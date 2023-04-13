Infortrend, NAB 2023'te Post Prodüksiyon İş Akışlarını Kolaylaştırmak için U.2 All-Flash ve Yüksek Yoğunluklu Depolama Çözümlerini Sergileyecek

TAIPEI, 13 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı InforTrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün 16-19 Nisan tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen ve video post prodüksiyon iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanan en yeni U.2 all-flash depolama inovasyonunu ve yüksek yoğunluklu depolama çözümlerini sergileyeceği NAB Show'a katılımını duyurdu.

Infortrend, RDMA destekli 100/25GbE gibi yüksek hızlı ağ arabirimlerine sahip amiral gemisi all-flash U.2 ve yüksek yoğunluklu 4U 40/60/90-bay modelleri içeren yakın zamanda piyasaya sürülen EonStor GS birleşik depolama sistemlerini sunacak. EonStor GS sistemleri, işler büyüdükçe esnek bir şekilde genişlemek için yüksek performans ve ölçeklendirme yeteneği ile daha sorunsuz video post prodüksiyon süreçlerini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

EonStor GS amiral gemisi all-flash U.2 modeli, 24 U.2 NVMe SSDs ile donatılmıştır ve en zorlu 4K/8K VFX ve renklendirme iş yükleri için en üstün performans sunmaktadır. Tek bir cihazda 86 katmana kadar 4K video oynatma sağlayabilir ve birden fazla projenin aynı anda ve sorunsuz çalışmasına izin verir.

HDD'leri destekleyen EonStor GS yüksek yoğunluklu modeller, hem büyük kapasite hem de mükemmel performans sunarak 4K video düzenleme, içerik dağıtımı, yayın ve MAM için uygundur Önbellek olarak U.2 NVMe SSD ile donatılmış bu modeller küçük dosya erişim hızlarını hızlandırarak iş verimliliğini etkin bir şekilde geliştirir. İlk kez piyasaya sürülen 4U 90-bay modeli, tek bir cihazda 36 katmana kadar 4K video oynatma sağlayabilir ve 4U raf alanında 1,8 PB depolama kapasitesi sunar.

"Depolama yeniliklerimizi 2023 NAB Show'da sergilemekten heyecan duyuyoruz. EonStor GS ürünümüz, M&E profesyonellerinin iş akışı verimliliğini artırmak için yüksek performans ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahip, M&E şirketlerinin mevcut ve gelecekteki ortamlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır." dedi, Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee.

NAB Show'daki Infortrend standı (N1120), Las Vegas Kongre Merkezi'nin Kuzey Salonu ve Merkez Lobisinde yer almaktadır.

Daha fazla bilgiye https://www.infortrend.com/global/event/2023/nabshow-lv adresinden ulaşabilirsiniz.

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştiriyor ve üretiyor. Şirket içi tasarım, test ve üretime büyük önem veren Infortrend depolama, en güncel standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değeriyle performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology