etkinleştirilmesi yer alıyor. MSP, hizmetlerinin kullanılabilirliğini artırmak, kesinti ve veri kaybı riskini ortadan kaldırmak ve müşterilerine rekabet avantajı sağlamak için HA hizmetine sahip EonStor GSe cihazlarını kullanıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ünlü müze, müzenin büyük miktardaki web sitesi medya dosyalarını, özellikle dijitalleştirilmiş tarihi eserleri depolamak için HA hizmetinden ve yüksek kapasiteli sürücülerle donatılmış EonStor GS'den yararlanıyor. Bu çözüm yalnızca değerli verilerin korunmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda müzenin web sitesi ziyaretçileri için kesintisiz bir gezinme deneyimini de garanti ediyor.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "HA hizmetiyle birlikte, EonStor GS ve EonStor GSe tümleşik depolama çözümlerimiz, kullanıcıların site esnekliği ve kalıcı veri kullanılabilirliği ile kendi S3 nesne depolamalarını oluşturmalarına olanak tanıyor" dedi.

Hakkında daha fazla bilgi edinin EonStor GS , EonStor GSe , ve HA Service

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için, lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.